Keep up to date with all this season's UEFA Europa League fixtures and results.

Semi-final first legs: Thursday 2 May

Arsenal 3-1 Valencia

Eintracht Frankfurt 1-1 Chelsea

Semi-final second legs: Thursday 9 May

Valencia 2-4 Arsenal (agg: 3-7)

Chelsea 1-1 Eintracht Frankfurt (agg: 2-2, Chelsea win 4-3 on pens)

Final: Olympic Stadium, Baku, Wednesday 29 May

Chelsea v Arsenal

All kick-offs 21CET

Matchday one: Thursday 20 September

Group A: AEK Larnaca 0-1 Zürich, Ludogorets 2-3 Leverkusen



Group A: AEK Larnaca 0-1 Zürich, Ludogorets 2-3 Leverkusen

Group B: Leipzig 2-3 Salzburg, Celtic 1-0 Rosenborg

Group C: København 1-1 Zenit, Slavia Praha 1-0 Bordeaux

Group D: Spartak Trnava 1-0 Anderlecht, Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe

Group E: Sporting CP 2-0 Qarabağ, Arsenal 4-2 Vorskla

Group F: Dudelange 0-1 Milan, Olympiacos 0-0 Real Betis

Group G: Villarreal 2-2 Rangers, Rapid Wien 2-0 Spartak Moskva

Group H: Marseille 1-2 Eintracht Frankfurt, Lazio 2-1 Apollon

Group I: Beşiktaş 3-1 Sarpsborg, Genk 2-0 Malmö

Group J: Sevilla 5-1 Standard Liège, Akhisar 0-1 Krasnodar

Group K: Rennes 2-1 Jablonec, Dynamo Kyiv 2-2 Astana

Group L: PAOK 0-1 Chelsea, Vidi 0-2 BATE

Matchday two: Thursday 4 October

Group A: Leverkusen 4-2 AEK Larnaca, Zürich 1-0 Ludogorets



Group A: Leverkusen 4-2 AEK Larnaca, Zürich 1-0 Ludogorets

Group B: Rosenborg 1-3 Leipzig, Salzburg 3-1 Celtic

Group C: Bordeaux 1-2 København, Zenit 1-0 Slavia Praha

Group D: Fenerbahçe 2-0 Spartak Trnava, Anderlecht 0-2 Dinamo Zagreb

Group E: Vorskla 1-2 Sporting CP, Qarabağ 0-3 Arsenal

Group F: Real Betis 3-0 Dudelange, Milan 3-1 Olympiacos

Group G: Spartak Moskva 3-3 Villarreal, Rangers 3-1 Rapid Wien

Group H: Apollon 2-2 Marseille, Eintracht Frankfurt 4-1 Lazio

Group I: Malmö 2-0 Beşiktaş, Sarpsborg 3-1 Genk

Group J: Krasnodar 2-1 Sevilla, Standard Liège 2-1 Akhisar

Group K: Jablonec 2-2 Dynamo Kyiv, Astana 2-0 Rennes

Group L: BATE 1-4 PAOK, Chelsea 1-0 Vidi

Matchday three: Thursday 25 October

Group A: Zürich 3-2 Leverkusen, AEK Larnaca 1-1 Ludogorets



Group A: Zürich 3-2 Leverkusen, AEK Larnaca 1-1 Ludogorets

Group B: Salzburg 3-0 Rosenborg, Leipzig 2-0 Celtic

Group C: Zenit 2-1 Bordeaux, København 0-1 Slavia Praha

Group D: Anderlecht 2-2 Fenerbahçe, Spartak Trnava 1-2 Dinamo Zagreb

Group E: Qarabağ 0-1 Vorskla, Sporting CP 0-1 Arsenal

Group F: Milan 1-2 Real Betis, Dudelange 0-2 Olympiacos

Group G: Rangers 0-0 Spartak Moskva, Villarreal 5-0 Rapid Wien

Group H: Eintracht Frankfurt 2-0 Apollon, Marseille 1-3 Lazio

Group I: Sarpsborg 1-1 Malmö, Beşiktaş 2-4 Genk

Group J: Standard Liège 2-1 Krasnodar, Sevilla 6-0 Akhisar

Group K: Jablonec 1-1 Astana, Rennes 1-2 Dynamo Kyiv

Group L: Chelsea 3-1 BATE, PAOK 0-2 Vidi

Matchday four: Thursday 8 November

Group A: Leverkusen 1-0 Zürich, Ludogorets 0-0 AEK Larnaca



Group A: Leverkusen 1-0 Zürich, Ludogorets 0-0 AEK Larnaca

Group B: Rosenborg 2-5 Salzburg, Celtic 2-1 Leipzig

Group C: Bordeaux 1-1 Zenit, Slavia Praha 0-0 København

Group D: Fenerbahçe 2-0 Anderlecht, Dinamo Zagreb 3-1 Spartak Trnava

Group E: Vorskla 0-1 Qarabağ, Arsenal 0-0 Sporting CP

Group F: Real Betis 1-1 Milan, Olympiacos 5-1 Dudelange

Group G: Spartak Moskva 4-3 Rangers, Rapid Wien 0-0 Villarreal

Group H: Apollon 2-3 Eintracht Frankfurt, Lazio 2-1 Marseille

Group I: Malmö 1-1 Sarpsborg, Genk 1-1 Beşiktaş

Group J: Krasnodar 2-1 Standard Liège, Akhisar 2-3 Sevilla

Group K: Astana 2-1 Jablonec, Dynamo Kyiv 3-1 Rennes

Group L: BATE 0-1 Chelsea, Vidi 1-0 PAOK

Matchday five: Thursday 29 November

Group A: Zürich 1-2 AEK Larnaca, Leverkusen 1-1 Ludogorets

Group A: Zürich 1-2 AEK Larnaca, Leverkusen 1-1 Ludogorets

Group B: Salzburg 1-0 Leipzig, Rosenborg 0-1 Celtic

Group C: Zenit 1-0 København, Bordeaux 2-0 Slavia Praha

Group D: Anderlecht 0-0 Spartak Trnava, Fenerbahçe 0-0 Dinamo Zagreb

Group E: Qarabağ 1-6 Sporting CP, Vorskla 0-3 Arsenal

Group F: Milan 5-2 Dudelange, Real Betis 1-0 Olympiacos

Group G: Spartak Moskva 1-2 Rapid Wien, Rangers 0-0 Villarreal

Group H: Eintracht Frankfurt 4-0 Marseille, Apollon 2-0 Lazio

Group I: Sarpsborg 2-3 Beşiktaş, Malmö 2-2 Genk

Group J: Krasnodar 2-1 Akhisar, Standard Liège 1-0 Sevilla

Group K: Astana 0-1 Dynamo Kyiv, Jablonec 0-1 Rennes

Group L: BATE 2-0 Vidi, Chelsea 4-0 PAOK

Matchday six: Thursday 13 December

Group A: AEK Larnaca 1-5 Leverkusen, Ludogorets 1-1 Zürich

Group A: AEK Larnaca 1-5 Leverkusen, Ludogorets 1-1 Zürich

Group B: Leipzig 1-1 Rosenborg, Celtic 1-2 Salzburg

Group C: København 0-1 Bordeaux, Slavia Praha 2-0 Zenit

Group D: Spartak Trnava 1-0 Fenerbahçe, Dinamo Zagreb 0-0 Anderlecht

Group E: Sporting CP 3-0 Vorskla, Arsenal 1-0 Qarabağ

Group F: Dudelange 0-0 Real Betis, Olympiacos 3-1 Milan

Group G: Villarreal 2-0 Spartak Moskva, Rapid Wien 1-0 Rangers

Group H: Marseille 1-3 Apollon, Lazio 1-2 Eintracht Frankfurt

Group I: Beşiktaş 0-1 Malmö, Genk 4-0 Sarpsborg

Group J: Sevilla 3-0 Krasnodar, Akhisar 0-0 Standard Liège

Group K: Rennes 2-0 Astana, Dynamo Kyiv 0-1 Jablonec

Group L: PAOK 1-3 BATE, Vidi 2-2 Chelsea

Round of 32 first legs

Tuesday 12 February

Fenerbahçe 1-0 Zenit

Thursday 14 February

Thursday 14 February

Rapid Wien 0-1 Internazionale Milano

Slavia Praha 0-0 Genk

Krasnodar 0-0 Leverkusen

Rennes 3-3 Real Betis

Olympiacos 2-2 Dynamo Kyiv

Lazio 0-1 Sevilla

BATE 1-0 Arsenal

Galatasaray 1-2 Benfica

Viktoria Plzeň 2-1 Dinamo Zagreb

Club Brugge 2-1 Salzburg

Zürich 1-3 Napoli

Malmö 1-2 Chelsea

Shakhtar Donetsk 2-2 Eintracht Frankfurt

Celtic 0-2 Valencia

Sporting CP 0-1 Villarreal

Round of 32 second legs

Wednesday 20 February

Sevilla 2-0 Lazio (agg: 3-0)

Thursday 21 February

Thursday 21 February

Dinamo Zagreb 3-0 Viktoria Plzeň (agg: 4-2)

Salzburg 4-0 Club Brugge (5-2)

Napoli 2-0 Zürich (agg: 5-1)

Eintracht Frankfurt 4-1 Shakhtar Donetsk (agg: 6-3)

Valencia 1-0 Celtic (agg: 3-0)

Zenit 3-1 Fenerbahçe (agg: 3-1)

Villarreal 1-1 Sporting CP (agg: 2-1)

Arsenal 3-0 BATE (agg: 3-0)

Internazionale Milano 4-0 Rapid Wien (agg: 5-0)

Genk 1-4 Slavia Praha (agg: 1-4)

Leverkusen 1-1 Krasnodar (agg: 1-1, Krasnodar win on away goal)

Chelsea 3-0 Malmö (agg: 5-1)

Real Betis 1-3 Rennes (agg: 4-6)

Dynamo Kyiv 1-0 Olympiacos (agg: 3-2)

Benfica 0-0 Galatasaray (agg: 2-1)

Round of 16 first legs: Thursday 7 March

Frankfurt 0-0 Inter

Dinamo Zagreb 1-0 Benfica

Sevilla 2-2 Slavia Praha

Rennes 3-1 Arsenal

Zenit 1-3 Villarreal

Chelsea 3-0 Dynamo Kyiv

Napoli 3-0 Salzburg

Valencia 2-1 Krasnodar

Round of 16 second legs: Thursday 14 March

Dynamo Kyiv 0-5 Chelsea (agg: 0-8)



Dynamo Kyiv 0-5 Chelsea (agg: 0-8)

Salzburg 3-1 Napoli (agg: 3-4)

Krasnodar 1-1 Valencia (agg: 2-3)

Inter 0-1 Frankfurt (agg: 0-1)

Benfica 3-0 Dinamo Zagreb (aet, agg: 3-1)

Slavia Praha 4-3 Sevilla (aet, agg: 6-5)

Arsenal 3-0 Rennes (agg: 4-3)

Villarreal 2-1 Zenit (agg: 5-2)

Quarter-final first legs: Thursday 11 April

Arsenal 2-0 Napoli

Villarreal 1-3 Valencia

Benfica 4-2 Eintracht Frankfurt

Slavia Praha 0-1 Chelsea

Quarter-final second legs: Thursday 18 April

Napoli 0-1 Arsenal (agg: 0-3)

Valencia 2-0 Villarreal (agg: 5-1)

Eintracht Frankfurt 2-0 Benfica (agg: 4-4, Eintracht win on away goals)

Chelsea 4-3 Slavia Praha (agg: 5-3)

Road to Baku

This season's final will take place in Baku ©Getty Images

20 September: Group stage, matchday one

4 October: Group stage, matchday two

25 October: Group stage, matchday three

8 November: Group stage, matchday four

29 November: Group stage, matchday five

13 December: Group stage, matchday six



17 December: Round of 32 draw

14 February: Round of 32 first leg

21 February: Round of 32, second leg

22 February: Round of 16 draw

7 March: Round of 16, first leg

14 March: Round of 16, second leg

15 March: Quarter-final & semi-final draw

11 April: Quarter-finals, first leg

18 April: Quarter-finals, second leg

2 May: Semi-finals, first leg

9 May: Semi-finals, second leg



29 May: Final – Olympic Stadium, Baku