Every EURO man of the match since 1996

Since the accolade's introduction at EURO '96, Spain's Andrés Iniesta has been named man of the match more than any other player. He picked up the award six times for his performances at three different tournaments.

Most EURO man of the match awards

Log in for free to watch the highlights EURO 2012 highlights: Spotlight on Andrés Iniesta

Andrés Iniesta (Spain) 6 – 1 in 2008, 3 in 2012, 2 in 2016

Cristiano Ronaldo (Portugal) 5 – 1 in 2008, 2 in 2012, 2 in 2016

Andrea Pirlo (Italy) 4 – 1 in 2008, 3 in 2012

Zinédine Zidane (France) 4 – 2 in 2000, 2 in 2004

Michael Ballack (Germany) 3 – 2 in 2004, 1 in 2008

Zlatan Ibrahimović (Sweden) 3 – 1 in 2004, 1 in 2008, 1 in 2012

Teams with most man of the match awards

Portugal 22

Germany 21

Spain 20

France 16

Italy 16

Group stage

Log in for free to watch the highlights EURO '96 top scorer: All of Alan Shearer's goals

08/06: England 1-1 Switzerland – Alan Shearer

09/06: Spain 1-1 Bulgaria – Hristo Stoichkov

09/06: Germany 2-0 Czech Republic – Matthias Sammer

09/06: Denmark 1-1 Portugal – Peter Schmeichel

10/06: Netherlands 0-0 Scotland – Gary McAllister

10/06: Romania 0-1 France – Youri Djorkaeff

11/06: Italy 2-1 Russia – Pierluigi Casiraghi

11/06: Turkey 0-1 Croatia – Robert Prosinečki

13/06: Bulgaria 1-0 Romania – Hristo Stoichkov

13/06: Switzerland 0-2 Netherlands – Dennis Bergkamp

14/06: Portugal 1-0 Turkey – Fernando Couto

14/06: Czech Republic 2-1 Italy – Radek Bejbl

15/06: Scotland 0-2 England – David Seaman

15/06: France 1-1 Spain – José Luis Caminero

16/06: Russia 0-3 Germany – Jürgen Klinsmann

16/06: Croatia 3-0 Denmark – Davor Šuker



18/06: France 3-1 - Bulgaria – Laurent Blanc

18/06: Romania 1-2 Spain – Sergi

18/06: Scotland 1-0 Switzerland – Stuart McCall

18/06: Netherlands 1-4 England – Teddy Sheringham

19/06: Croatia 0-3 Portugal – João Pinto

19/06: Turkey 0-3 Denmark – Brian Laudrup

19/06: Russia 3-3 Czech Republic – Vladimír Šmicer

19/06: Italy 0-0 Germany – Andreas Köpke

Quarter-finals

Log in for free to watch the highlights Watch Poborský’s EURO ‘96 lob

22/06: Spain 0-0 England – David Seaman

22/06: France 0-0 Netherlands – Bernard Lama

23/06: Germany 2-1 Croatia – Matthias Sammer

23/06: Czech Republic 1-0 Portugal – Karel Poborský

Semi-finals

26/06: France 0-0 Czech Republic – Miroslav Kadlec

26/06: Germany 1-1 England – Dieter Eilts

Final

30/06: Czech Republic 1-2 Germany – Karel Poborský

Group stage

10/06: Belgium 2-1 Sweden – Émile Mpenza

11/06: Turkey 1-2 Italy – Filippo Inzaghi

11/06: France 3-0 Denmark – Thierry Henry

11/06: Netherlands 1-0 Czech Republic – Pavel Nedvěd

12/06: Germany 1-1 Romania – Mehmet Scholl

12/06: Portugal 3-2 England – Luís Figo

13/06: Spain 0-1 Norway – Erik Mykland

13/06: Serbia 3-3 Slovenia – Zlatko Zahovič



14/06: Italy 2-0 Belgium – Francesco Totti

15/06: Sweden 0-0 Turkey – Fredrik Ljungberg

16/06: Czech Republic 1-2 France – Thierry Henry

16/06: Denmark 0-3 Netherlands – Frank de Boer

17/06: Romania 0-1 Portugal – Fernando Couto

17/06: England 1-0 Germany – Alan Shearer

18/06: Slovenia 1-2 Spain – Raúl González

18/06: Norway 0-1 Serbia – Dragan Stojković





Log in for free to watch the highlights Watch Henrik Larsson's goal against Italy at EURO 2000

19/06: Turkey 2-0 Belgium – Hakan Şükür

19/06: Italy 2-1 Sweden – Henrik Larsson

20/06: England 2-3 Romania – Dorinel Munteanu

20/06: Portugal 3-0 Germany – Sérgio Conceição

21/06: Serbia 3-4 Spain – Josep Guardiola

21/06: Slovenia 0-0 Norway – Erik Mykland

21/06: Denmark 0-2 Czech Republic – Vladimír Šmicer

21/06: France 2-3 Netherlands – Edgar Davids

Quarter-finals

24/06: Turkey 0-2 Portugal – Luís Figo

24/06: Italy 2-0 Romania – Alessandro Nesta

25/06: Netherlands 6-1 Serbia – Patrick Kluivert

25/06: Spain 1-2 France – Zinédine Zidane



Semi-finals

28/06: France 2-1 Portugal – Zinédine Zidane

29/06: Italy 0-0 Netherlands – Francesco Toldo

Final

02/07: France 2-1 Italy – Francesco Totti

Log in for free to watch the highlights EURO 2004 highlights: Spotlight on Wayne Rooney

Group stage

12/06: Portugal 1-2 Greece – Theodoros Zagorakis

12/06: Spain 1-0 Russia – Vicente Rodríguez

13/06: Switzerland 0-0 Croatia – Jörg Stiel

13/06: France 2-1 England – Zinédine Zidane

14/06: Denmark 0-0 Italy – Thomas Sørensen

14/06: Sweden 5-0 Bulgaria – Henrik Larsson

15/06: Czech Republic 2-1 Latvia – Milan Baroš

15/06: Germany 1-1 Netherlands – Michael Ballack



16/06: Greece 1-1 Spain – Raúl González

16/06: Russia 0-2 Portugal – Maniche

17/06: England 3-0 Switzerland – Wayne Rooney

17/06: Croatia 2-2 France – Dado Pršo

18/06: Bulgaria 0-2 Denmark – Thomas Gravesen

18/06: Italy 1-1 Sweden – Zlatan Ibrahimović

19/06: Latvia 0-0 Germany – Michael Ballack

19/06: Netherlands 2-3 Czech Republic – Pavel Nedvěd



20/06: Spain 0-1 Portugal – Deco

20/06: Russia 2-1 Greece – Dmitri Kirichenko

21/06: Switzerland 1-3 France – Zinédine Zidane

21/06: Croatia 2-4 England – Wayne Rooney

22/06: Italy 2-1 Bulgaria – Antonio Cassano

22/06: Denmark 2-2 Sweden – Jon Dahl Tomasson

23/06: Netherlands 3-0 Latvia – Ruud van Nistelrooy

23/06: Germany 1-2 Czech Republic – Marek Heinz

Quarter-finals

Log in for free to watch the highlights EURO 2004 highlights: Spotlight on Luís Figo

24/06: Portugal 2-2 England – Ricardo Carvalho

25/06: France 0-1 Greece – Angelos Charisteas

26/06: Sweden 0-0 Netherlands – Ruud van Nistelrooy

27/06: Czech Republic 3-0 Denmark – Milan Baroš

Semi-finals

30/06: Portugal 2-1 Netherlands – Luís Figo

01/07: Greece 1-0 Czech Republic – Traianos Dellas

Final

04/07: Portugal 0-1 Greece – Theodoros Zagorakis

Group stage

07/06: Switzerland 0-1 Czech Republic – Tomáš Ujfaluši

07/06: Portugal 2-0 Turkey – Pepe

08/06: Austria 0-1 Croatia – Stipe Pletikosa

08/06: Germany 2-0 Poland – Lukas Podolski

09/06: Romania 0-0 France – Claude Makelele

09/06: Netherlands 3-0 Italy – Wesley Sneijder

10/06: Spain 4-1 Russia – David Villa

10/06: Greece 0-2 Sweden – Zlatan Ibrahimović

11/06: Czech Republic 1-3 Portugal – Cristiano Ronaldo

11/06: Switzerland 1-2 Turkey – Arda Turan

12/06: Croatia 2-1 Germany – Luka Modrić

12/06: Austria 1-1 Poland – Roger Guerreiro

13/06: Italy 1-1 Romania – Andrea Pirlo

13/06: Netherlands 4-1 France – Wesley Sneijder

14/06: Sweden 1-2 Spain – David Villa

14/06: Greece 0-1 Russia – Roman Pavlyuchenko

15/06: Switzerland 2-0 Portugal – Hakan Yakin

15/06: Turkey 3-2 Czech Republic – Nihat Kahveci

16/06: Austria 0-1 Germany – Michael Ballack

16/06: Poland 0-1 Croatia – Ivan Klasnić

17/06: Netherlands 2-0 Romania – Robin van Persie

17/06: France 0-2 Italy – Daniele De Rossi

18/06: Greece 1-2 Spain – Xabi Alonso

18/06: Russia 2-0 Sweden – Andrei Arshavin

Quarter-finals

Log in for free to watch the highlights EURO 2008 highlights: Spotlight on Hamit Altıntop

19/06: Portugal 2-3 Germany – Bastian Schweinsteiger

20/06: Croatia 1-1 Turkey – Hamit Altıntop

21/06: Netherlands 1-3 Russia – Andrei Arshavin

22/06: Spain 0-0 Italy – Iker Casillas



Semi-finals

25/06: Germany 3-2 Turkey – Philipp Lahm

26/06: Russia 0-3 Spain – Andrés Iniesta

Final

29/06: Germany 0-1 Spain – Fernando Torres

Group stage

08/06: Poland 1-1 Greece – Robert Lewandowski

08/06: Russia 4-1 Czech Republic – Alan Dzagoev

09/06: Netherlands 0-1 Denmark – Michael Krohn-Dehli

09/06: Germany 1-0 Portugal – Mesut Özil

10/06: Spain 1-1 Italy – Andrés Iniesta

10/06: Republic of Ireland 1-3 Croatia – Mario Mandžukić

11/06: France 1-1 England – Samir Nasri

11/06: Ukraine 2-1 Sweden – Andriy Shevchenko

12/06: Greece 1-2 Czech Republic – Václav Pilař

12/06: Poland 1-1 Russia – Jakub Błaszczykowski

13/06: Denmark 2-3 Portugal – Pepe

13/06: Netherlands 1-2 Germany – Mario Gómez

14/06: Italy 1-1 Croatia – Andrea Pirlo

14/06: Spain 4-0 Republic of Ireland – Fernando Torres

15/06: Ukraine 0-2 France – Franck Ribéry

15/06: Sweden 2-3 England – Olof Mellberg

Log in for free to watch the highlights Highlights: Watch Ibrahimović's 2012 acrobatics

16/06: Greece 1-0 Russia – Giorgos Karagounis

16/06: Czech Republic 1-0 Poland – Petr Jiráček

17/06: Portugal 2-1 Netherlands – Cristiano Ronaldo

17/06: Denmark 1-2 Germany – Lukas Podolski

18/06: Croatia 0-1 Spain – Andrés Iniesta

18/06: Italy 2-0 Republic of Ireland – Antonio Cassano

19/06: Sweden 2-0 France – Zlatan Ibrahimović

19/06: England 1-0 Ukraine – Steven Gerrard



Quarter-finals

21/06: Czech Republic 0-1 Portugal – Cristiano Ronaldo

22/06: Germany 4-2 Greece – Mesut Özil

23/06: Spain 2-0 France – Xabi Alonso

24/06: England 0-0 Italy – Andrea Pirlo

Semi-finals

27/06: Portugal 0-0 Spain – Sergio Ramos

28/06: Germany 1-2 Italy – Andrea Pirlo

Final

01/07: Spain 4-0 Italy – Andrés Iniesta

Group stage

10/06: France 2-1 Romania – Dimitri Payet

11/06: Albania 0-1 Switzerland – Granit Xhaka

11/06: Wales 2-1 Slovakia – Joe Allen

11/06: England 1-1 Russia – Eric Dier

12/06: Turkey 0-1 Croatia – Luka Modrić

12/06: Poland 1-0 Northern Ireland – Grzegorz Krychowiak

12/06: Germany 2-0 Ukraine – Toni Kroos

13/06: Spain 1-0 Czech Republic – Andrés Iniesta

13/06: Republic of Ireland 1-1 Sweden – Wes Hoolahan

13/06: Belgium 0-2 Italy – Emanuele Giaccherini

14/06: Austria 0-2 Hungary – László Kleinheisler

14/06: Portugal 1-1 Iceland – Nani





Log in for free to watch the highlights EURO 2016 highlights: Spotlight on Dimitri Payet

15/06: Russia 1-2 Slovakia – Marek Hamšík

15/06: Romania 1-1 Switzerland – Granit Xhaka

15/06: France 2-0 Albania – Dimitri Payet

16/06: England 2-1 Wales – Kyle Walker

16/06: Ukraine 0-2 Northern Ireland – Gareth McAuley

16/06: Germany 0-0 Poland – Jérôme Boateng

17/06: Italy 1-0 Sweden – Éder

17/06: Czech Republic 2-2 Croatia – Ivan Rakitić

17/06: Spain 3-0 Turkey – Andrés Iniesta

18/06: Belgium 3-0 Republic of Ireland – Axel Witsel

18/06: Iceland 1-1 Hungary – Kollbein Sigthórsson

18/06: Portugal 0-0 Austria – João Moutinho



19/06: Switzerland 0-0 France – Yann Sommer

19/06: Romania 0-1 Albania – Arlind Ajeti

20/06: Slovakia 0-0 England – Matúš Kozáčik

20/06: Russia 0-3 Wales – Aaron Ramsey

21/06: Northern Ireland 0-1 Germany – Mesut Özil

21/06: Ukraine 0-1 Poland – Ruslan Rotan

21/06: Croatia 2-1 Spain – Ivan Perišić

21/06: Czech Republic 0-2 Turkey – Burak Yılmaz

22/06: Iceland 2-1 Austria – Kári Árnason

22/06: Hungary 3-3 Portugal – Cristiano Ronaldo

22/06: Sweden 0-1 Belgium – Eden Hazard

22/06: Italy 0-1 Republic of Ireland – Robbie Brady

Round of 16

25/06: Switzerland 1-1 Poland – Xherdan Shaqiri

25/06: Wales 1-0 Northern Ireland – Gareth Bale

25/06: Croatia 0-1 Portugal – Renato Sanches

26/06: France 2-1 Republic of Ireland – Antoine Griezmann

26/06: Germany 3-0 Slovakia – Julian Draxler

26/06: Hungary 0-4 Belgium – Eden Hazard

27/06: Italy 2-0 Spain – Leonardo Bonucci

27/06: England 1-2 Iceland – Ragnar Sigurdsson

Quarter-finals

Log in for free to watch the highlights Watch Robson-Kanu's goal against Belgium

30/06: Poland 1-1 Portugal – Renato Sanches

01/07: Wales 3-1 Belgium – Hal Robson-Kanu

02/07: Germany 1-1 Italy – Manuel Neuer

03/07: France 5-2 Iceland – Olivier Giroud

Semi-finals

06/07: Portugal 2-0 Wales – Cristiano Ronaldo

07/07: Germany 0-2 France – Antoine Griezmann

Final

10/07: Portugal 1-0 France – Pepe