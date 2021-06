Every country's all-time top EURO appearance-makers

Portugal's Cristiano Ronaldo (21), Germany's Bastian Schweinsteiger (18) and Italy's Gianluigi Buffon (17) have made the most EURO finals appearances, and top the tournament rankings for their nations.

UEFA.com shines a light on the top appearance-makers for all of the other previous finals contenders.

Albania

3 Amir Abrashi, Ansi Agolli, Etrit Berisha, Elseid Hysaj, Ermir Lenjani, Mergim Mavraj, Odise Roshi, Armando Sadiku

Austria's Martin Harnik ©Getty Images

Austria

5 Martin Harnik

4 Sebastian Prödl

3 Alessandro Schöpf, David Alaba, Robert Almer, Marco Arnautović, René Aufhauser, Julian Baumgartlinger, Martin Hinteregger, Andreas Ivanschitz, Roman Kienast, Florian Klein, Ümit Korkmaz, Jürgen Macho, Emanuel Pogatetz, Marcel Sabitzer, Jürgen Säumel, Martin Stranzl

Belgium

Belgium great Jean-Marie Pfaff ©Getty Images

9 René Vandereycken

8 Jean-Marie Pfaff

7 Jan Ceulemans

Bulgaria

4 Daniel Borimirov

3 Krasimir Balakov, Dimitar Berbatov, Marian Hristov, Trifon Ivanov, Zoran Janković. Zdravko Lazarov, Yordan Lechkov, Borislav Mihaylov, Martin Petrov, Luboslav Penev, Hristo Stoichkov, Tsanko Tsventanov, Zlatko Yankov, Ivaylo Yordanov, Zdravko Zdravkov

Croatia

12 Darijo Srna

11 Vedran Ćorluka

10 Ivan Rakitić

Czech Republic (including Czechoslovakia)



Watch Poborský's iconic EURO '96 lob

14 Petr Čech, Karel Poborský

12 Pavel Nedvĕd

Denmark

13 Peter Schmeichel

10 Michael Laudrup, John Sivebæk

England

11 Gary Neville

10 Wayne Rooney

9 Tony Adams, Steven Gerrard, Alan Shearer

Finland

1 Paulus Arajuuri, Marcus Forss, Lukas Hradecky, Glen Kamara, Joni Kauko, Robin Lod, Daniel O'Shaughnessy, Joel Pohjanpalo, Teemu Pukki, Jukka Raitala, Rasmus Schüller, Tim Sparv, Joona Toivio, Jere Uronen, Leo Väisänen

France



Watch the best EURO skills: Zidane, Ronaldo, Zlatan

16: Lilian Thuram

14: Zinédine Zidane

13: Laurent Blanc, Didier Deschamps

Germany (including West Germany and East Germany)

18 Bastian Schweinsteiger

14 Philipp Lahm

13 Mario Gómez, Thomas Hässler, Jürgen Klinsmann, Miroslav Klose

Hungary

4 Flórián Albert, Balázs Dzsudzsák, Richárd Guzmics, Zoltán Gera, Gábor Király, Ádám Lang, Ádám Szalai

Iceland



5 Kari Arnason, Birkir Bjarnason, Jón Dadi Bödvarsson, Johann Gudmundsson, Aron Gunnarsson, Hannes Halldorsson, Birkir Sævarsson, Kolbeinn Sigthórsson, Gylfi Sigurdsson, Ragnar Sigurdsson, Ari Skúlason

Italy

17 Gianluigi Buffon

13 Antonio Cassano, Alessandro Del Piero, Paolo Maldini

Latvia

3 Vitālijs Astafjevs, Oļegs Blagonadeždins, Imants Bleidelis, Aleksandrs Isakovs, Aleksandrs Koļinko, Juris Laizāns, Valentīns Lobaņovs, Marians Pahars, Andrejs Prohorenkovs, Andrejs Rubins, Igors Stepanovs, Māris Verpakovskis, Mihails Zemļinskis

Netherlands



Great Netherlands EURO goals

16 Edwin van der Sar

13 Dennis Bergkamp, Phillip Cocu

Northern Ireland

4 Craig Cathcart, Stuart Dallas, Steven Davis, Jonny Evans, Gareth McAuley, Michael McGovern, Oliver Norwood, Jamie Ward, Conor Washington

Norway

3 Eirik Bakke, André Bergdolmo, Bjørn Otto Bragstad, John Carew, Dan Eggen, Tore André Flo, Steffen Iversen, Thomas Myhre, Erik Mykland, Ole Gunnar Solskjær

Poland



Poland's Jakub Błaszczykowski ©Getty Images

8 Jakub Błaszczykowski, Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek

Portugal

21 Cristiano Ronaldo

15 João Moutinho, Nani, Pepe

Republic of Ireland

6 Shane Long, Aiden McGeady, John O’Shea, Stephen Ward

Romania great Gheorghe Hagi

Romania

8 Gheorghe Hagi

7 Cristian Chivu, Dorinel Munteanu

Russia (including USSR, CIS)

10 Sergei Ignashevich

9 Aleksandr Anyukov, Yuri Zhirkov

8 Igor Akinfeev, Roman Pavlyuchenko

Scotland

6 Andy Goram, Gary McAllister, Stuart McCall

Serbia (including Yugoslavia)



1968 highlights: Yugoslavia 1-0 England

7 Dragan Stojković

5 Dragan Džajić

4 Jovan Acimović, Miroslav Djukić, Ljubinko Drulović, Vladimir Jugović, Ivica Kralj, Predrag Mijatović, Savo Milošević

Slovakia (including Czechoslovakia)

6 Koloman Gögh*, Ladislav Jurkemik*, Anton Ondruš*

4 Jozef Barmoš, Ján Ďurica, Marek Hamšík, Matúš Kozáčik, Ján Kozák, Juraj Kucka, Marián Masný*, Peter Pekarík, Martin Skrtel, Vladimír Weiss

*appearances for Czechoslovakia

Slovenia

3 Milenko Ačimovič, Aleš Čeh, Mladen Dabanovič, Marinko Galič, Amir Karič, Srečko Katanec, Željko Milinovič, Džoni Novak, Molan Osterc, Mladen Rudonja, Miran Pavlin,

Spain



EURO 2012 highlights: Spotlight on Andrés Iniesta

16 Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta

15 David Silva, Sergio Ramos

Sweden

13 Zlatan Ibrahimović, Olof Mellberg, Andreas Isaksson

Switzerland

7 Valon Behrami, Stephan Lichtsteiner

6 Gelson Fernandes, Patrick Müller, Hakan Yakin

Turkey



9 Rüştu Reçber

8 Hakan Balta



Ukraine (including USSR, CIS)

8 Oleksiy Mykhailychenko*

7 Oleh Kuznetsov*

6 Yevhen Khacheridi, Yevhen Konoplyanka, Andriy Pyatov, Andriy Yarmolenko

*appearances for USSR/CIS

Wales

7 Joe Allen, Gareth Bale