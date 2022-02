Champions League knockout stage: how to pronounce the players' names correctly

UEFA.com's ongoing mission to ensure that the world's football fans get the players' names right keeps rolling into the 2021/22 UEFA Champions League round of 16.

We have selected some of the ones that do not quite sound like they look in English. Be brave: read them aloud!

Nooss-air Maz-rao-ee DeFodi Images via Getty Images

Steven Berghuis – Stay-ven Berk-house

Ryan Gravenberch – Graffen-berkh

Noussair Mazraoui – Nooss-air Maz-rao-ee

Perr Schuurs – Schoo-ers

Dušan Tadić – Doo-shan Tad-itch

Antoine Griezmann – An-twan Gree-ez-man

Koke – Ko-kay

Stefan Savić – Sa-vich

João Félix – Joo-wow Fay-lish

Jan Oblak – Yan Oh-black

Šime Vrsaljko – She-may Ver-sally-ko

Yo-zoo-ah Kim-ikh applauds Levan-dov-ski for pronouncing his name correctly DeFodi Images via Getty Images

Joshua Kimmich – Yo-zoo-ah Kim-ikh

Robert Lewandowski – Levan-dov-ski

Manuel Neuer – Man-well Noy-er

Tanguy Nianzou – Ton-gee Ni-yan-zoo

Josip Stanišić – Stanish-itch

Sven Ulreich – Ool-rike

Niklas Süle – Soo-ler

Diogo Gonçalves – Gon-salvish

João Mário – Joo-wow

Soualiho Meïté – Swy-lo May-tay

Julian Weigl – Yoo-lee-an Vye-gull

César Azpilicueta – Az-pilly-kwetta

N'Golo Kanté – Con-tay

Christian Pulišić – Police-sick

Antonio Rüdiger – Roo-digger

Saúl Ñíguez – Sa-ool Nyee-geth

Thiago Silva – Chee-ah-go

Hakim Ziyech – Zee-eck

Thomas Tuchel – Too-khel

Hakan Chal-ha-nok-loo LightRocket via Getty Images

Hakan Çalhanoğlu – Chal-ha-nok-loo

Stefan de Vrij – Duv-rye

Edin Džeko – Jecko

Roberto Gagliardini – Gal-yar-dini

Milan Škriniar – Shkrinny-ar

Federico Bernardeschi – Bernard-ess-kee

Giorgio Chiellini – Kee-ell-ee-nee

Paulo Dybala – Dee-ba-lah

Wojciech Szczęsny – Voy-check Schen-snee

Adrien Rabiot – Ad-ree-an Rab-yo

Federico Chiesa – Key-ay-sa

Juan Cuadrado – Wan Kwad-rard-o

Matthijs de Ligt – Ma-tice Duh-Licht

Kwee-veen Kelleher Getty Images

Caoimhin Kelleher – Kwee-veen

Zeki Çelik – Chellick

Ivo Grbić – Gurb-itch



Kevin De Bruyne – De Breuh-nah

İlkay Gündoğan – Ilk-eye Gun-doe-wan

Gabriel Jesus – Jay-zooss

Aymeric Laporte – Em-rick

Nathan Aké – A-kay

João Cancelo – Joo-wow Can-say-lo

Eh-reec By-yee Getty Images

Eric Bailly – Eh-reec By-yee

David de Gea – De Hayer

Victor Lindelöf – Linda-love



Ángel Di María – Ang-el (with a hard 'g', not like the English word 'angel')

Marquinhos – Mar-keen-yoss

Georginio Wijnaldum – Why-nal-dum

Lionel Messi – Lee-oh-nell

Idrissa Gueye – Gay

Thilo Kehrer – Tee-lo Carer

Presnel Kimpembe – Kim-pem-bay

Tee-bo Cor-twa Getty Images

Dani Carvajal – Car-va-hal

Toni Kroos – Crows

Luka Modrić – Mod-rich

Thibaut Courtois – Tee-bo Cor-twa

Éder Militão – Milly-tau

Eden Hazard – Ay-den Ah-zar

Zlatko Junuzović – Joo-noo-zov-itch

Jérôme Onguéné – On-gennay

Kamil Piątkowski – Pyont-kov-skee

Benjamin Šeško – Sheshko

Luka Sučić – Soo-chitch

Alexander Walke – Val-ker

Daniel Bragança – Bragan-sa

João Goulart – Joo-wow Go-lar

Et-yen Ka-poo AFP via Getty Images

Paco Alcácer – Al-cass-air

Étienne Capoue – Et-yen Ka-poo

Samu Chukwueze – Chook-way-zay

Francis Coquelin – Cocker-lan

Pervis Estupiñán – Estoo-peen-yan

Daniel Parejo – Par-ay-ho