Europa League: League phase fixtures and results by team
Wednesday, September 16, 2026
Article summary
Each of the 36 teams in this season's UEFA Europa League have eight league phase opponents.
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The third UEFA Europa League league phase kicked off on Wednesday 16 September and concludes with 18 simultaneous games on Thursday 28 January.
Here is a look at each of the 36 teams' full list of fixtures.
League phase dates
Matchday 1: 16 & 17 September 2026
Matchday 2: 15 October 2026
Matchday 3: 22 October 2026
Matchday 4: 5 November 2026
Matchday 5: 26 November 2026
Matchday 6: 10 December 2026
Matchday 7: 21 January 2027
Matchday 8: 28 January 2027
Kick-offs are 21:00 unless stated; all times CET.
16/09/2026 Anderlecht 1-2 Lyon
15/10/2026 GNK Dinamo vs Anderlecht
22/10/2026 Jagiellonia vs Anderlecht
05/11/2026 Anderlecht vs Salzburg (18:45)
26/11/2026 OFI Crete vs Anderlecht
10/12/2026 Anderlecht vs Hoffenheim (18:45)
21/01/2027 Anderlecht vs Sunderland
28/01/2027 Marseille vs Anderlecht
16/09/2026 Ararat-Armenia 1-4 Sparta Praha
15/10/2026 Jagiellonia vs Ararat-Armenia
22/10/2026 Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar (18:45)
05/11/2026 Torreense vs Ararat-Armenia
26/11/2026 Salzburg vs Ararat-Armenia (18:45)
10/12/2026 Ararat-Armenia vs N.E.C. (18:45)
21/01/2027 Ararat-Armenia vs Celje (18:45)
28/01/2027 Milan vs Ararat-Armenia
16/09/2026 Sunderland 1-0 AZ Alkmaar
15/10/2026 AZ Alkmaar vs Hapoel Beer-Sheva (18:45)
22/10/2026 Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar (18:45)
05/11/2026 AZ Alkmaar vs Juventus
26/11/2026 Sparta Praha vs AZ Alkmaar
10/12/2026 AZ Alkmaar vs Sturm Graz (18:45)
21/01/2027 AZ Alkmaar vs GNK Dinamo
28/01/2027 Benfica vs AZ Alkmaar
16/09/2026 Milan 0-2 Benfica
15/10/2026 Benfica vs Celtic
22/10/2026 Omonia vs Benfica
05/11/2026 Benfica vs Lech Poznań
26/11/2026 Viktoria Plzeň vs Benfica (18:45)
10/12/2026 Benfica vs OFI Crete
21/01/2027 N.E.C. vs Benfica (18:45)
28/01/2027 Benfica vs AZ Alkmaar
17/09/2026 Beşiktaş vs Marseille
15/10/2026 Hoffenheim vs Beşiktaş
22/10/2026 Beşiktaş vs Crystal Palace
05/11/2026 Celtic vs Beşiktaş
26/11/2026 Beşiktaş vs Hapoel Beer-Sheva (18:45)
10/12/2026 Leverkusen vs Beşiktaş
21/01/2027 Beşiktaş vs Union SG (18:45)
28/01/2027 Omonia vs Beşiktaş
17/09/2026 Real Sociedad vs Bournemouth
15/10/2026 Bournemouth vs Sturm Graz
22/10/2026 Bournemouth vs Milan
05/11/2026 Sparta Praha vs Bournemouth (18:45)
26/11/2026 Celta vs Bournemouth (18:45)
10/12/2026 Bournemouth vs Viktoria Plzeň
21/01/2027 Lillestrøm vs Bournemouth (18:45)
28/01/2027 Bournemouth vs Hapoel Beer-Sheva
16/09/2026 Leverkusen 2-0 Celje
15/10/2026 Celje vs Omonia (18:45)
22/10/2026 Celje vs Salzburg
05/11/2026 Sturm Graz vs Celje
26/11/2026 Ferencváros vs Celje
10/12/2026 Celje vs Olympiacos
21/01/2027 Ararat-Armenia vs Celje (18:45)
28/01/2027 Celje vs N.E.C.
16/09/2026 Omonia 1-0 Celta
15/10/2026 Celta vs Juventus
22/10/2026 Celtic vs Celta
05/11/2026 Celta vs Union SG
26/11/2026 Celta vs Bournemouth (18:45)
10/12/2026 Marseille vs Celta (18:45)
21/01/2027 Hapoel Beer-Sheva vs Celta
28/01/2027 Celta vs Lillestrøm
17/09/2026 Celtic vs Ferencváros
15/10/2026 Benfica vs Celtic
22/10/2026 Celtic vs Celta
05/11/2026 Celtic vs Beşiktaş
26/11/2026 Torreense vs Celtic
10/12/2026 Omonia vs Celtic (18:45)
21/01/2027 Celtic vs Marseille
28/01/2027 Union SG vs Celtic
17/09/2026 Crystal Palace vs Lech Poznań
15/10/2026 Lyon vs Crystal Palace (18:45)
22/10/2026 Beşiktaş vs Crystal Palace
05/11/2026 Crystal Palace vs Hoffenheim (18:45)
26/11/2026 Crystal Palace vs Real Sociedad
10/12/2026 Jagiellonia vs Crystal Palace (18:45)
21/01/2027 Crystal Palace vs Sparta Praha
28/01/2027 Salzburg vs Crystal Palace
16/09/2026 Hapoel Beer-Sheva 0-0 GNK Dinamo
15/10/2026 GNK Dinamo vs Anderlecht
22/10/2026 GNK Dinamo vs N.E.C. (18:45)
05/11/2026 Sunderland vs GNK Dinamo
26/11/2026 GNK Dinamo vs Leverkusen (18:45)
10/12/2026 Rennes vs GNK Dinamo (18:45)
21/01/2027 AZ Alkmaar vs GNK Dinamo
28/01/2027 GNK Dinamo vs Sturm Graz
17/09/2026 Celtic vs Ferencváros
15/10/2026 Ferencváros vs Viktoria Plzeň
22/10/2026 Ferencváros vs Torreense (18:45)
05/11/2026 Milan vs Ferencváros (18:45)
26/11/2026 Ferencváros vs Celje
10/12/2026 Lech Poznań vs Ferencváros
21/01/2027 Ferencváros vs Juventus (18:45)
28/01/2027 Hoffenheim vs Ferencváros
16/09/2026 Hapoel Beer-Sheva 0-0 GNK Dinamo
15/10/2026 AZ Alkmaar vs Hapoel Beer-Sheva (18:45)
22/10/2026 Union SG vs Hapoel Beer-Sheva (18:45)
05/11/2026 Hapoel Beer-Sheva vs OFI Crete
26/11/2026 Beşiktaş vs Hapoel Beer-Sheva (18:45)
10/12/2026 Hapoel Beer-Sheva vs Juventus (18:45)
21/01/2027 Hapoel Beer-Sheva vs Celta
28/01/2027 Bournemouth vs Hapoel Beer-Sheva
17/09/2026 OFI Crete vs Hoffenheim (18:45)
15/10/2026 Hoffenheim vs Beşiktaş
22/10/2026 Hoffenheim vs Lyon
05/11/2026 Crystal Palace vs Hoffenheim (18:45)
26/11/2026 Hoffenheim vs Sturm Graz
10/12/2026 Anderlecht vs Hoffenheim (18:45)
21/01/2027 Olympiacos vs Hoffenheim (18:45)
28/01/2027 Hoffenheim vs Ferencváros
16/09/2026 Olympiacos 2-1 Jagiellonia
15/10/2026 Jagiellonia vs Ararat-Armenia
22/10/2026 Jagiellonia vs Anderlecht
05/11/2026 Levski Sofia vs Jagiellonia (18:45)
26/11/2026 Sunderland vs Jagiellonia
10/12/2026 Jagiellonia vs Crystal Palace (18:45)
21/01/2027 Jagiellonia vs Lyon (18:45)
28/01/2027 Viktoria Plzeň vs Jagiellonia
17/09/2026 Juventus vs N.E.C.
15/10/2026 Celta vs Juventus
22/10/2026 Juventus vs Rennes (18:45)
05/11/2026 AZ Alkmaar vs Juventus
26/11/2026 Juventus vs Omonia
10/12/2026 Hapoel Beer-Sheva vs Juventus (18:45)
21/01/2027 Ferencváros vs Juventus (18:45)
28/01/2027 Juventus vs Real Sociedad
17/09/2026 Crystal Palace vs Lech Poznań
15/10/2026 Lech Poznań vs Leverkusen (18:45)
22/10/2026 Lech Poznań vs Sunderland (18:45)
05/11/2026 Benfica vs Lech Poznań
26/11/2026 Union SG vs Lech Poznań (18:45)
10/12/2026 Lech Poznań vs Ferencváros
21/01/2027 Lech Poznań vs Torreense
28/01/2027 OFI Crete vs Lech Poznań
16/09/2026 Leverkusen 2-0 Celje
15/10/2026 Lech Poznań vs Leverkusen (18:45)
22/10/2026 OFI Crete vs Leverkusen (18:45)
05/11/2026 Leverkusen vs Marseille
26/11/2026 GNK Dinamo vs Leverkusen (18:45)
10/12/2026 Leverkusen vs Beşiktaş
21/01/2027 Leverkusen vs Salzburg
28/01/2027 Lyon vs Leverkusen
17/09/2026 Levski Sofia vs Salzburg (18:45)
15/10/2026 N.E.C. vs Levski Sofia
22/10/2026 Viktoria Plzeň vs Levski Sofia
05/11/2026 Levski Sofia vs Jagiellonia (18:45)
26/11/2026 Marseille vs Levski Sofia (18:45)
10/12/2026 Levski Sofia vs Lillestrøm
21/01/2027 Levski Sofia vs Milan
28/01/2027 Sunderland vs Levski Sofia
17/09/2026 Lillestrøm vs Torreense
15/10/2026 Sparta Praha vs Lillestrøm (18:45)
22/10/2026 Lillestrøm vs Real Sociedad
05/11/2026 Lillestrøm vs Viktoria Plzeň (18:45)
26/11/2026 Lyon vs Lillestrøm
10/12/2026 Levski Sofia vs Lillestrøm
21/01/2027 Lillestrøm vs Bournemouth (18:45)
28/01/2027 Celta vs Lillestrøm
16/09/2026 Anderlecht 1-2 Lyon
15/10/2026 Lyon vs Crystal Palace (18:45)
22/10/2026 Hoffenheim vs Lyon
05/11/2026 Real Sociedad vs Lyon (18:45)
26/11/2026 Lyon vs Lillestrøm
10/12/2026 Lyon vs Union SG
21/01/2027 Jagiellonia vs Lyon (18:45)
28/01/2027 Lyon vs Leverkusen
17/09/2026 Beşiktaş vs Marseille
15/10/2026 Marseille vs Olympiacos
22/10/2026 Sturm Graz vs Marseille (18:45)
05/11/2026 Leverkusen vs Marseille
26/11/2026 Marseille vs Levski Sofia (18:45)
10/12/2026 Marseille vs Celta (18:45)
21/01/2027 Celtic vs Marseille
28/01/2027 Marseille vs Anderlecht
16/09/2026 Milan 0-2 Benfica
15/10/2026 Salzburg vs Milan (18:45)
22/10/2026 Bournemouth vs Milan
05/11/2026 Milan vs Ferencváros (18:45)
26/11/2026 Olympiacos vs Milan (18:45)
10/12/2026 Milan vs Sunderland
21/01/2027 Levski Sofia vs Milan
28/01/2027 Milan vs Ararat-Armenia
17/09/2026 Juventus vs N.E.C.
15/10/2026 N.E.C. vs Levski Sofia
22/10/2026 GNK Dinamo vs N.E.C. (18:45)
05/11/2026 N.E.C. vs Omonia (18:45)
26/11/2026 N.E.C. vs Rennes
10/12/2026 Ararat-Armenia vs N.E.C. (18:45)
21/01/2027 N.E.C. vs Benfica (18:45)
28/01/2027 Celje vs N.E.C.
17/09/2026 OFI Crete vs Hoffenheim (18:45)
15/10/2026 Rennes vs OFI Crete
22/10/2026 OFI Crete vs Leverkusen (18:45)
05/11/2026 Hapoel Beer-Sheva vs OFI Crete
26/11/2026 OFI Crete vs Anderlecht
10/12/2026 Benfica vs OFI Crete
21/01/2027 Sturm Graz vs OFI Crete (18:45)
28/01/2027 OFI Crete vs Lech Poznań
16/09/2026 Olympiacos 2-1 Jagiellonia
15/10/2026 Marseille vs Olympiacos
22/10/2026 Olympiacos vs Sparta Praha
05/11/2026 Rennes vs Olympiacos (18:45)
26/11/2026 Olympiacos vs Milan (18:45)
10/12/2026 Celje vs Olympiacos
21/01/2027 Olympiacos vs Hoffenheim (18:45)
28/01/2027 Torreense vs Olympiacos
16/09/2026 Omonia 1-0 Celta
15/10/2026 Celje vs Omonia (18:45)
22/10/2026 Omonia vs Benfica
05/11/2026 N.E.C. vs Omonia (18:45)
26/11/2026 Juventus vs Omonia
10/12/2026 Omonia vs Celtic (18:45)
21/01/2027 Rennes vs Omonia
28/01/2027 Omonia vs Beşiktaş
17/09/2026 Real Sociedad vs Bournemouth
15/10/2026 Union SG vs Real Sociedad (18:45)
22/10/2026 Lillestrøm vs Real Sociedad
05/11/2026 Real Sociedad vs Lyon (18:45)
26/11/2026 Crystal Palace vs Real Sociedad
10/12/2026 Real Sociedad vs Torreense
21/01/2027 Real Sociedad vs Viktoria Plzeň (18:45)
28/01/2027 Juventus vs Real Sociedad
16/09/2026 Sturm Graz 0-0 Rennes
15/10/2026 Rennes vs OFI Crete
22/10/2026 Juventus vs Rennes (18:45)
05/11/2026 Rennes vs Olympiacos (18:45)
26/11/2026 N.E.C. vs Rennes
10/12/2026 Rennes vs GNK Dinamo (18:45)
21/01/2027 Rennes vs Omonia
28/01/2027 Sparta Praha vs Rennes
17/09/2026 Levski Sofia vs Salzburg (18:45)
15/10/2026 Salzburg vs Milan (18:45)
22/10/2026 Celje vs Salzburg
05/11/2026 Anderlecht vs Salzburg (18:45)
26/11/2026 Salzburg vs Ararat-Armenia (18:45)
10/12/2026 Salzburg vs Sparta Praha
21/01/2027 Leverkusen vs Salzburg
28/01/2027 Salzburg vs Crystal Palace
16/09/2026 Ararat-Armenia 1-4 Sparta Praha
15/10/2026 Sparta Praha vs Lillestrøm (18:45)
22/10/2026 Olympiacos vs Sparta Praha
05/11/2026 Sparta Praha vs Bournemouth (18:45)
26/11/2026 Sparta Praha vs AZ Alkmaar
10/12/2026 Salzburg vs Sparta Praha
21/01/2027 Crystal Palace vs Sparta Praha
28/01/2027 Sparta Praha vs Rennes
16/09/2026 Sturm Graz 0-0 Rennes
15/10/2026 Bournemouth vs Sturm Graz
22/10/2026 Sturm Graz vs Marseille (18:45)
05/11/2026 Sturm Graz vs Celje
26/11/2026 Hoffenheim vs Sturm Graz
10/12/2026 AZ Alkmaar vs Sturm Graz (18:45)
21/01/2027 Sturm Graz vs OFI Crete (18:45)
28/01/2027 GNK Dinamo vs Sturm Graz
16/09/2026 Sunderland 1-0 AZ Alkmaar
15/10/2026 Torreense vs Sunderland (18:45)
22/10/2026 Lech Poznań vs Sunderland (18:45)
05/11/2026 Sunderland vs GNK Dinamo
26/11/2026 Sunderland vs Jagiellonia
10/12/2026 Milan vs Sunderland
21/01/2027 Anderlecht vs Sunderland
28/01/2027 Sunderland vs Levski Sofia
17/09/2026 Lillestrøm vs Torreense
15/10/2026 Torreense vs Sunderland (18:45)
22/10/2026 Ferencváros vs Torreense (18:45)
05/11/2026 Torreense vs Ararat-Armenia
26/11/2026 Torreense vs Celtic
10/12/2026 Real Sociedad vs Torreense
21/01/2027 Lech Poznań vs Torreense
28/01/2027 Torreense vs Olympiacos
17/09/2026 Viktoria Plzeň vs Union SG
15/10/2026 Union SG vs Real Sociedad (18:45)
22/10/2026 Union SG vs Hapoel Beer-Sheva (18:45)
05/11/2026 Celta vs Union SG
26/11/2026 Union SG vs Lech Poznań (18:45)
10/12/2026 Lyon vs Union SG
21/01/2027 Beşiktaş vs Union SG (18:45)
28/01/2027 Union SG vs Celtic
17/09/2026 Viktoria Plzeň vs Union SG
15/10/2026 Ferencváros vs Viktoria Plzeň
22/10/2026 Viktoria Plzeň vs Levski Sofia
05/11/2026 Lillestrøm vs Viktoria Plzeň (18:45)
26/11/2026 Viktoria Plzeň vs Benfica (18:45)
10/12/2026 Bournemouth vs Viktoria Plzeň
21/01/2027 Real Sociedad vs Viktoria Plzeň (18:45)
28/01/2027 Viktoria Plzeň vs Jagiellonia