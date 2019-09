How to pronounce the players' names correctly

UEFA.com's ongoing mission to ensure that the world's football fans get the players' names right is rebooted for the new group stage; read and learn!

AJAX (Eye-axe)

Carel Eiting – Eh-ting

Quincy Promes – Pro-mess

Dušan Tadić – Doo-shan Tad-itch

Donny van de Beek – Vonder-Bake

Hakim Ziyech – Zee-eck

ATALANTA

Martin de Roon – der-Own

Hans Hateboer – Hatta-boo-er

Simon Kjær – Kee-air

Mario Pašalić – Pa-shah-litch

Berat Xhimshiti – Jimsh-ittee

ATLÉTICO MADRID (At-LAY-tee-co)

Joo-wow Fay-lish ©Getty Images

João Félix – Joo-wow Fay-lish

Koke – Cokka

Saúl Ñíguez – Sow-ool Nee-gess

Ivan Šaponjić – Shap-on-yitch

Šime Vrsaljko – She-may Ver-sal-ko

BARCELONA (Bar-sell-owe-nah)

On-twan Gree-ez-man ©Getty Images

Antoine Griezmann – An-twan Gree-ez-man

Clément Lenglet – Long-lay

Moussa Wagué – Wa-gay

BAYER LEVERKUSEN (By-er)

Charles Aránguiz – Aran-gweess

Lukas Hradecky – Hra-dets-key

Ramazan Özcan – Erz-jan

Joel Pohjanpalo – Po-yan-pah-lo

BAYERN MÜNCHEN (By-ern Moon-shun)

Levan-dovski ©Getty Images

Jérome Boateng – Jeh-rom Bwa-teng

Mickael Cuisance – Kweez-onss

Robert Lewandowski – Levan-dovski

Daniels Ontužāns – On-too-jans

Ivan Perišić – Perish-itch

BENFICA (Ben-fee-ka)

Caio – Kye-oh

Ljubomir Fejsa – Lubo-meer Fay-sa

Andrija Živković – An-dree-a Jiv-kov-itch

BORUSSIA DORTMUND (Bo-rooss-ear)

Łukasz Piszczek – Woo-cah Peesh-check

Marco Reus – Royce

Julian Weigl – Yool-yan Vye-gul

CHELSEA

César Azpilicueta – Az-pilly-kwetta

Michy Batshuayi – Batch-why

N’Golo Kanté – Con-tay

Christian Pulišić – Police-sick

Kurt Zouma – Zoom-er

CLUB BRUGGE (Cloob Brooger)

Brandon Meckele – Meck-eh-le

Simon Mignolet – See-mon Meen-yo-lay

Siebe Schrijvers – See-ber Skrivers

Thibault Vlietinck – Tee-bo Flee-tink

CRVENA ZVEZDA (Tser-vay-nah zvez-der)

Srdjan Babić – Serd-yan Bab-itch

Richmond Boakye – Bo-atch-yay

Miloš Degenek – Mil-osh

Dušan Jovančić – Doo-shan Yovan-chitch

Veljko Simić – Velly-ko Sim-itch

DINAMO ZAGREB (Dee-na-mo)

Izet Hajrović – High-ro-vitch

Luka Ivanušec – Ivan-oo-shets

Damian Kądzior – Kon-jaw

François Moubandje – Moo-ban-jay

Danijel Zagorac – Zago-rats

GALATASARAY

Shenner Erz-by-rak-ler ©Getty Images

Adem Büyük – Boo-yook

Selçuk İnan – Sel-chook Ee-nan

Okan Kocuk – Co-chook

Şener Özbayraklı – Shenner Erz-by-rak-ler

GENK

Gaetan Coucke – Gay-tan Cooker

Patrik Hrošovský – Raw-shovski

Joakim Mæhle – Mah-ler

Jere Uronen – Yeh-ray Oo-ro-nen

Dries Wouters – Vow-ters

INTERNAZIONALE MILANO (Inter-nats-eon-ar-lay)

Stefan de Vrij – Duv-rye

Diego Godín – God-een

Milan Škriniar – Shkreen-yar

JUVENTUS (Yoo-ven-tus)

Voy-check Sh-chens-nay ©AFP/Getty Images

Federico Bernardeschi – Ber-nar-desk-ee

Juan Cuadrado – Wan Kwad-rard-o

Mattia De Sciglio – De Sheely-o

Wojciech Szczęsny – Voy-check Sh-chens-nay

LIVERPOOL

Xherdan Shaqiri – Jer-dan Shat-cheery

Georginio Wijnaldum – Why-naldum

LOKOMOTIV MOSKVA (Lokomo-teev)

Vedran Ćorluka – Chor-loo-ka

Guilherme – Gil-yair-may

Benedikt Höwedes – Hoover-diss

Grzegorz Krychowiak – Gregorsh Crick-ovvy-ack

LOSC LILLE (Losc leel)

Luiz Araújo – Ar-ow-joh

Jérémy Pied – P-yay

Loïc Rémy – L-oik Ray-me

Adama Soumaoro – Soom-our-oh

Xeka – Shekka

LYON (Lee-on)

Houssem Aouar – Ow-ar (to rhyme with 'how are')

Fernando Marçal – Mar-sal

Jeff Reine-Adélaïde – Ren Adder-laid

Ciprian Tătăruşanu – Ship-ree-an Tata-roo-shah-noo

MANCHESTER CITY

Joo-wow Can-say-lo and Gabriel Hay-zooss ©Getty Images

João Cancelo – Joo-wow Can-say-lo

Kevin De Bruyne – De Brurner

İlkay Gündoğan – Eel-kye Gun-doe-wan

Gabriel Jesus – Jay-zooss

NAPOLI

Elseid Hysaj – Hoo-sigh

Lorenzo Insigne – In-seen-yay

Kevin Malcuit – Mal-kwee

OLYMPIACOS (Olimpy-ar-koss)

Daniel Podence – Po-dense

PARIS SAINT-GERMAIN (Pah-ree San-Jer-man)

Idrissa Gueye – Gway

Layvin Kurzawa – Lay-van Kur-java

Thomas Meunier – Muh-nyay

RB LEIPZIG (Lie-pzig)

Matheus Cunha – Kun-ya

Emil Forsberg – Fors-berry

Péter Gulácsi – Goo-latch-ee

Konrad Laimer – Lime-er

REAL MADRID (Ray-al Ma-dreed)

Tee-bo Cor-twa ©UEFA.com

Dani Carvajal – Carva-hal

Thibaut Courtois – Tee-bo Cor-twa

Toni Kroos – Crowss

SALZBURG (Salts-berg)

Erling Braut Håland – Hor-land

Dominik Szoboszlai – Sob-oss-lie

Cican Stankovic – Seet-san Stank-ov-itch

Albert Vallci – Val-chee

SHAKHTAR DONETSK

Dodô – Dudu

Taison – Tie-sun

Tetê – Tet-ay

SLAVIA PRAHA

Jan Bořil – Yan Bor-jill

Ondřej Kolář – Ond-ray Co-larj

Přemysl Kovář – Premmy-sil Co-varj

Petr Ševčík – Shev-chick

Nicolae Stanciu – Stan-choo

Ladislav Takács – Tock-arch

TOTTENHAM HOTSPUR

Toby Alderweireld – Ol-der-vay-reld

Serge Aurier – Oh-ree-ay

Ryan Sessegnon – Sess-en-yon

VALENCIA (Balen-see-a)

Gon-sarlo Gair-diss ©Getty Images

Francis Coquelin – Coker-lan

José Gayà – Guy-ya

Gonçalo Guedes – Gon-sarlo Gair-diss

Daniel Parejo – Pa-ray-ho

Manu Vallejo – Val-ay-ho

Daniel Wass – Vess

ZENIT

Sebastian Driussi – Dree-oo-see

Yaroslav Rakits'kyy – Rack-its-key