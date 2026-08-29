Europa League: League phase fixtures by team

17/09/2026 Viktoria Plzeň vs Union SG

15/10/2026 Union SG vs Real Sociedad (18:45)

22/10/2026 Union SG vs Hapoel Beer-Sheva (18:45)

05/11/2026 Celta vs Union SG

26/11/2026 Union SG vs Lech Poznań (18:45)

10/12/2026 Lyon vs Union SG

21/01/2027 Beşiktaş vs Union SG (18:45)

28/01/2027 Union SG vs Celtic