2024/25 Conference League: All the results

The 2024/25 UEFA Conference League began on 2 October 2024 and concluded when Chelsea came from behind to beat Real Betis in the final on 28 May 2025.

2025/26 match dates

Final

Wednesday 28 May

Real Betis 1-4 Chelsea

Semi-final fixtures

Second legs

Thursday 8 May

Fiorentina 2-2 Real Betis (aet, agg: 3-4)

Chelsea 1-0 Djurgården (agg: 5-1)

First legs

Thursday 1 May

Real Betis 2-1 Fiorentina

Djurgården 1-4 Chelsea

Quarter-final results

Second legs

Thursday 17 April

Jagiellonia 1-1 Real Betis (agg: 1-3)

Fiorentina 2-2 Celje (agg: 4-3)

Chelsea 1-2 Legia Warszawa (agg: 4-2)

SK Rapid 1-4 Djurgården (aet, agg: 2-4)

First legs

Thursday 10 April

Legia Warszawa 0-3 Chelsea

Real Betis 2-0 Jagiellonia

Celje 1-2 Fiorentina

Djurgården 0-1 SK Rapid

Round of 16 results

Second legs

Thursday 13 March

Cercle Brugge 2-0 Jagiellonia (agg: 2-3)

Djurgården 3-0 Pafos (agg: 3-1)

Lugano 5-4 Celje (aet, agg: 5-5, Celje win 3-1 on pens)

SK Rapid 2-1 Borac (aet, agg: 3-2)

Chelsea 1-0 Copenhagen (agg: 3-1)

Fiorentina 3-1 Panathinaikos (agg: 5-4)

Legia Warszawa 2-0 Molde (agg: 4-3)

Vitória SC 0-4 Real Betis (agg: 2-6)

First legs

Thursday 6 March

Copenhagen 1-2 Chelsea

Molde 3-2 Legia Warszawa

Panathinaikos 3-2 Fiorentina

Real Betis 2-2 Vitória SC

Borac 1-1 SK Rapid

Celje 1-0 Lugano

Jagiellonia 3-0 Cercle Brugge

Pafos 1-0 Djurgården

Knockout phase play-off fixtures

Second legs

Thursday 20 February

Heidenheim 1-3 Copenhagen (aet, agg: 3-4)

Olimpija 0-0 Borac (agg: 0-1)

Pafos 2-1 Omonoia (agg: 3-2)

Real Betis 0-1 Gent (agg: 3-1)

APOEL 0-2 Celje (agg: 2-4)

Jagiellonia 3-1 TSC (agg: 6-2)

Panathinaikos 2-0 Víkingur R. (agg: 3-2)

Shamrock Rovers 0-1 Molde (aet, agg: 1-1, Molde win 5-4 on pens)

First legs

Thursday 13 February

TSC 1-3 Jagiellonia

Molde 0-1 Shamrock Rovers

Celje 2-2 APOEL

Víkingur R. 2-1 Panathinaikos

Copenhagen 1-2 Heidenheim

Borac 1-0 Olimpija

Gent 0-3 Real Betis

Omonoia 1-1 Pafos

League phase results

Matchday 6

Thursday 19 December

Heidenheim 1-1 St. Gallen

APOEL 1-1 Astana

Cercle Brugge 1-1 İstanbul Başakşehir

Chelsea 5-1 Shamrock Rovers

Djurgården 3-1 Legia Warszawa

Lugano 2-2 Pafos

Borac 0-0 Omonoia

TSC 4-3 Noah

Hearts 2-2 Petrocub

Jagiellonia Białystok 0-0 Olimpija Ljubljana

Larne 1-0 Gent

LASK 1-1 Víkingur Reykjavík

Molde 4-3 Mladá Boleslav

Celje 3-2 The New Saints

Panathinaikos 4-0 Dinamo-Minsk

Real Betis 1-0 HJK Helsinki

Rapid Wien 3-0 Copenhagen

Vitória SC 1-1 Fiorentina

Matchday 5

Thursday 12 December

Astana 1-3 Chelsea

Fiorentina 7-0 LASK

Copenhagen 2-0 Hearts

Dinamo-Minsk 2-0 Larne

Noah 1-3 APOEL

Petrocub 0-1 Real Betis

HJK Helsinki 2-2 Molde

İstanbul Başakşehir 3-1 Heidenheim

Legia Warszawa 1-2 Lugano

Olimpija Ljubljana 1-4 Cercle Brugge

St. Gallen 1-4 Vitória SC

Mladá Boleslav 1-0 Jagiellonia Białystok

Gent 3-0 TSC

Omonoia 3-1 Rapid Wien

Pafos 2-0 Celje

Shamrock Rovers 3-0 Borac

The New Saints 0-2 Panathinaikos

Víkingur Reykjavík 1-2 Djurgården

Matchday 4

Wednesday 27 November

İstanbul Başakşehir 1-1 Petrocub

Thursday 28 November

Astana 1-1 Vitória SC

Heidenheim 0-2 Chelsea

Cercle Brugge 2-0 Hearts

Dinamo-Minsk 1-2 Copenhagen

Noah 0-0 Víkingur Reykjavík

St. Gallen 2-2 TSC

Borac 2-1 LASK

Molde 0-1 APOEL

Celje 3-3 Jagiellonia Białystok

Panathinaikos 1-0 HJK Helsinki

The New Saints 0-1 Djurgården

Fiorentina 3-2 Pafos

Lugano 2-0 Gent

Mladá Boleslav 2-1 Real Betis

Olimpija Ljubljana 1-0 Larne

Omonoia 0-3 Legia Warszawa

Rapid Wien 1-1 Shamrock Rovers

Matchday 3

Thursday 7 November

Víkingur Reykjavík 2-0 Borac

Petrocub 0-3 Rapid Wien

TSC 4-1 Lugano

HJK Helsinki 0-2 Olimpija Ljubljana

Gent 1-0 Omonoia

Legia Warszawa 4-0 Dinamo-Minsk

Pafos 1-0 Astana

Shamrock Rovers 2-1 The New Saints

APOEL 2-1 Fiorentina

Chelsea 8-0 Noah

Djurgården 2-1 Panathinaikos

Copenhagen 2-2 İstanbul Başakşehir

Hearts 0-2 Heidenheim

Jagiellonia Białystok 3-0 Molde

Larne 1-2 St. Gallen

LASK 0-0 Cercle Brugge

Real Betis 2-1 Celje

Vitória SC 2-1 Mladá Boleslav

Matchday 2

Thursday 24 October

APOEL 0-1 Borac

Djurgården 1-2 Vitória SC

St. Gallen 2-4 Fiorentina

Hearts 2-0 Omonoia

Jagiellonia Białystok 2-0 Petrocub

Gent 2-1 Molde

Larne 1-4 Shamrock Rovers

Celje 5-1 İstanbul Başakşehir

Panathinaikos 1-4 Chelsea

Rapid Wien 1-0 Noah

Mladá Boleslav 0-1 Lugano

TSC 0-3 Legia Warszawa

HJK Helsinki 1-0 Dinamo-Minsk

Olimpija Ljubljana 2-0 LASK

Pafos 0-1 Heidenheim

Real Betis 1-1 Copenhagen

The New Saints 2-0 Astana

Víkingur Reykjavík 3-1 Cercle Brugge

Matchday 1

Wednesday 2 October

İstanbul Başakşehir 1-2 Rapid Wien

Vitória SC 3-1 Celje

Thursday 3 October

Heidenheim 2-1 Olimpija Ljubljana

Cercle Brugge 6-2 St. Gallen

Astana 1-0 TSC

Dinamo-Minsk 1-2 Hearts

Noah 2-0 Mladá Boleslav

Legia Warszawa 1-0 Real Betis

Molde 3-0 Larne

Omonoia 4-0 Víkingur Reykjavík

Fiorentina 2-0 The New Saints

Chelsea 4-2 Gent

Copenhagen 1-2 Jagiellonia Białystok

Lugano 3-0 HJK Helsinki

Petrocub 1-4 Pafos

Borac 1-1 Panathinaikos

LASK 2-2 Djurgården

Shamrock Rovers 1-1 APOEL