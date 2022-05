UEFA EURO 2024: When and where are the matches?

The UEFA EURO 2024 final tournament schedule was confirmed on 10 May 2022, plotting when and where the 51 matches will take place.

Match pairings and kick-off times will be added after the final draw in December 2023.

Group stage

14 June

A1 vs A2 (Munich, 21:00 CEST)

15 June

B1 vs B2 (Berlin)

B3 vs B4 (Dortmund)

A3 vs A4 (Cologne)

16 June

C3 vs C4 (Gelsenkirchen)

D1 vs D2 (Hamburg)

C1 vs C2 (Stuttgart)

17 June

D3 vs D4 (Düsseldorf)

E1 vs E2 (Frankfurt)

E3 vs E4 (Munich)

18 June

F3 vs F4 (Leipzig)

F1 vs F2 (Dortmund)

19 June

B2 vs B4 (Hamburg)

A2 vs A4 (Cologne)

A1 vs A3 (Stuttgart)

20 June

B1 vs B3 (Gelsenkirchen)

C2 vs C4 (Frankfurt)

C1 vs C3 (Munich)

21 June

D1 vs D3 (Berlin)

D2 vs D4 (Leipzig)

E2 vs E4 (Düsseldorf)

22 June

F2 vs F4 (Hamburg)

F1 vs F3 (Dortmund)

E1 vs E3 (Cologne)

23 June

A4 vs A1 (Frankfurt)

A2 vs A3 (Stuttgart)

24 June

B2 vs B3 (Leipzig)

B4 vs B1 (Düsseldorf)

25 June

D2 vs D3 (Berlin)

D4 vs D1 (Dortmund)

C4 vs C1 (Cologne)

C2 vs C3 (Munich)

26 June

F4 vs F1 (Hamburg)

F2 vs F3 (Gelsenkirchen)

E2 vs E3 (Frankfurt)

E4 vs E1 (Stuttgart)

Rest days on 27 and 28 June

Round of 16

29 June

37 1A vs 2C (Dortmund)

38 2A vs 2B (Berlin)

30 June

39 1B vs 3A/D/E/F (Cologne)

40 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen)

1 July

41 1F vs 3A/B/C (Frankfurt)

42 2D vs 2E (Düsseldorf)

2 July

43 1E vs 3A/B/C/D (Munich)

44 1D vs 2F (Leipzig)

Rest days on 3 and 4 July

Quarter-finals

5 July

45 W39 vs W37 (Stuttgart)

46 W41 vs W42 (Hamburg)

6 July

47 W43 vs W44 (Berlin)

48 W40 vs W38 (Düsseldorf)

Rest days on 7 and 8 July

Semi-finals

9 July

49 W45 vs W46 (Munich, 21:00 CEST)

10 July

50 W47 vs W48 (Dortmund, 21:00 CEST)

Rest days on 11, 12 and 13 July

Final

14 July

W49 vs W50 (Berlin, 21:00 CEST)