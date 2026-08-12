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Where to watch the UEFA Super Cup: TV broadcast partners, live streams

Wednesday, August 12, 2026

How to watch Paris Saint-Germain vs Aston Villa in the 2026 UEFA Super Cup where you are.

Where to watch the UEFA Super Cup: TV broadcast partners, live streams

UEFA Champions League holders Paris take on UEFA Europa League winners Aston Villa in the UEFA Super Cup at Stadion Salzburg, Austria, on Wednesday 12 August.

Fans can find their local UEFA Super Cup broadcast partner(s) below.

Europe

Albania: Tring
Armenia: Fast Media
Austria: Sky Austria, Servus TV, Canal+*
Azerbaijan: Quest Media
Belarus: Quest Media
Belgium: DPG Media, Proximus, RTL Belgium, Telenet*
Bosnia and Herzegovina: Arena Sport
Bulgaria: bTV, A1 Bulgaria
Croatia: HRT, Arena Sport
Cyprus: CYTA
Czechia: TV Nova
Denmark: Viaplay
Estonia: TV3
Finland: MTV Oy
France: Canal+
Georgia: Setanta, Silknet
Germany: DAZN, ZDF*
Gibraltar: Gibtelecom
Greece: Cosmote TV, AlterEgo
Hungary: RTL, Sport 1*
Iceland: Syn, Viaplay
Israel: The Sports Channel
Italy: Sky, Amazon*
Kazakhstan: Qazsport, Quest Media
Kosovo: RTK
Latvia: TV3
Lithuania: TV3
Luxembourg: DPG Media, RTL Luxembourg, DAZN
Malta: PBS, Melita
Moldova: Setanta, Jurnal TV
Montenegro: Arena Sport
Netherlands: Ziggo Sport
North Macedonia: Arena Sport
Norway: TV2 Norway
Poland: Canal+
Portugal: Sport TV, DAZN*
Republic of Ireland: RTÉ, Premier Sports, Virgin Media*
Romania: DIGI, Clever Media
Russia: Quest Media, Okko
Serbia: Arena Sport, RTS
Slovakia: TV Nova
Slovenia: Pro Plus, Sportklub
Spain: Telefónica
Sweden: Viaplay
Switzerland: blue, SRG*
Türkiye: TRT
United Kingdom: HBO Max, BBC*
Ukraine: Megogo, Football TV UA*

Africa and Middle East

Middle East/North Africa: beIN
Nigeria: SuperSport
South Africa: SuperSport
Sub-Saharan Africa: SuperSport, Canal+, New World TV*

Americas

Argentina: ESPN, FOX Sports
Brazil: TNT Sports, SBT
Canada: DAZN
Caribbean: CPSL (Flow Sports & SportsMax)
Central America: ESPN
Dominican Republic: Televideo, ESPN, CPSL
Haiti: Canal+, CPSL
Mexico: Max
South America (excluding Brazil): ESPN
Suriname: ATV, CPSL
United States of America: Paramount+, TUDN

Asia and Pacific

Australia: Stan Sport
Bangladesh: Sony, Tapmad
Brunei: beIN
Cambodia: beIN
Central Asia: Quest Media
PR China: iQIYI
Hong Kong SAR: beIN
Indian Sub-Continent: Sony
Indonesia: beIN
Japan: WOWOW, U-NEXT*
Laos: beIN
Macau SAR: TDM
Malaysia: beIN
Mongolia: Premier Sports
Myanmar: Canal+
New Zealand: DAZN
Pacific Islands: Digicel
Pakistan: Sony, Tapmad
Philippines: beIN
Singapore: beIN
South Korea: SPO TV
Thailand: beIN
Taiwan/Chinese Taipei: Elta
Timor-Leste: beIN
Vietnam: VTVcab, Viettel﻿

In-flight/In-ship: Sport24

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