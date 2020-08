Every country's captain at every past EURO

So far, 14 different captains have won a EURO (with Iker Casillas the only man to have skippered two sides to victory).

Seven men, meanwhile, have led their nations at the finals as both captains and coaches:

Morten Olsen (Denmark – captain: 1984, 1988; coach: 2004)

Kevin Keegan (England – captain: 1980; coach: 2000)

Didier Deschamps (France – captain: 1996, 2000; coach: 2016)

Michel Platini (France – captain: 1984; coach: 1992)

Rudi Völler (Germany – captain: 1992; coach: 2004)

Franz Beckenbauer (Germany – captain: 1972, 1976; coach: 1988)

Dino Zoff (Italy – captain: 1980; coach: 2004)

UEFA meets all the players who captained their teams at the finals.

Czechoslovakia: Ladislav Novák

France: Robert Jonquet

Soviet Union: Igor Netto

Yugoslavia: Bora Kostić

Denmark: Ole Madsen

Hungary: Ferenc Bene

Soviet Union: Valentin Ivanov

Spain: Ferran Olivella

England: Bobby Moore

Italy: Giacinto Facchetti

Soviet Union: Albert Shesternev

Yugoslavia: Mirsad Farzlagić

Belgium: Paul Van Himst

Hungary: Ferenc Bene

Soviet Union: Murtaz Khurtsilava

West Germany: Franz Beckenbauer

Czechoslovakia: Anton Ondruš

Netherlands: Johan Cruyff

West Germany: Franz Beckenbauer

Yugoslavia: Jovan Aćimović

Belgium: Julien Cools

Czechoslovakia: Anton Ondruš

England: Kevin Keegan

Greece: Giorgos Koudas

Italy: Dino Zoff

Netherlands: Ruud Krol

Spain: Juan Asensi

West Germany: Bernard Dietz

Belgium: Jan Ceulemans

Denmark: Morten Olsen

France: Michel Platini

Portugal: Manuel Bento

Romania: Costică Ştefănescu

Spain: Luis Arconada

West Germany: Karl-Heinz Rummenigge

Yugoslavia: Velimir Zajec

Denmark: Morten Olsen

England: Bryan Robson

Italy: Alessandro Altobelli*

Netherlands: Ruud Gullit

Republic of Ireland: Frank Stapleton

Spain: José Antonio Camacho

West Germany: Lothar Matthäus

Soviet Union: Rinat Dasayev

*Giuseppe Bergomi captained Italy in all four matches as Altobelli started on the bench

CIS: Oleksiy Mykhailychenko

Denmark: Lars Olsen

England: Gary Lineker

France: Manuel Amoros

Germany: Rudi Völler*

Netherlands: Ruud Gullit

Scotland: Richard Gough

Sweden: Jonas Thern

*Andreas Brehme took over as captain after Völler was injured in the opening game and missed the rest of the tournament

Bulgaria: Borislav Mihaylov

Croatia: Zvonimir Boban

Czech Republic: Václav Němeček

Denmark: Michael Laudrup

England: Tony Adams

France: Didier Deschamps

Germany: Jürgen Klinsmann

Italy: Paolo Maldini

Netherlands: Danny Blind

Portugal: Vítor Baía

Romania: Gheorghe Hagi

Russia: Viktor Onopko

Scotland: Gary McAllister

Spain: Andoni Zubizarreta

Switzerland: Alain Geiger

Turkey: Oğuz Çetin

Belgium: Lorenzo Staelens

Czech Republic: Jiří Němec

Denmark: Peter Schmeichel

England: Alan Shearer

France: Didier Deschamps

Germany: Oliver Bierhoff

Italy: Paolo Maldini

Netherlands: Frank de Boer

Norway: Henning Berg

Portugal: Vítor Baía

Romania: Gheorghe Hagi

Slovenia: Darko Milanič

Spain: Fernando Hierro

Sweden: Patrik Andersson

Turkey: Ogün Temizkanoğlu

Yugoslavia: Dragan Stojković

Bulgaria: Stiliyan Petrov

Croatia: Boris Živković

Czech Republic: Pavel Nedvěd

Denmark: René Henriksen

England: David Beckham

France: Marcel Desailly

Germany: Oliver Kahn

Greece: Theodoros Zagorakis

Italy: Fabio Cannavaro

Latvia: Vitālijs Astafjevs

Netherlands: Frank de Boer

Portugal: Fernando Couto

Russia: Aleksei Smertin

Spain: Raúl González

Sweden: Johan Mjällby

Switzerland: Jörg Stiel

Austria: Andreas Ivanschitz

Croatia: Niko Kovač

Czech Republic: Tomáš Ujfaluši

France: Lilian Thuram

Germany: Michael Ballack

Greece: Angelos Basinas

Italy: Alessandro Del Piero*

Netherlands: Edwin van der Sar

Poland: Maciej Żurawski

Portugal: Nuno Gomes

Romania: Cristian Chivu

Russia: Sergei Semak

Spain: Iker Casillas

Sweden: Freddie Ljungberg

Switzerland: Alexander Frei

Turkey: Emre Belözoğlu

*original captain Fabio Cannavaro was ruled out through injury just prior to the tournament

Croatia: Darijo Srna

Czech Republic: Tomáš Rosický

Denmark: Daniel Agger

England: Steven Gerrard

France: Hugo Lloris

Germany: Philipp Lahm

Greece: Giorgos Karagounis

Italy: Gianluigi Buffon

Netherlands: Mark van Bommel

Poland: Jakub Błaszczykowski

Portugal: Cristiano Ronaldo

Republic of Ireland: Robbie Keane

Russia: Andrey Arshavin

Spain: Iker Casillas

Sweden: Zlatan Ibrahimović

Ukraine: Andriy Shevchenko

Albania: Lorik Cana

Austria: Christian Fuchs

Belgium: Eden Hazard

Croatia: Darijo Srna

Czech Republic: Tomáš Rosický

England: Wayne Rooney

France: Hugo Lloris

Germany: Bastian Schweinsteiger

Hungary: Balázs Dzsudzsák

Iceland: Aron Gunnarsson

Italy: Gianluigi Buffon

Northern Ireland: Steven Davis

Poland: Robert Lewandowski

Portugal: Cristiano Ronaldo

Republic of Ireland: Robbie Keane

Romania: Vlad Chiricheş

Russia: Roman Shirokov

Slovakia: Martin Škrtel

Spain: Sergio Ramos

Sweden: Zlatan Ibrahimović

Switzerland: Stephan Lichtsteiner

Turkey: Arda Turan

Ukraine: Anatoliy Tymoshchuk

Wales: Ashley Williams