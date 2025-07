Every country's all-time top Women's EURO appearance-maker

Germany's Birgit Prinz (23), Norway's Solveig Gulbrandsen (20) and Italy's Patrizia Panico (19) have made the most UEFA Women's EURO finals appearances in the tournament's history.

UEFA.com shines a light on the leading appearance-makers for each nation.

Austria

9 Nicole Billa, Laura Feiersinger, Verena Hanshaw, Sarah Puntigam, Carina Wenninger, Manuela Zinsberger

Belgium

8 Janice Cayman, Tine De Caigny, Tessa Wullaert

Denmark's Katrine Pedersen at the 2013 finals Getty Images

Denmark

18 Nadia Nadim, Katrine Pedersen

England

15 Karen Carney

Finland

8 Jessica Julin, Laura Österberg Kalmari, Anne Mäkinen, Linda Sällström, Tiina Salmén, Sanna Talonen-Torstensson, Petra Vaelma, Anna Westerlund

Sandrine Soubeyrand in action for France at the 2001 finals Bongarts/Getty Images

France

17 Sandrine Soubeyrand

Germany

23 Birgit Prinz

Iceland

13 Sara Björk Gunnarsdóttir

Patrizia Panico with Italy at the 2013 tournament Getty Images

Italy

19 Patrizia Panico

Netherlands

13 Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk

Northern Ireland

3 Jacqueline Burns, Marissa Callaghan, Rachel Furness, Rebecca Holloway, Abbie Magee, Sarah McFadden, Kirsty McGuiness, Julie Nelson, Demi Vance, Lauren Wade, Emily Wilson

Norway's Solveig Gulbrandsen celebrates a 2013 goal AFP via Getty Images

Norway

20 Solveig Gulbrandsen

Poland

N/A

Portugal

7 Ana Borges, Carole Costa, Diana Silva, Dolores Silva, Tatiana Pinto

Russia

9 Elena Morozova

Scotland

3 Fiona Brown, Lana Clelland, Rachel Corsie, Leanne Crichton, Erin Cuthbert, Ifeona Dieke, Lisa Evans, Gemma Faye, Joanne Love, Caroline Weir

Spain

12 Irene Paredes

Sweden

19 Kosovare Asllani, Caroline Seger

Switzerland

7Ana-Maria Crnogorčević, Noelle Maritz, Lia Wälti

Ukraine

3 Daria Apanaschenko, Nadiya Baranova, Olha Boichenko, Tetyana Chorna, Vira Diatel, Olena Khodyrieva, Alla Lyshafay, Olena Mazurenko, Lyudmyla Pekur, Oksana Yakovyshyn, Natalia Zinchenko

Wales

N/A

