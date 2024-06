UEFA EURO 2024 line-ups: All the possible and starting XIs

Throughout UEFA EURO 2024 we'll be predicting every team's line-ups, keeping track of their starting XIs and highlighting any suspensions and players at risk of a ban.

Matchday 3 XI: Strakosha; Balliu, Djimsiti, Arlind Ajeti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Laçi, Bajrami; Manaj



Matchday 2 XI: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laçi; Asani, Manaj, Bajrami



Matchday 1 XI: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi

Matchday 3 XI: Pentz; Posch, Wöber, Lienhart, Prass; Seiwald, Grillitsch; Wimmer, Sabitzer, Schmid; Arnautović

Matchday 2 XI: Pentz; Posch, Trauner, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer; Arnautović

Matchday 1 XI: Pentz; Posch, Danso, Wöber, Mwene; Seiwald, Sabitzer; Laimer, Baumgartner, Grillitsch; Gregoritsch

Matchday 3 XI: Casteels; Vertonghen, Faes, Theate, Castagne; De Bruyne, Onana, Tielemans; Doku, Lukaku, Trossard



Matchday 2 XI: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen; Doku, Tielemans, Onana, Theate; De Bruyne, Lukaku, Lukébakio

Matchday 1 XI: Casteels; Castagne, Faes, Debast, Carrasco; Onana, Mangala; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku

Matchday 3 XI: Livaković; Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Sučić, Kramarić, Mario Pašalić



Matchday 2 XI: Livaković; Juranović, Šutalo, Gvardiol, Perišić; Modrić, Brozović, Kovačić; Majer, Petković, Kramarić

Matchday 1 XI: Livaković; Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Majer, Budimir, Kramarić

Matchday 3 XI: Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Souček, Provod, D. Jurásek; Chytil, Barák, Hložek



Matchday 2 XI: Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Provod, Souček, Jurásek; Černý, Schick, Hložek

Matchday 1 XI: Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Šulc, Souček, Provod, Douděra; Kuchta, Schick

Matchday 3 XI: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Mæhle, Hjulmand, Eriksen, Højbjerg, Bah; Højlund, Wind

Matchday 2 XI: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Mæhle, Hjulmand, Højbjerg, Kristiansen; Eriksen; Højlund, Wind



Matchday 1 XI: Schmeichel; Christensen, Andersen, Vestergaard; Bah, Hjulmand, Højbjerg, Kristiansen; Eriksen; Wind, Højlund

Matchday 3 XI: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane



Matchday 2 XI: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane



Matchday 1 XI: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane

Matchday 3 XI: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Tchouameni, Kanté, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Barcola

Matchday 2 XI: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Dembélé, Kanté, Tchouameni, Rabiot; Griezmann, Thuram

Matchday 1 XI: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Thuram

Matchday 3 XI: Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Lochoshvili; Kakabadze, Chakvetadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Dvali; Kvaratskhelia, Mikautadze

Matchday 2 XI: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Tsitaishvili, Davitashvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Mikautadze, Kvaratskhelia

Matchday 1 XI: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitaishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia

Matchday 3 XI: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Matchday 2 XI: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz



Matchday 1 XI: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz



Matchday 3 XI: Gulácsi; Botka, Orbán, Dárdai; Bolla, Styles, Schäfer, Kerkez; Sallai, B. Varga, Szoboszlai

Matchday 2 XI: Gulácsi; Fiola, Orbán, Dárdai; Bolla, Á Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai, Varga

Matchday 1 XI: Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Fiola, Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga

Matchday 3 XI: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Barella, Jorginho; Raspadori, Pellegrini, Dimarco; Retegui

Matchday 2 XI: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Jorginho; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca

Matchday 1 XI: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca

When are yellow cards wiped?

Cautions from matches in the final tournament that have not resulted in a suspension expire on completion of the quarter-finals. They are not carried forward to the semi-finals.

For more information, check out the official regulations.