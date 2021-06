Every country's all-time EURO top scorer

The top finals scorer for Portugal, Cristiano Ronaldo, has moved five clear of France's Michel Platini to hold the record for the most goals scored at UEFA European Championship final tournaments with 14.

Here, UEFA.com turns the spotlight on the players who, like Platini and Ronaldo, have registered the most goals for their respective countries at EURO tournaments.

Armando Sadiku scored Albania's only EURO goal to date

Albania

1 Armando Sadiku

Austria

1 Marco Arnautović, Christoph Baumgartner, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic, Stefan Lainer, Alessandro Schöpf, Ivica Vastic



Belgium

5 Romelu Lukaku

Bulgaria

3 Hristo Stoichkov

1 Martin Petrov

Croatia

4 Ivan Perišić

3 Mario Mandžukić, Luka Modrić, Davor Šuker



Czech Republic (including Czechoslovakia)

5 Milan Baroš

4 Vladimír Šmícer

3 Jan Koller, Zdeněk Nehoda

3 Patrik Schick

Denmark

3 Frank Arnesen, Brian Laudrup, Henrik Larsen, Jon Dahl Tomasson

Watch great England EURO goals

England

7 Alan Shearer

6 Wayne Rooney

3 Frank Lampard

Finland

1 Joel Pohjanpalo

France

9 Michel Platini

7 Antoine Griezmann

6 Thierry Henry

Germany (including West Germany)

5 Mario Gómez, Jurgen Klinsmann

4 Gerd Müller, Dieter Müller, Rudi Völler, Lukas Podolski

Greece

4 Angelos Charisteas

2 Giorgos Karagounis, Dmitris Salpingidis

Hungary

2 Ferenc Bene, Balázs Dzsudzsák, Dezső Novák, Ádám Szalai

1 Attila Fiola, Zoltán Gera, Lajos Kű, András Schäfer, Zoltán Stieber

Iceland

2 Birkir Bjarnason, Kolbeinn Sigthórsson

1 Jón Dadi Bödvarsson, Gylfi Sigurdsson, Ragnar Sigurdsson, Arnor Traustason

Great Italy EURO goals

Italy

3 Mario Balotelli, Antonio Cassano

2 Pierluigi Casiraghi, Ciro Immobile, Filippo Inzaghi, Manuel Locatelli, Graziano Pellè, Andrea Pirlo, Francesco Totti

Latvia

1 Māris Verpakovskis

Netherlands

6 Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy

5 Marco Van Basten

Northern Ireland

1 Gareth McAuley, Niall McGinn

North Macedonia

1 Goran Pandev, Ezgjan Alioski

Norway

1 Steffen Iversen

Poland

5 Robert Lewandowski

3 Jakub Błaszczykowski

1 Roger Guerrero, Arkadiusz Milik

Portugal

Ronaldo goals at five EUROs

14 Cristiano Ronaldo

6 Nuno Gomes

3 Sérgio Conceição, Nani, Heldér Postiga

Republic of Ireland

2 Robbie Brady

1 Wes Hoolahan, Ray Houghton, Sean St Ledger, Ronnie Whelan

Romania

2 Bogdan Stancu

1 László Bölöni, Cristian Chivu, Marcel Coraş, Ionel Ganea, Viorel Moldovan, Dorinel Munteanu, Adrian Mutu, Florin Răducioiu

Russia (including USSR, CIS)

4 Roman Pavlyuchenko

3 Alan Dzagoev, Valentin Ivanov, Viktor Ponedelnik

Scotland

1 Gary McAllister, Brian McClair, Ally McCoist, Callum McGregor, Paul McStay

Serbia (including Yugoslavia)

Savo Milošević in action for Yugoslavia ©Getty Images

5 Savo Milošević

4 Dragan Džajić

2 Milan Galić, Drazen Jerković

Slovakia (including Czechoslovakia)

1 Ondrej Duda, Marek Hamšík, Anton Ondruš*, Milan Škriniar, Vladimír Weiss

*goals scored for Czechoslovakia

Slovenia

3 Zlatko Zahovič

1 Miran Pavlin

Spain

5 Fernando Torres

4 David Villa, Álvaro Morata

3 Alfonso, Cesc Fàbregas, David Silva

Sweden

6 Zlatan Ibrahimović

4 Henrik Larsson

3 Thomas Brolin, Emil Forsberg

Hakan Yakin scores for Switzerland

Switzerland

3 Xherdan Shaqiri, Hakan Yakin

1 Admir Mehmedi, Haris Seferović, Fabian Schär, Kübilay Türkyilmaz, Johan Vonlanthen, Breel Embolo

Turkey

3 Semih Şentürk

2 Nihat Kahveci, Hakan Şukür, Arda Turan

Ukraine (including USSR, CIS)

2 Oleh Protasov*, Andriy Shevchenko, Andriy Yarmolenko, Roman Yaremchuk

1 Anatoliy Konkov*, Gennadiy Lytovchenko*, Oleksiy Mykhailychenko*, Viktor Pasulko*, Vasyl Rats*

*goals scored for USSR

Wales

3 Gareth Bale

2 Aaron Ramsey, Hal Robson-Kanu

1 Kieffer Moore, Connor Roberts, Neil Taylor, Sam Vokes, Ashley Williams