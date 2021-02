Europa League squad changes confirmed

The UEFA Europa League round of 32 contenders were each permitted to register up to three new eligible A list players by midnight CET on Tuesday 2 February. With the deadline now passed, UEFA.com guides you through all the ins and outs.

Remember: no players are cup-tied anymore regardless of what competition they may have been involved in during the group stage. See Article 43 of the official competition regulations for more details.

In: Ousama Idrissi (Sevilla, loan)

Out: Klaas-Jan Huntelaar (Schalke), Victor Jensen (Nordsjælland, loan)

In: Felipe Avanetti (Standard Liège, loan), Didier Lamkel Zé, Maxime Le Marchand (Fulham, loan)

Out: Cristian Benavente (Charleroi, loan), Simen Juklerød, Benson Manuel (Zwolle, loan)

In: Gabriel Martinelli, Martin Ødegaard (Real Madrid, loan), Mat Ryan (Brighton, loan)

Out: Sead Kolašinac (Schalke, loan), Matt Macey (Hibernian), Ainsley Maitland-Niles (West Brom, loan), Shkodran Mustafi (Schalke), Joe Willock (Newcastle, loan), Rúnar Rúnarsson

In: Branimir Kalaica, Lucas Veríssimo (Santos)

Out: Ferro (Valencia, loan), Jean-Clair Tobido (end of loan)

In: Cristián Borja (Sporting CP), Andraž Šporar (Sporting CP, loan), Lucas Piazón (Chelsea)

Out: Paulinho (Sporting CP), Guilherme Schettine (UD Almería, loan), Iuri Medeiros

In: Bas Dost (Eintracht Frankfurt), Nabil Dirar (Fenerbahçe, loan), Stefano Denswil (Bologna, loan)

Out: Krépin Diatta (Monaco), Siebe Schrijvers (Leuven), Emmanuel Dennis (Köln), Simon Deli (Slavia Praha, loan), Michael Krmenčík (PAOK, loan), Siebe Schrijvers (OH Leuven)

In: Filippo Falco (Lecce), Axel Bakayoko (Internazionale), Slavoljub Srnić (released)

Out: Veljko Simić (Vojvodina), Srdjan Spiridonović (Gençlerbirliği, loan), Richmond Boakye (released)

In: Marijan Čabraja (Gorica), Josip Mišić, Stefan Ristovski (Sporting CP)

Out: Mario Ćuže (Lokomotiva, loan), Roko Jurišić (Rijeka), Josip Šutalo (Istra, loan)

In: Artem Besedin, Sidcley

Out: Heorhii Tsitaishvili (Vorskla, loan), Clayton

In: none

Out: none

In: Georginio Rutter (Rennes), Chris Richards (Bayern, loan)

Out: João Klauss (Standard Liège, loan), Jacob Bruun Larsen (Anderlecht, loan)

In: Denis Adamov, Aleksei Ionov

Out: Maksim Kutovoi, Andrei Sinitsin (released)

In: Daniel Amartey

Out: Kiernan Dewsbury-Hall (Luton, loan), Wes Morgan

In: Demarai Gray (Leicester), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United), Jeremie Frimpong (Celtic)

Out: Santiago Arias, Julian Baumgartlinger, Lennart Grill

In: none

Out: Fadiga Ouattara (Valencia, loan), Cheikh Niasse (Panathnaikos), Adama Soumaoro (Bologna)

In: André Geraldes (APOEL), Uroš Nikolić, Matan Hozez

Out: Roslan Barsky (Hapoel Haifa, loan), Ben Bitton, Ronen Hanzis (Beitar Tel-Aviv, loan), Tal Torgeman

In: Nathan Bishop, Amad Diallo (Atalanta), Phil Jones

Out: Facundo Pellistri (Alaves, loan), Timothy Fosu-Mensah (Leverkusen), Jesse Lingard (West Ham, loan), Odion Ighalo (end of loan)

In: Mario Mandžukić (free agent), Soualiho Meïté (Torino, loan), Fikayo Tomori (Chelsea, loan)

Out: Léo Duarte (İstanbul Başakşehir, loan), Andrea Conti (Parma, loan), Lorenzo Colombo (Cremonese, loan), Mateo Musacchio (Lazio), Jens Petter Hauge

In: Emil Breivik, David Datro Fofana (Angers, loan), Björn Sigurdsson (Lillestrøm)

Out: Henry Wingo (Ferencváros), Leke James (al-Qadisiyah), Mattias Moström (released)

In: None

Out: None

In: Kenny Lala (Strasbourg), Oleg Reabciuk (Paços Ferreira), Sokratis Papastathopoulos (Arsenal)

Out: Pape Abou Cissé (St-Étienne, loan), Hilal Soudani (Al-Fateh), Bruno (Aris), Pêpê (Famalicão, loan), Rúben Vinagre (end of loan)

In: Erick Gutiérrez, Fredrik Oppegård, Dante Rigo

Out: Djenairo Daniels, Kristófer Kristinsson, Rico Zeegers (Maastricht, loan), Jorrit Hendrix (Spartak Moskva)

In: Jack Simpson (Bournemouth), Scott Wright (Aberdeen)

Out: Brandon Barker (Oxford, loan), Nicky Hogarth (Cowdenbeath, loan), Dapo Mebude (Queen of the South, loan), Cameron Palmer (Linfield), Jack Thomson (Clyde, loan), Ben Williamson (Arbroath, loan)

In: Carlos Fernández (Sevilla)

Out: Willian José (Wolves, loan)

In: Daniel Fuzato, Stephan El Shaarawy (free agent)

Out: Federico Fazio, Juan Jesus

In: Nico Mantl (Unterhaching), Bernardo (Brighton, loan), Brenden Aaronson (Philadelphia)

Out: Dominik Szoboszlai (Leipzig), Masaya Okugawa (Bielefeld, loan), Jérôme Onguéné (Genoa, loan), Majeed Ashimeru (Anderlecht, loan)

In: none

Out: Alexander Drambayev (Mariupol), Viktor Kovalenko (Atalanta), Vladyslav Vakula (Mariupol, loan)

In: Alexander Bah (SonderyskE), Simon Deli (Club Brugge, loan), Jakub Hromada

Out: Petar Musa (Union Berlin, loan), Ondřej Karafiát (Liberec, loan), Tomáš Malinský (Mladá Boleslav, loan)

In: Marcel Lavinier

Out: Cameron Carter-Vickers (Bournemouth, loan), Jack Clarke (Stoke, loan)

In: Étienne Capoue (Watford), Hassan Haissem, Andrei Rațiu

Out: Soufiane Chakla (Getafe, loan), Vicente Iborra, Takefusa Kubo (end of loan)

In: Gustav Henriksson (Elfsborg), Thorsten Röcher (Ingolstadt)

Out: Marc Andre Schmerböck (Hartberg), Marko Soldo

In: none

Out: Nicolas Bürgy (Paderborn, loan), Léo Seydoux (Westerlo), Taulant Seferi (KF Tirana, loan)