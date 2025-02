Europa League knockout records and stats: Clubs, players, matches, goals

Europa League records: Players

Most appearances in the Europa League knockouts

Four-time Europa League winner Kevin Gameiro, four-time finalist Eduardo Salvio and now forward Pierre-Emerick Aubameyang share the record for most appearances in the knockout stages.

Frenchman Gameiro made 39 appearances across five season between 2013/14 and 2018/19, lifting the trophy four times with Sevilla and Atlético before reaching the semis with Valencia.

Salvio's 39 games took place from 2009/10 and 2018/19, the Argentina winger winning the title twice with Atleti and twice finishing runners-up with Benfica. He only made five group stage appearances.

Aubameyang has represented four clubs in the competition, most recently Marseille.

41 Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, Arsenal, Barcelona, Marseille)

39 Kevin Gameiro (Sevilla, Atlético, Valencia)

39 Eduardo Salvio (Atlético, Benfica)

38 Rui Patrício (Sporting CP, Wolves, Roma)

38 Granit Xhaka (Basel, Borussia Mönchengladbach, Arsenal, Leverkusen)

37 Henrikh Mkhitaryan (Dortmund, Man United, Arsenal, Roma)

34 Fernando (Porto, Galatasaray, Sevilla)

33 Óscar Cardozo (Benfica, Trabzonspor, Olympiacos)

33 Juan Mata (Valencia, Chelsea, Man United)

32 Daniel Carriço (Sporting CP, Sevilla)

32 Alexandre Lacazette (Lyon, Arsenal)

32Taison (Metalist, Shakhtar, PAOK)

31 Dani Parejo (Getafe, Valencia, Villarreal)

31 Mario Gaspar (Villarreal)



Most goals in the Europa League knockouts

Romelu Lukaku celebrates a Europa League goal for Everton AFP via Getty Images

Radamel Falcao scored 20 goals in just 19 appearances in the Europa League knockout stages. Nineteen of them came in just two seasons in 2010/11 and 2011/12, when the Colombian inspired Porto and then Atlético to titles.

20 Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, Arsenal, Barcelona, Marseille)

20 Radamel Falcao (Porto, Atlético)

19 Kevin Gameiro (Sevilla, Atlético, Valencia)

18 Alexandre Lacazette (Lyon, Arsenal)

18 Romelu Lukaku (Anderlecht, Everton, Inter, Roma)

16 Óscar Cardozo (Benfica)

13Edin Džeko (Wolfsburg, Man City, Roma, Fenerbahçe)

13 Bruno Fernandes (Sporting CP, Man United)

12 Fernando Torres (Liverpool, Chelsea, Atlético)

10 Carlos Bacca (Sevilla, Villarreal)

10 Eduardo Salvio (Atlético, Benfica)

Most goals in a Europa League knockout game

2012 final: Radamel Falcao helps Atlético to glory

There have been 24 hat-tricks in the Europa League knockout stages over the years but only Falcao has gone one better with four, or a 'poker' as it's known in Spain and Portugal. That came in the 2011 semi-finals, when the Colombian struck four second-half goals as Porto came from behind to stun Villarreal 5-1 in the first leg. Klaas-Jan Huntelaar is the only other man to score two Europa League knockout hat-tricks.

4 Radamel Falcao (Porto vs Villarreal, 28/04/11)

3 Claudio Pizarro (Bremen vs Twente, 25/02/10)

3 David Villa (Bremen vs Valencia, 18/03/10)

3 Radamel Falcao (Porto vs Spartak Moskva, 07/04/11)

3 Klaas-Jan Huntelaar (Plzeň vs Schalke, 16/02/12)

3 Klaas-Jan Huntelaar (Schalke vs Twente, 15/03/12)

3 Libor Kozák (Lazio vs Stuttgart, 14/03/13)

3 Paco Alcácer (Valencia vs Basel, 10/04/14)

3 Romelu Lukaku (Young Boys vs Everton, 19/02/15)

3 Gonzalo Higuaín (Napoli vs Dinamo Moskva, 12/03/15)

3 Edin Džeko (Villarreal vs Roma, 16/02/17)

3 Zlatan Ibrahimović (Man United vs St-Étienne, 16/02/17)

3 Nabil Fekir (Lyon vs AZ Alkmaar, 23/02/17)

3 Lars Stindl (Fiorentina vs Mönchengladbach, 23/02/17)

3 Manuel Fernandes (Nice vs Lokomotiv Moskva, 15/02/18)

3 Ciro Immobile (Lazio vs FCSB, 22/02/18)

3 Olivier Giroud (Chelsea vs Dynamo Kyiv, 13/03/19)

3 João Félix (Benfica vs Eintracht Frankfurt, 11/04/19)

3 Pierre-Emerick Aubameyang (Valencia vs Arsenal, 09/05/19)

3 Diogo Jota (Wolves vs Espanyol, 20/02/20)

3 Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt vs Salzburg, 20/02/20)

3 Jonathan Calleri (Espanyol vs Wolves, 27/02/20)

3 Mislav Oršić (Dinamo Zagreb vs Tottenham, 18/03/21)

3 Ángel Di María (Juventus vs Nantes, 23/02/23)

3 Benjamin Bourigeaud (Rennes vs AC Milan, 22/02/24)

3 Ademola Lookman (Atalanta vs Leverkusen, 22/05/24)

Most goals in a Europa League knockout tie

5 Radamel Falcao (Porto vs Villarreal, 2010/11 semi-finals)

5 Romelu Lukaku (Everton vs Young Boys, 2014/15 round of 32)

4 Radamel Falcao (Porto vs Spartak Moskva, 2010/11 quarter-finals)

4 Klaas-Jan Huntelaar (Schalke vs Plzeň, 2011/12 round of 32)

4 Cédric Bakambu (Villarreal vs Sparta Praha, 2015/16 quarter-finals)

4 Pierre-Emerick Aubameyang (Valencia vs Arsenal, 2018/19 semi-finals)

4 Edinson Cavani (Man United vs Roma, 2020/21 semi-finals)

Europa League records: Clubs

Most Europa League knockout matches

2013 final highlights: Benfica 1-2 Chelsea

52 Sevilla

48 Benfica

43 Villarreal

38 Man United

38 Sporting CP

37 Ajax

36 Leverkusen

34 Valencia



Most Europa League round of 32/knockout round play-off appearances

11 Ajax

10 Salzburg

10 Sporting CP

9 Sevilla

9 Shakhtar

9 Napoli

9 Olympiacos

8 Villarreal

Kevin Gameiro and Sevilla are in the Europa League record books Popperfoto via Getty Images

Most Europa League round of 16 appearances

7 Sevilla

6 Benfica

6 Leverkusen

6 Man United

6 Roma

6 Villarreal

5 Basel

5 Dynamo Kyiv

5 Rangers

5 Sporting CP

5 Valencia

5 Zenit



Most Europa League quarter-final appearances

6 Benfica

5 Sevilla

4 Man United

4 Valencia

4 Villarreal

3 Arsenal

3 Atlético

3 Basel

3 Braga

3 Leverkusen

3 Liverpool

3 Lyon

3 Roma

3 Sporting CP

Most Europa League semi-final appearances

5 Sevilla

3 Arsenal

3 Atlético

3 Benfica

3 Man United

3 Roma

3 Valencia

3 Villarreal

Biggest Europa League knockout win (match)

Highlights: Watch Lyon put seven past AZ

7-1 Lyon vs AZ Alkmaar (23/02/17)

7-1 Feyenoord v Shakhtar Donetsk (16/03/23)

6-0 Valencia vs Rapid Wien (18/02/16)

6-1 Liverpool vs Sparta Praha (14/03/24)

5-0 Inter vs Shakhtar (17/08/20)

5-0 Man United vs LASK (12/03/20)

5-0 United vs Club Brugge (27/02/20)

5-0 Chelsea vs Dynamo Kyiv (14/03/19)

5-0 Valencia vs Basel (10/04/14)

Biggest Europa League knockout win (aggregate)

10-0 Valencia vs Rapid Wien (6-0, 4-0) – 2015/16

11-2 Lyon vs AZ Alkmaar (4-1, 7-1) – 2016/17

11-2 Liverpool vs Sparta Praha (5-1 a, 6-1 h) – 2023/24

8-0 Chelsea vs Dynamo Kyiv (3-0, 0-5) – 2018/19

10-3 Porto vs Spartak Moskva (5-1, 5-2) – 2010/11

8-1 Atlético vs Lokomotiv Moskva (3-0, 5-1) – 2017/18

8-1 Metalist Kharkiv vs Salzburg (4-0, 4-1) – 2011/12

8-1 Dynamo Kyiv vs Beşiktaş (4-1, 4-0) – 2010/11

Most goals in a Europa League knockout tie

14 Rangers 9-5 Antwerp (2020/21)

13 Porto 10-3 Spartak Moskva (2010/11)

13 Lyon 11-2 AZ Alkmaar (2016/17)

13 Man. United 8-5 Roma (2020/21)

13 Liverpool 11-2 Sparta Praha (2023/24)

11 Slavia Praha 6-5 Sevilla (2018/19)

11 Salzburg 6-5 Lazio (2017/18)

11 Porto 7-4 Villarreal (2010/11)

11 Hamburg 6-5 Anderlecht (2009/10)

Who else has set Europa League knockout records?

Biggest first-leg deficits recovered in Europa League knockouts

Valencia complete biggest aggregate win

0-3 Valencia 5-0 Basel (h, 2013/14)

Fastest goal in Europa League knockouts

13.21 seconds Vitolo (Villarreal vs Sevilla) – 12/03/15

Fastest red card in Europa League knockouts

3:14 Nick Viergever (Udinese vs AZ Alkmaar) – 15/03/12



Europa League knockout ties decided in extra time

Valencia 0-1, 3-0 Club Brugge (3-1 agg) – 2009/10

Wolfsburg 1-1, 2-1 Rubin Kazan (3-2 agg) – 2009/10

Atlético 1-0, 1-2 Liverpool (2-2 agg, Atlético win on away goals) – 2009/10

Atlético 2-1 Fulham (final) – 2009/10

Schalke 1-1, 3-1 Plzeň (4-2 agg) – 2011/12

Tottenham 3-0, 1-4 Inter (4-4 agg, Tottenham win on away goals) – 2012/13

Rubin Kazan 0-0, 2-0 Levante (2-0 agg) – 2012/13

Valencia 0-3, 5-0 Basel (5-3 agg) – 2013/14

Dnipro 1-0, 1-2 Ajax (2-2 agg; Dnipro win on away goals) – 2014/15

Anderlecht 1-0, 2-1 Olympiacos (3-1 agg) – 2015/16

Celta Vigo 0-1, 2-0 Shakhtar (2-1 agg) – 2016/17

Man United 1-1, 2-1 Anderlecht (3-2 agg) – 2016/17

Ajax 2-0, 2-3 Schalke (4-3 agg) – 2016/17

Sporting CP 2-0, 1-2 Plzeň (3-2 agg) – 2017/18

Marseille 2-0, 1-2 Salzburg (3-2 agg) – 2017/18

Slavia Praha 2-2, 4-3 Sevilla (6-5 agg) – 2018/19

Benfica 0-1, 3-0 Dinamo Zagreb (3-1 agg) – 2018/19

Sporting CP 3-1, 1-4 İstanbul Başakşehir (4-5 agg) – 2019/20

Olympiacos 0-1, 2-1 Arsenal (2-2 agg; Olympiacos win on away goals) – 2019/20

Man United 1-0 Copenhagen – 2019/20

Dinamo Zagreb 0-2, 3-0 Tottenham (3-2 agg) – 2020/21

West Ham 0-1, 2-0 Sevilla (2-1 agg) – 2021/22

Frankfurt 2-1, 1-1 Real Betis (3-2 agg) – 2021/22

Rangers 0-1, 3-1 Braga (3-2 agg) – 2021/22

Roma 0-1, 4-1 Feyenoord (4-2 agg) – 2022/23

Sevilla 1-1, 2-1 Juventus (3-2 agg) – 2022/23

Qarabağ 4-2, 2-3 Braga (6-5 agg) – 2023/24

Freiburg 0-0, 3-2 Lens (3-2 agg) – 2023/24

Europa League knockout ties decided by penalty shoot-out

FCSB 4-2 Ajax (2-2 agg) – 2012/13

Basel 4-1 Tottenham (4-4 agg) – 2012/13

Sevilla 4-3 Real Betis (2-2 agg) – 2013/14

Sevilla 4-2 Benfica (final, 0-0 aet) – 2013/14

Beşiktaş 5-4 Liverpool (1-1 agg) – 2014/15

Sevilla 5-4 Athletic Club (3-3 agg) – 2015/16

Lyon 7-6 Beşiktaş (3-3 agg) – 2016/17

Chelsea 4-3 Eintracht (4-4 agg) – 2018/19

Villarreal 11-10 Man United (final, 1-1 aet) – 2020/21

Braga 3-2 Sheriff (2-2 agg) – 2021/22

Eintracht 5-4 Rangers (final, 1-1 aet) – 2021/22

Leverkusen 5-3 Monaco (5-5 agg) – 2022/23

Shaktar 5-4 Rennes (3-3 agg) – 2022/23

Sporting CP 5-3 Arsenal (3-3 agg) – 2022/23

Sevilla 4-1 Roma (final, 1-1 aet) – 2022/23

Roma 4-2 Feyenoord (2-2 agg) – 2023/24

Marseille 4-2 Benfica (2-2 agg) – 2023/24

