Europa League: League phase fixtures and results by team

The third UEFA Europa League league phase kicked off on Wednesday 16 September and concludes with 18 simultaneous games on Thursday 28 January.

Here is a look at each of the 36 teams' full list of fixtures.

League phase dates

Matchday 1: 16 & 17 September 2026

Matchday 2: 15 October 2026

Matchday 3: 22 October 2026

Matchday 4: 5 November 2026

Matchday 5: 26 November 2026

Matchday 6: 10 December 2026

Matchday 7: 21 January 2027

Matchday 8: 28 January 2027