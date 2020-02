Europa League squad changes confirmed

The UEFA Europa League round of 32 contenders were each permitted to register up to three new eligible A list players by midnight CET on Monday 3 February. With the deadline now passed, UEFA.com guides you through all the ins and outs.

See Article 45 of the official competition regulations for more details.

In: Ryan Babel, Juan Familio-Castillo*

Out: Hassane Bandé, Noa Lang

In: Mike Jensen, Stelios Karapatakis*, Björn Sigurdarsson, Theodoulidis Georgios*, Christos Wheeler

Out: Roman Bezjak, Savvas Gentsoglou, Joãozinho

In: Cédric, Miguel Azeez*, Pablo Mari, Eddie Nketiah*, Tom Smith*

Out: Joel López, Tyreece John-Jules, Konstantinos Mavropanos, James Olayinka, Emile Smith Rowe

In: Håkon Evjen, Ramon Leeuwin

Out: Léon Bergsma, Tijjani Reijnders

In: Orges Bunjaku*, Jasper Van Der Werff

Out: Konstantinos Dimitriou, Yves Kaiser, Noah Okafor

In: Dyego Sousa, Felipe Rodrigues Da Silva, Julian Weigl

Out: Celton Biai, Gedson Fernandes, German Conti, Raúl de Tomás, Ljubomir Fejsa, Caio, Nuno Santos

In: Raúl Silva, Abel Ruiz, Vitor Tormena De Faria

Out: Murilo Costa, Wanderson, Claudemir, Uche Agbo, Lucas Cunha, Ahmed Hassan, Pablo Santos, Bruno Xadas

In: Daniel Church*, Jeremie Frimpong, Ewan Henderson*, Patryk Klimala, Kieran Mcgrath*, Wafougossanni Ismaila Soro, Stephen Welsh*

Out: Conor Hazard, Mark Hill, Lewis Morgan, Grant Savoury, Marian Shved, Scott Sinclair

In: Paulo Vinícius, Cristian Manea, Grzegorz Sandomierski

Out: Mihai Butean, Juan Culio, Jesús Fernández, Răzvan Horj, Rareş Ispas, Alexandru Pașcanu, Ionuţ Peteleu

In: Youssouph Badji, Michael Krmenčík

Out: Dion Cools, Mbaye Diagne, Amadou Sagna, Jelle Vossen

In: Stephan Andersen, Mikkel Kaufmann, Ragnar Sigurdsson

Out: Nicklas Bendtner, Nicolai Boilesen, Ahmed Daghim, Frederik Ibsen, Carlo Holse, Robert Mudražija

In: Leandro Cabrera, Raúl de Tomás, Adrián Embarba

Out: Sébastien Corchia, Esteban Granero, Lluís López, Javier Puado

In: Stefan Ilsanker, Lucas Torro, Felix Wiedwald

Out: Simon Falette, Gelson Fernandes, Dejan Joveljić

In: Bruno Godeau, Sulayman Marreh, Anderson Niangbo

Out: Dylan Bronn, Timothy Derijck, Jean-Luc Dompé, Yuya Kubo, Louis Verstraete

In: Deyverson, Xabier Etxeita, José Manuel Rodríguez Benito

Out: Bruno, Leandro Cabrera, Enrique Gallego, Raúl García

In: Christian Eriksen, Victor Moses, Ashley Young

Out: Kwadwo Asamoah, Federico Dimarco, Valentino Lazaro, Matteo Politano

In: Gökhan Inler, Pierre Webó

Out: Mert Çelik, Muzaffer Kahrıman, Onur Güney, Arda Turan

In: Husein Balić, Christian Ramsebner, Dominik Reiter*, David Schnegg*

Out: Yusuf Otubanjo, Emanuel Pogatetz

In: Ayman Azhil, Exequiel Alejandro Palacios, Edmond Tapsoba

Out: Joel Pohjanpalo, Panagiotis Retsos

In: Cauly, Vladislav Stoyanov, Taleb Tawatha

Out: Jacek Góralski, Jody Lukoki, Renan

In: Anel Ahmedhodzic, Hugo Andersson*, Adi Nalic, Isaac Kiese Thelin

Out: Felix Beijmo, Franz Brorsson, Markus Rosenberg, Laorent Shabani

In: Nathan Bishop, Bruno Fernandes, Odion Ighalo

Out: Marcos Rojo, Ashley Young

In: Ousseynou Ba, Kostas Fortounis, Christos Liatsos*, Hilal Soudani

Out: Yassine Benzia, Daniel Podence, Miguel Ángel Guerrero, Yassine Meriah, Alexandros Voilis

In: Vitor Ferreira*

Out: Bruno Costa

In: Ianis Hagi, Florian Kamberi, Brian Kinnear*, Joshua McPake*, Matt Polster

Out: Jamie Barjonas, Jon Flanagan, Filip Helander, Jordan Houston, Andy King, Lewis Mayo, Ryan Muir, Zak Rudden, Aidan Wilson, Kieran Wright, Matt Yates

In: Mert Çetin, Carles Pérez, Gonzalo Villar

Out: Alessandro Florenzi, Juan Jesus, Nicolò Zaniolo, Davide Zappacosta

In: Karim Adeyemi, Daniel Antosch*, Mergim Berisha*, Mohamed Camara, Noah Okafor

Out: Erling Braut Haaland, Takumi Minamino, Marin Pongračić, Smail Prevljak

In: Youssef En-Nesyri, Suso

Out: Munas Dabbur, Bryan Gil, Javier Hernández, Alejandro Pozo

In: Artem Bondarenko, Fernando, Maycon, Oleksandr Pikhalonok

Out: Andriy Boryachuk, Bogdan Butko, Andrii Totovytskyi, Vitão

In: Rodrigo Battaglia, Stefan Ristovski, Andraž Šporar

Out: Bruno Fernandes, Fernando, Luiz Phellype

In: Mamoudou Karamoko, Ulysses Llanez, Marin Pongračić

Out: Jeffrey Bruma, Phillip König, Lukas Nmecha, Elvis Rexhbecaj, Yunus Mallı

In: Leonardo Campana, Daniel Podence, Renat Dadaşov

Out: Ryan Bennett, Harry Burgoyne, Patrick Cutrone, Jesús Vallejo

*B List