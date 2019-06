All the Champions League teams' summer transfers

Latest major transfers

Marcos Llorente (Real Madrid to Atlético Madrid)

Matteo Politano (Genoa to Internazionale)



Moussa Diaby (Paris Saint-Germain to Bayer Leverkusen)

Eden Hazard (Chelsea to Real Madrid)

Mats Hummels (Bayern to Dortmund)



Club by club

Atalanta

In: none

Out: none

Atlético Madrid

In: Felipe Augusto (Porto), Nicolás Ibáñez (Atlético San Luis), Marcos Llorente (Real Madrid)

Out: Lucas Hernández (Bayern), Diego Godín (released), Juanfran (released)

Barcelona

Frenkie de Jong starred for Ajax last season ©AFP/Getty Images

In: Frenkie de Jong (Ajax), Emerson (Atlético Mineiro)

Out: none

Bayer Leverkusen

In: Kerem Demirbay (Hoffenheim), Moussa Diaby (Paris), Daley Sinkgraven (Ajax)

Out: Thorsten Kirschbaum (VVV), Julian Brandt (Dortmund)

Bayern München

In: Lucas Hernández (Atlético Madrid), Benjamin Pavard (Stuttgart), Jann-Fiete Arp (Hamburg)

Out: Marco Friedl (Bremen), Jonathan Meier (Mainz), Franck Ribéry (released), Arjen Robben (released), Rafinha (released), Mats Hummels (Dortmund)

Benfica

In: Jhonder Cádiz (Setúbal)

Out: Raúl Jiménez (Wolves)

Borussia Dortmund

Eden isn't the only Hazard brother on the move ©AFP

In: Julian Brandt (Leverkusen), Nico Schulz (Hoffenheim), Thorgan Hazard (Mönchengladbach), Mateu Morey (Barcelona), Mats Hummels (Bayern)

Out: Alexander Isak (Real Sociedad)

Chelsea

In: none

Out: Eduardo (Braga), Eden Hazard (Real Madrid), Kylian Hazard (Cercle Brugge), Ola Aina (Torino)

Galatasaray

In: none

Out: Eren Derdiyok (released)

Genk

In: none

Out: Jakub Brabec (Viktoria Plzeň), Ibrahima Seck (Zulte Waregem), Marcus Ingvartsen (Union Berlin)

Internazionale Milano

In: Matteo Politano (Genoa)

Out: Cristian Ansaldi (Torino)

Juventus

Aaron Ramsey ends 11 years at Arsenal ©AFP/Getty Images

In: Aaron Ramsey (Arsenal)

Out: Emil Audero (Sampdoria), Alberto Cerri (Cagliari), Riccardo Orsolini (Bologna)

RB Leipzig

In: Hannes Wolf (Salzburg), Luan Cândido (Palmeiras)

Out: none

Liverpool

In: none

Out: Daniel Sturridge (released), Alberto Moreno (released), Adam Bogdan (released), Danny Ings (Southampton), Sheyi Ojo (Rangers, loan)

Lokomotiv Moskva

In: Dmitri Zhivoglyadov (Ufa), Murilo Cerqueira (Cruzeiro)

Out: Vitaliy Denisov (released), Dmitri Tarasov (released)

LOSC Lille

In: none

Out: Anwar El Ghazi (Aston Villa)

Lyon

In: Ciprian Tătăruşanu (Nantes)

Out: Ferland Mendy (Real Madrid)

Manchester City

In: Zack Steffen (Columbus Crew)

Out: none

Napoli

In: Giovanni Di Lorenzo (Empoli), David Ospina (Arsenal)

Out: Roberto Insigne (Benevento)

Paris Saint-Germain

In: none

Out: Gianluigi Button (released), Moussa Diaby (Leverkusen)

Real Madrid

Ferland Mendy in action against Barcelona ©Getty Images

In: Éder Militão (Porto), Eden Hazard (Chelsea), Ferland Mendy (Lyon), Luka Jović (Eintracht)

Out: Marcos Llorente (Atlético Madrid)

Salzburg

In: none

Out: Munas Dabbur (Sevilla), Hannes Wolf (RB Leipzig), Stefan Lainer (Mönchengladbach)

Shakhtar Donetsk

In: none

Out: Ivan Petryak (Vidi), Oleksandr Zubkov (Ferencváros, loan), Oleg Danchenko (Rubin), Ivan Ordets (Dinamo Moskva)

Tottenham Hotspur

In: none

Out: Michel Vorm (released)

Valencia

In: Jorge Sáenz (Tenerife), Manu Vallejo (Cádiz)

Out: none

Zenit

In: none

Out: Luís Neto (Sporting), Aleksandr Anyukov (retired), Yuri Lodygin (released)

*This list is not exhaustive; not all deals involving youth and reserve team players are included