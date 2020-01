Every round of 16 team's all-time Champions League top scorers

Which players from the round of 16 teams have scored the most UEFA Champions League (group stage to final) goals? UEFA.com does the counting.



2 Mario Pašalić

1 Robin Gosens

1 Timothy Castagne

1 Ruslan Malinovskyi

1 Luis Muriel

1 Alejandro Gómez

1 Duván Zapata

21 Antoine Griezmann

9 Diego Costa

9 Saúl Ñíguez

7 Raúl García

5 Milinko Pantić

5 Mario Mandžukić

5 Sergio Agüero

5 Arda Turan

5 Koke

Log in for free to watch the highlights Watch Messi's European goals: 2005-2018

114 Lionel Messi

23 Luis Suárez

22 Rivaldo

21 Neymar

20 Patrick Kluivert

46 Robert Lewandowski

44 Thomas Müller

25 Arjen Robben

23 Mario Gomez

22 Giovane Elber

36 Didier Drogba

23 Frank Lampard

12 Nicolas Anelka

10 Fernando Torres

10 Willian

10 John Terry

Log in for free to watch the highlights Lewandowski in 50-goal club

17 Robert Lewandowski

17 Marco Reus

15 Pierre-Emerick Aubameyang

10 Jan Koller

7 Lars Ricken

7 Stéphane Chapuisat

7 Andreas Möller

41 Alessandro Del Piero

25 David Trezeguet

17 Filippo Inzaghi

14 Paulo Dybala

12 Gonzalo Higuaín

6 Timo Werner

5 Emil Forsberg

2 Marcel Sabitzer

2 Naby Keïta

1 Willi Orban

1 Diego Demme

1 Jean-Kévin Augustin

1 Konrad Laimer

Log in for free to watch the highlights A hunted man: Steven Gerrard

21 Steven Gerrard

19 Mohamed Salah

16 Sadio Mané

14 Roberto Firmino

10 Luis García

18 Juninho Pernambucano

12 Karim Benzema

10 Sidney Govou

9 Sonny Anderson

9 Bafétimbi Gomis

34 Sergio Agüero

19 Raheem Sterling

12 Gabriel Jesus

8 David Silva

7 Yaya Touré

15 Dries Mertens

10 Lorenzo Insigne

7 Arkadiusz Milik

5 Marek Hamšík

5 Gonzalo Higuaín

5 Edinson Cavani

30 Edinson Cavani

20 Zlatan Ibrahimović

13 Kylian Mbappé

12 Neymar

12 Ángel Di María

Log in for free to watch the highlights Ronaldo's European goals up to 2018

105 Cristiano Ronaldo

66 Raúl González

52 Karim Benzema

17 Fernando Morientes

16 Gareth Bale

16 Luís Figo

16 Roberto Carlos

16 Guti

20 Harry Kane

14 Heung-Min Son

6 Lucas Moura

5 Christian Eriksen

4 Peter Crouch

4 Gareth Bale

15 Roberto Soldado

9 Juan Sánchez

8 John Carew

8 Jonas

7 Gaizka Mendieta

7 Rubén Baraja

7 Miguel Ángel Angulo