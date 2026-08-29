2026/27 Conference League: All the league phase fixtures
Saturday, August 29, 2026
Article summary
The fixtures for the league phase of the 2026/27 UEFA Conference League have been confirmed.
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Article body
The league phase of the 2026/27 UEFA Conference League kicks off on Thursday 15 October 2026 and runs until Thursday 17 December 2026.
Kick-offs are 21:00 unless stated; all times CET.
Matchday 1
Thursday 15 October 2026
Lugano vs Crvena Zvezda (18:45)
Hajduk Split vs Ajax (18:45)
Gent vs Aarhus (18:45)
Egnatia vs Midtjylland (18:45)
KuPS Kuopio vs Trabzonspor (18:45)
Mjällby vs Inter Escaldes (18:45)
Panathinaikos vs Borac (18:45)
CSKA Sofia vs Monaco (18:45)
Riga vs Kairat Almaty (18:45)
Universitatea Craiova vs Getafe (18:45)
Atalanta vs Pafos
Brighton vs Kauno Žalgiris
Copenhagen vs Braga
Twente vs Thun
Hearts vs Nordsjælland
Sint-Truidense vs Iberia Tbilisi
Freiburg vs Jablonec
Brann vs Lincoln Red Imps
Matchday 2
Thursday 22 October 2026
Kairat Almaty vs Panathinaikos (16:30)
Iberia Tbilisi vs Mjällby (18:45)
Nordsjælland vs CSKA Sofia (18:45)
Crvena Zvezda vs Copenhagen (18:45)
Jablonec vs Brighton (18:45)
Kauno Žalgiris vs Brann (18:45)
Getafe vs Lugano (18:45)
Inter Escaldes vs Universitatea Craiova (18:45)
Pafos vs Riga (18:45)
Trabzonspor vs Hearts (18:45)
Ajax vs Atalanta
Aarhus vs Egnatia
Monaco vs Freiburg
Midtjylland vs Sint-Truidense
Thun vs Hajduk Split
Borac vs KuPS Kuopio
Lincoln Red Imps vs Twente
Braga vs Gent
Matchday 3
Thursday 5 November 2026
Aarhus vs Braga (18:45)
Atalanta vs Kairat Almaty (18:45)
Midtjylland vs Ajax (18:45)
Thun vs Hearts (18:45)
Crvena Zvezda vs Inter Escaldes (18:45)
KuPS Kuopio vs Gent (18:45)
Lincoln Red Imps vs Hajduk Split (18:45)
Mjällby vs Borac (18:45)
Trabzonspor vs Freiburg (18:45)
Monaco vs Nordsjælland
Copenhagen vs Iberia Tbilisi
Lugano vs Kauno Žalgiris
Twente vs Pafos
Getafe vs Brighton
Sint-Truidense vs Brann
Panathinaikos vs CSKA Sofia
Riga vs Jablonec
Universitatea Craiova vs Egnatia
Matchday 4
Thursday 26 November 2026
Kairat Almaty vs Mjällby (16:30)
Ajax vs Thun (18:45)
Brighton vs Universitatea Craiova (18:45)
Iberia Tbilisi vs Getafe (18:45)
Jablonec vs Lugano (18:45)
Kauno Žalgiris vs Riga (18:45)
Hearts vs Monaco (18:45)
Egnatia vs Lincoln Red Imps (18:45)
Pafos vs Midtjylland (18:45)
Brann vs Aarhus (18:45)
Nordsjælland vs Panathinaikos
Borac vs Atalanta
Hajduk Split vs Sint-Truidense
Inter Escaldes vs Copenhagen
Gent vs Crvena Zvezda
CSKA Sofia vs Trabzonspor
Braga vs KuPS Kuopio
Freiburg vs Twente
Matchday 5
Thursday 10 December 2026
Kairat Almaty vs Universitatea Craiova (16:30)
Copenhagen vs Lugano (18:45)
Iberia Tbilisi vs Crvena Zvezda (18:45)
Getafe vs Inter Escaldes (18:45)
KuPS Kuopio vs CSKA Sofia (18:45)
Lincoln Red Imps vs Midtjylland (18:45)
Riga vs Atalanta (18:45)
Freiburg vs Panathinaikos (18:45)
Brann vs Braga (18:45)
Trabzonspor vs Jablonec (18:45)
Aarhus vs Twente
Brighton vs Monaco
Thun vs Gent
Hearts vs Borac
Hajduk Split vs Nordsjælland
Sint-Truidense vs Ajax
Egnatia vs Kauno Žalgiris
Mjällby vs Pafos
Matchday 6
Thursday 17 December 2026
Ajax vs Getafe
Monaco vs Lincoln Red Imps
Atalanta vs Mjällby
Lugano vs Sint-Truidense
Midtjylland vs Hajduk Split
Nordsjælland vs KuPS Kuopio
Twente vs Kairat Almaty
Borac vs Riga
Crvena Zvezda vs Trabzonspor
Jablonec vs Iberia Tbilisi
Kauno Žalgiris vs Freiburg
Inter Escaldes vs Aarhus
Gent vs Brann
Pafos vs Hearts
Panathinaikos vs Brighton
CSKA Sofia vs Thun
Braga vs Egnatia
Universitatea Craiova vs Copenhagen