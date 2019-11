Where to watch the UEFA EURO 2020 finals draw

Check out how to watch the UEFA EURO 2020 draw where you are.

The draw will be shown either live or delayed by the broadcasters below. The draw will also be shown on UEFA.com and UEFA.tv in certain territories.

Please check individual broadcaster schedules for further details.

Albania: RTSH, DigitAlb

Armenia: Armenia TV

Australia: Optus

Austria: ORF

Azerbaijan: AzTV, Ictimai TV

Belgium: RTBF, VRT

Bosnia and Herzegovina: Sport Klub

Brazil: Grupo Globo

Bulgaria: Bulgarian National TV, Nova Broadcasting Group

Cambodia: CTN

Canada: TSN, TVA SPORTS

Caribbean: ESPN

China: CCTV

Mainlaind China: iQIYI Sports

Costa Rica: SKY

Croatia: Sport Klub

Cyprus: CyBC

Czech Republic: Ceska televize

Denmark: DR, TV3 SPORT

Dominican Republic: SKY

El Salvador: SKY

Estonia: ERR

Fiji Islands: Fijian Broadcasting Corporation

Finland: Yle

France: M6, TF1

Georgia: Georgian Public Broadcaster

Germany: DasErste / ARD, Sky Germany

Greece: Antenna TV

Guatemala: SKY

Honduras: SKY

Hong Kong: PCCW

Hungary: MTVA

Iceland: Stöð 2 Sport

India: Sony Six

Indonesia: Mola TV, RCTI

Israel: Charlton

Italy: Rai, SKY ITALIA

Japan: WOWOW

Kosovo: RTK, DigitAlb

Latvia: TVPlay Sports

Lithuania: LNK

Macau SAR: TDM

North Macedonia: Sport Klub

Malaysia: ASTRO

Malta: PBS

MENA: beIN Sports

Mexico: SKY

Moldova: GMG

Montenegro: Sport Klub

Netherlands: NOS

Nicaragua: SKY

Norway: NRK, TV 2 Norway

Panama: SKY

Pan South America ex Brasil: DIRECTV

Poland: TVP

Portugal: SPORT TV

Republic of Ireland: RTÉ

Romania: PROTV

Russia: MATCH TV

Serbia: Sport Klub

Slovakia: Radio and Television of Slovakia

Slovenia: Sport Klub

Spain: MEDIASET SPAIN

Sub-Saharan Africa(exl.South Africa): StarTimes

Sub-Saharan Africa: SuperSport

Sweden: SVT

Switzerand: SRF, RTS, RSI

Taiwan: ELEVEN SPORTS

Turkey: TRT

UK: BBC

Ukraine: MGU

United States: ESPN, Univision Communications

Vietnam: Vietnam Television

Worldwide-Inflight: Sport 24

All information subject to agreements being reached between UEFA and individual broadcasters.