2025 UEFA Regions' Cup starts Monday: All the fixtures

The UEFA Regions' Cup in San Marino kicks off on Monday and runs until 1 July. See all the fixtures for the final tournament of UEFA's amateur competition.

Full match schedule

The groups Group A

San Marino (SMR)

Hradec Králové (CZE)

Aragón (ESP)

FA of Vojvodina (SRB) Group B

Länsi-Vantaan Ylpeys (FIN)

Dolnośląski Region (POL)

Vaud (SUI)

Rijeka Region (CRO) San Marino enter a national rather than regional squad for this competition.

Venues

Stadio di Acquaviva

Stadio di Montecchio

All times CET

Group stage

Matchday 1

Monday 23 June

Group A

Aragón vs Hradec Králové (Stadio di Acquaviva, 18:00)

San Marino vs FA of Vojvodina (Stadio di Acquaviva, 21:30)

Group B

Länsi-Vantaan Ylpeys vs Rijeka Region (Stadio di Montecchio, 18:00)

Vaud vs Dolnośląski Region (Stadio di Montecchio, 21:30)

Matchday 2

Wednesday 25 June

Group A

Hradec Králové vs FA of Vojvodina (Stadio di Acquaviva, 18:00)

San Marino vs Aragón (Stadio di Acquaviva, 21:30)

Group B

Länsi-Vantaan Ylpeys vs Vaud (Stadio di Montecchio, 18:00)

Dolnośląski Region vs Rijeka Region (Stadio di Montecchio, 21:30)

Watch: Players' road to the 2025 UEFA Regions' Cup

Matchday 3

Saturday 28 June

Group A

Hradec Králové vs San Marino (Stadio di Acquaviva, 21:30)

FA of Vojvodina vs Aragón (Stadio di Montecchio, 21:30)

Group B

Dolnośląski Region vs Länsi-Vantaan Ylpeys (Stadio di Acquaviva, 18:00)

Rijeka Region vs Vaud (Stadio di Montecchio, 18:00)

Final

Tuesday 1 July

Winners Group A vs Winners Group B (Stadio di Aquaviva, 20:45)