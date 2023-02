Europa Conference League squad changes: Ings in for West Ham, Pellegrini in for Lazio

Each UEFA Europa Conference League team left in the competition was permitted to register three new eligible A list players by midnight CET on Thursday 2 February.

With the deadline now passed, UEFA.com runs through the confirmed ins and outs; click on the clubs to view their full squad lists. Remember: no players are cup-tied any more regardless of what competition they may have been involved in during the group stage.

What are the Europa Conference League squad changes?

In: Ismael Casas, Marin Jakoliš, Nemanja Nikolić

Out: Miloš Gordić, Victor Olatunji, Theodosis Siathas, Bruno Gama

In: Henrik Bellman, Anders Dreyer, Islam Slimani

Out: Enock Agyei, Anouar Ait El Hadj, Julien Duranville, Sebastiano Esposito, Wesley Hoedt, Chris-Emmanuel Lokesa, Fábio Silva

In: Djordje Mihailovic, Sven Mijnans, Mathew Ryan

Out: Hakon Evjen, Peer Koopmeinders, Robin Lathouwers, Vasileios Pavlidis, Peter Vindahl Jensen

In: Emmanuel Essiam, Hugo Novoa, Hugo Vogel

Out: Noah Katterbach, Sayfallah Ltaief, Ádám Szalai, Tician Tuchi

In: Marcus Andersen, Faris Pemi Moumbagna, Adam Sørensen, Joel Mugisha

Out: Nikita Haikin, Marius Høibråten, Anders Konradsen, Elias Kristoffersen Hagen, Alfons Sampsted, Japhet Sery, Ola Solbakken

In: Pizzi, Josafat Mendes, Bruma

Out: Bruno Rodrigues, Fabiano, Hernâni Infande, Diego Lainez, Vitinha

In: George Daniel Birligea, Alin Fica*, Ermal Krasniqi, Viktor Kun Gyorgy*, Tudor Lucaci*, Mihai Pinzariu*, Bogdan Țîru

Out: Karlo Bručić, Sergiu Buș, Vito Hammershöy, Adrian Păun, Roger

In: Oliver Berg, Jacob Bergström, Carlos Moros Gracia

Out: Albion Ademi, Emmanuel Banda, Amadou Doumbouya, Hjalmar Ekdal, Karl Holmberg, Aleksandr Vasiutin

In: Yakiv Kinareikin*, Joao Gabriel Martins Peglow, Rónald Matarrita, Hayner Willian Monjardim Cordeiro

Out: Gabriel Busanello, Artem Gromov, Serhiy Loginov, Valerii Yurchuk

In: Josip Brekalo, Gaetano Castrovilli, Tommaso Martinelli*, Salvatore Sirigu

Out: Pierluigi Gollini, Youssef Maleh, Szymon Żurkowski

In: Wout Asselman*, Victor De Concinck, Tibe De Vlieger, Gift Emmanuel Orban, Kamil Piątkowski, Tarik Tissoudali

Out: Andreas Hanche-Olsen, Elisha Owusu, Ibrahim Salah

In: Luca Pellegrini

Out: Simone Castigliani, Valerio Marinacci, Giovanni Morsa, Ştefan Radu

In: Dominik Holec

Out: Artur Rudko

In: Gonzalo Ávila, Jorginho, Franco Matias Russo

Out: Souza Cauly, Cicinho, Rick, Ivan Yordanov

In: Badredine Bouanani, Terem Moffi, Youssouf Ndayishimiye,

Out: Andy Delort, Rares Ilie, Mario Lemina, Mads Bech Sørensen

In: Andreas Colorado

Out: Nikola Lakčević, Mateja Stasevic, Nikola Terzić, Vanja Vlahović

In: Ayhan Arazli*, Yassine Benzia, Adama Diakhaby, Redon Xhixha

Out: Abbas Hüseynov, Kady Borges, Sahruddin Mehemmedeliyev, Owusu Kwabena

In: Munashe Peter Garananga, Mohamed Amine Talal, Abdoul-Fessal Tapsoba

Out: Alizade Carmanov, Heron, Felipe Vizeu, Salifu Mudasiru, Pernambuco

In: Samuel Sáiz, Jordy Caicedo, Isaac Cofie

Out: Karol Angielski, Kader Keita, Diaa Sabia

In: Malik Abubakari, Maudo Jarjué, Sharani Zuberu

Out: Myenty Abena, David Hrnčár, Ibrahim Rabiu, Alen Mustafić, Eric Ramírez, Ivan Šaponjić

In: Arif Boşluk*, Bruno Peres, Serkan Asan, Edin Višća

Out: Jean Evrard Kouassi, Montassir Lahtimi, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan

In: Ian Cassaro Usart, Mamadou Ibra Mbacke Fall, Ramón Terrats Espacio

Out: Arnaut Danjuma, Manu Morlanes, Gerónimo Rulli

In: Joseph Anang, Danny Ings, Armstrong Okoflex

Out: Conor Coventry, Craig Dawson, Darren Randolph

* List B

For the season 2022/23 AS Roma and İstanbul Başakşehir FK have accepted specific sporting restrictions on newly transferred players they may include within their List A for the purpose of participation in UEFA club competitions.

For this specific reason, the List A submitted by AS Roma and İstanbul Başakşehir FK within yesterday's deadline has to undergo specific checks by the Club Financial Control Body and their publication is postponed until those checks are terminated.