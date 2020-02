Champions League squad changes: Fantasy managers, take note

Each UEFA Champions League team left in the competition was permitted to register three new eligible A list players by midnight CET on Monday 3 February.

With the deadline now passed, UEFA.com runs through all the ins and outs (click on the clubs to view their full squad lists). Remember: no players are cup-tied anymore regardless of what competition they may have been involved in during the group stage.

In: Mattia Caldara, Lennart-Marten Czyborra, Adrien Tameze

Out: Andrea Masiello, Guilherme Arana, Roger Ibañez, Simon Kjær, Nicolò Cambiaghi, Roberto Piccoli, Diallo Amad Traore, Musa Barrow

In: Yannick Carrasco

Out: Sergio Camello, Mikel Carro, Iván Montoro, Alberto Salido, Óscar Castro

In: Sergio Akieme Rodriguez, Kike Saverio, Rei Manaj

Out: Carles Aleñá, Carles Pérez, Abel Ruiz, Jean-Clair Todibo, Moussa Wagué

In: Álvaro Odriozola

Out: Jann-Fiete Arp

In: none

Out: Marc Guehi, George McEachran

In: Emre Can, Erling Braut Haaland

Out: Paco Alcácer, Jacob Bruun Larsen, Julian Weigl

In: Giorgio Chiellini

Out: Merih Demiral

In: Dani Olmo, Philipp Tschauner, Angeliño

Out: Diego Demme, Matheus Cunha, Marcelo Saracchi

Takumi Minamino has swapped Salzburg for Liverpool ©Getty Images

In: Takumi Minamino

Out: Sepp van den Berg

In: Karl Toko Ekambi, Bruno Gomez Soares

Out: Heritier Deyonge, Oumar Solet, Issiar Drame

In: None

Out: Angeliño, Ian Poveda

In: Diego Demme, Stanislav Lobotka, Matteo Politano

Out: Faouzi Ghoulam, Kevin Marlcuit, Amin Younes

In: Marcin Bulka

Out: Eric Maxim Choupo-Moting

In: Marco Asensio

Out: Álvaro Odriozola, Manu Hernando, Pedro Ruiz

Steven Bergwijn celebrates his dream start at Spurs ©Getty Images

In: Steven Bergwijn, Hugo Lloris, Gedson Fernandes

Out: Christian Eriksen, Danny Rose, Kyle Walker-Peters, Victor Wanyama, Troy Parrott

In: Alessandro Florenzi, Javier Jiménez, Cristiano Piccini

Out: Ezequiel Garay, Koba Koindredi, Yunus Musah

For further details about player registration at this stage of the season, check out Article 45 of the regulations in full.