UEFA Europa League round of 16: meet the teams

Europa League round of 16 ties

Ajax (NED) vs Young Boys (SUI)

Dynamo Kyiv (UKR) vs Villarreal (ESP)

Roma (ITA) vs Shakhtar Donetsk (UKR)

Olympiacos (GRE) vs Arsenal (ENG)

Dinamo Zagreb (CRO) vs Tottenham (ENG)

Manchester United (ENG) vs AC Milan (ITA)

Slavia Praha (CZE) vs Rangers (SCO)

Granada (ESP) vs Molde (NOR)

Ajax (NED) vs Young Boys (SUI)

Ajax (NED)

UEFA ranking: 18

Transferring from UEFA Champions League, 4-2 LOSC (R32)

Last season: round of 32 (L vs Getafe)

UEFA Cup/UEFA Europa League best: winners (1992)

Young Boys (SUI)

UEFA ranking: 42

Group A runners-up, 6-3 Leverkusen (R32)

Last season: group stage

UEFA Cup/UEFA Europa League best: round of 16 (2021)

1992 final: Jonk stunner in Ajax win

Dynamo Kyiv (UKR) vs Villarreal (ESP)

Dynamo Kyiv (UKR)

UEFA ranking: 31

Transferring from UEFA Champions League, 2-1 Club Brugge (R32)

Last season: group stage

UEFA Cup/UEFA Europa League best: semi-finals (2019)

Villarreal (ESP)

UEFA ranking: 30

Group I winners, 4-1 Salzburg (R32)

Last season: N/A

UEFA Cup/UEFA Europa League best: semi-finals (2004, 2011, 2016)

Highlights: Villarreal 2-1 Salzburg

Roma (ITA) vs Shakhtar Donetsk (UKR)

Roma (ITA)

UEFA ranking: 17

Group A winners, 5-1 Braga (R32)

Last season: round of 16 (L vs Sevilla)

UEFA Cup/UEFA Europa League best: runners-up (1991)

Shakhtar (UKR)

UEFA ranking: 16

Transferring from UEFA Champions League, 3-0 M. Tel-Aviv (R32)

Last season: semi-finals (L vs Inter)

UEFA Cup/UEFA Europa League best: winners (2009)

Luiz Adriano looks back on Shakhtar's 2009 glory

Olympiacos (GRE) vs Arsenal (ENG)

Olympiacos (GRE)

UEFA ranking: 36

Transferring from UEFA Champions League, 5-4 PSV (R32)

Last season: round of 16 (L vs Wolves)

UEFA Cup/UEFA Europa League best: round of 16 (1990, 2005, 2017, 2020, 2021)

Arsenal (ENG)

UEFA ranking: 11

Group B winners, 4-3 Benfica (R32)

Last season: round of 32 (L vs Olympiacos)

UEFA Cup/UEFA Europa League best: runners-up (2000, 2019)

Highlights: Arsenal 3-2 Benfica

Dinamo Zagreb (CRO) vs Tottenham (ENG)

Dinamo Zagreb (CRO)

UEFA ranking: 35

Group K winners, 4-2 Krasnodar (R32)

Last season: UEFA Champions League group stage

UEFA Cup/UEFA Europa League best: round of 16 (1998, 2019)

Tottenham (ENG)

UEFA ranking: 14

Group J winners, 8-1 Wolfsberg (R32)

Last season: UEFA Champions League round of 16 (L vs Leipzig)

UEFA Cup/UEFA Europa League best: winners (1972, 1984)

1984 final highlights: Tottenham penalty drama

Manchester United (ENG) vs AC Milan (ITA)

Manchester United (ENG)

UEFA ranking: 8

Transferring from UEFA Champions League, 4-0 Real Sociedad (R32)

Last season: semi-finals (L vs Sevilla)

UEFA Cup/UEFA Europa League best: winners (2017)

2017 final highlights: Manchester United 2-0 Ajax

AC Milan (ITA)

UEFA ranking: 54

Group H winners, 3-3 Crvena zvezda (away goals, R32)

Last season: N/A

UEFA Cup/UEFA Europa League best: semi-finals (1972, 2002)

Slavia Praha (CZE) vs Rangers (SCO)

Slavia Praha (CZE)

UEFA ranking: 39

Group C runners-up, 2-0 Leicester (R32)

Last season: UEFA Champions League group stage

UEFA Cup/UEFA Europa League best: semi-finals (1996)

Highlights: Leicester 0-2 Slavia Praha

Rangers (SCO)

UEFA ranking: 53

Group D winners, 9-5 Antwerp (R32)

Last season: round of 16 (L vs Leverkusen)

UEFA Cup/UEFA Europa League best: runners-up (2008)

Granada (ESP) vs Molde (NOR)

Granada (ESP)

UEFA ranking: 78

Group E runners-up, 3-2 Napoli (R32)

Last season: N/A

UEFA Cup/UEFA Europa League best: round of 16 (2021)

Nothing is Written: Granada

Molde (NOR)

UEFA ranking: 98

Group B runners-up, 5-3 Hoffenheim (R32)

Last season: play-offs (L vs Partizan)

UEFA Cup/UEFA Europa League best: round of 16 (2021)