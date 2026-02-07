Futsal EURO 2026 Top Scorer race: Antonio Pérez and Souheil Mouhoudine share prize
Saturday, February 7, 2026
Spain's final hero Antonio Pérez and France's Souheil Mouhoudine have finished joint-first in the Top Scorer race with seven goals apiece.
Spain's Antonio Pérez and Souheil Mouhoudine of France have shared the Top Scorer prize at UEFA Futsal EURO 2026 after ending level on seven goals apiece.
Antonio Pérez surged to the top of the list after burying a superb hat-trick in Spain's 5-3 final victory against Portugal. That came after he had notched a double in the 4-0 quarter-final defeat of Italy and goals in each of their group stage wins against Slovenia and Belgium.
Mouhoudine struck three times in the group stage before netting a superb quarter-final treble in the 4-2 extra-time victory against Ukraine. He then signed off with France's late equaliser versus Croatia in the third-place play-off, a game his side lost on penalties. Mouhoudine finished the top overall scorer including qualifying, with a total of 14.
Behind the top two, Belgium's Omar Rahou racked up a total of six goals, starting with a hat-trick in Belgium's 4-0 win against Belarus, two more in a 5-4 loss to Slovenia and another in the 10-3 defeat by Spain, equalling the group stage record tally of six that was last achieved in 2003. His involvement was ended by Belgium's quarter-final loss to Portugal.
UEFA Futsal EURO 2026 final tournament top scorers
7 Souheil Mouhoudine (France)
7 Antonio Pérez (Spain)
6 Omar Rahou (Belgium)
4 Julio De Oliveira (Italy)
4 Rúben Góis (Portugal)
4 Ouassini Guirio (France)
4 Mellado (Spain)
4 José Raya (Spain)
4 Diogo Santos (Portugal)
4 Pany Varela (Portugal)
3 Danyil Abakshyn (Ukraine)
3 Edgaras Baranauskas (Lithuania)
3 Duje Kustura (Croatia)
3 David Mataja (Croatia)
3 Tomás Paçó (Portugal)
3 Pablo Ramirez (Spain)
3 Balázs Rutai (Hungary)
3 Edgars Tarakanovs (Latvia)
3 Mamadou Siragassy Touré (France)
UEFA Futsal EURO 2026 final tournament most assists
6 Abdessamad Mohammed (France)
4 Cecilio (Spain)
4 Francisco Cortés (Spain)
4 Pany Varela (Portugal)
4 Justinas Zagurskas (Lithuania)
3 Bruno Coelho (Portugal)
3 Erick Mendonça (Portugal)
3 Michal Holý (Czechia)
3 Afonso Jesus (Portugal)
3 Tomasz Kriezel (Poland)
3 Souheil Mouhoudine (France)
3 Tomás Paçó (Portugal)
3 Pauleta (Portugal)
UEFA Futsal EURO 2026 top scorers including qualifying
14 Souheil Mouhoudine (France)
12 Omar Rahou (Belgium)
11 Yevhenii Zhuk (Ukraine)
10 Tomáš Drahovský (Slovakia)
9 Julio De Oliveira (Italy)
9 Diogo Santos (Portugal)
Previous Futsal EURO finals top scorers
2022: Birzhan Orazov (Kazakhstan) 7
2018: Ricardinho (Portugal) 7
2016: Miguelín (Spain)*, Mario Rivillos (Spain)*, Alex (Spain), Ricardinho (Portugal), Serik Zhamankulov (Kazakhstan) 6
2014: Eder Lima (Russia) 8
2012: Torras (Spain)*, Dario Marinović (Croatia) 5
2010: Saad Assis (Italy), Biro Jade (Azerbaijan), Javi Rodríguez (Spain), Joel Queirós (Portugal) 5
2007: Cirilo (Russia), Daniel (Spain), Predrag Rajić (Serbia) 5
2005: Nando Grana (Italy) 6
2003: Serhiy Koridze (Ukraine) 7
2001: Serhiy Koridze (Ukraine) 7
1999: Konstantin Eremenko (Russia) 11
1996: Konstantin Eremenko (Russia) 8
*Won/shared top scorer prize on assists
Last updated: 7 February