Conference League league phase fixtures by team

The draw for the inaugural league phase of the UEFA Conference League took place in Monaco on 30 August 2024, mapping out the first six games for the 36 teams.

All kick-off times CET, 21:00 unless stated.

When are the Conference League league phase matches? Matchday 1: 2/3 October 2024

Matchday 2: 24 October 2024

Matchday 3: 7 November 2024

Matchday 4: 27/28 November 2024

Matchday 5: 12 December 2024

Matchday 6: 19 December 2024

03/10 Shamrock Rovers vs APOEL

24/10 APOEL vs Borac (18:45)

07/11 APOEL vs Fiorentina

28/11 Molde vs APOEL (18:45)

12/12 Noah vs APOEL (18:45)

19/12 APOEL vs Astana

03/10 Astana vs TSC (18:45)

24/10 The New Saints vs Astana

07/11 Pafos vs Astana (18:45)

28/11 Astana vs Vitória SC (16:30)

12/12 Astana vs Chelsea (16:30)

02/10 İstanbul Başakşehir vs Rapid Wien (16:30)

24/10 Celje vs İstanbul Başakşehir (18:45)

07/11 Copenhagen vs İstanbul Başakşehir

27/11 İstanbul Başakşehir vs Petrocub (16:30)

12/12 İstanbul Başakşehir vs Heidenheim (18:45)

19/12 Cercle Brugge vs İstanbul Başakşehir

03/10 Borac vs Panathinaikos

07/11 Víkingur Reykjavík vs Borac (18:45)

28/11 Borac vs LASK (18:45)

12/12 Shamrock Rovers vs Borac

19/12 Borac vs Omonoia

02/10 Vitória SC vs Celje (16:30)

07/11 Real Betis vs Celje

28/11 Celje vs Jagiellonia Białystok (18:45)

12/12 Pafos vs Celje

19/12 Celje vs The New Saints

03/10 Cercle Brugge vs St Gallen (18:45)

24/10 Víkingur Reykjavík vs Cercle Brugge

07/11 LASK vs Cercle Brugge

28/11 Cercle Brugge vs Hearts (18:45)

12/12 Olimpija Ljubljana vs Cercle Brugge (18:45)

19/12 Cercle Brugge vs İstanbul Başakşehir

03/10 Chelsea vs Gent

24/10 Panathinaikos vs Chelsea (18:45)

07/11 Chelsea vs Noah

28/11 Heidenheim vs Chelsea (18:45)

19/12 Chelsea vs Shamrock Rovers

03/10 Copenhagen vs Jagiellonia Białystok

24/10 Real Betis vs Copenhagen

07/11 Copenhagen vs İstanbul Başakşehir

28/11 Dinamo-Minsk vs Copenhagen (18:45)

12/12 Copenhagen vs Hearts (18:45)

19/12 Rapid Wien vs Copenhagen

03/10 Dinamo-Minsk vs Hearts (18:45)

24/10 HJK Helsinki vs Dinamo-Minsk

07/11 Legia Warszawa vs Dinamo-Minsk (18:45)

28/11 Dinamo-Minsk vs Copenhagen (18:45)

12/12 Dinamo-Minsk vs Larne (18:45)

19/12 Panathinaikos vs Dinamo-Minsk

03/10 LASK vs Djurgården

24/10 Djurgården vs Vitória SC (18:45)

07/11 Djurgården vs Panathinaikos

28/11 The New Saints vs Djurgården (18:45)

12/12 Víkingur Reykjavík vs Djurgården

19/12 Djurgården vs Legia Warszawa

03/10 Fiorentina vs The New Saints

24/10 St Gallen vs Fiorentina (18:45)

07/11 APOEL vs Fiorentina

28/11 Fiorentina vs Pafos

12/12 Fiorentina vs LASK (18:45)

19/12 Vitória SC vs Fiorentina

24/10 Gent vs Molde (18:45)

07/11 Gent vs Omonoia (18:45)

28/11 Lugano vs Gent

12/12 Gent vs TSC

19/12 Larne vs Gent

24/10 Hearts vs Omonoia (18:45)

07/11 Hearts vs Heidenheim

19/12 Hearts vs Petrocub

03/10 Heidenheim vs Olimpija Ljubljana (18:45)

24/10 Pafos vs Heidenheim

07/11 Hearts vs Heidenheim

19/12 Heidenheim vs St Gallen

03/10 Lugano vs HJK Helsinki

24/10 HJK Helsinki vs Dinamo-Minsk

07/11 HJK Helsinki vs Olimpija Ljubljana (18:45)

28/11 Panathinaikos vs HJK Helsinki (18:45)

12/12 HJK Helsinki vs Molde (18:45)

19/12 Real Betis vs HJK Helsinki

24/10 Jagiellonia Białystok vs Petrocub (18:45)

07/11 Jagiellonia Białystok vs Molde

12/12 Mladá Boleslav vs Jagiellonia Białystok

19/12 Jagiellonia Białystok vs Olimpija Ljubljana

03/10 Molde vs Larne (18:45)

24/10 Larne vs Shamrock Rovers (18:45)

07/11 Larne vs St Gallen

28/11 Olimpija Ljubljana vs Larne

19/12 Larne vs Gent

03/10 LASK vs Djurgården

24/10 Olimpija Ljubljana vs LASK

07/11 LASK vs Cercle Brugge

28/11 Borac vs LASK (18:45)

19/12 LASK vs Víkingur Reykjavík

03/10 Legia Warszawa vs Real Betis (18:45)

24/10 TSC vs Legia Warszawa

28/11 Omonoia vs Legia Warszawa

12/12 Legia Warszawa vs Lugano (18:45)

19/12 Djurgården vs Legia Warszawa

03/10 Lugano vs HJK Helsinki

24/10 Mladá Boleslav vs Lugano

07/11 TSC vs Lugano (18:45)

28/11 Lugano vs Gent

19/12 Lugano vs Pafos

03/10 Noah vs Mladá Boleslav (18:45)

24/10 Mladá Boleslav vs Lugano

07/11 Vitória SC vs Mladá Boleslav

28/11 Mladá Boleslav vs Real Betis

12/12 Mladá Boleslav vs Jagiellonia Białystok

19/12 Molde vs Mladá Boleslav

03/10 Molde vs Larne (18:45)

07/11 Jagiellonia Białystok vs Molde

19/12 Molde vs Mladá Boleslav

24/10 Rapid Wien vs Noah (18:45)

07/11 Chelsea vs Noah

28/11 Noah vs Víkingur Reykjavík (18:45)

19/12 TSC vs Noah

24/10 Olimpija Ljubljana vs LASK

28/11 Olimpija Ljubljana vs Larne

19/12 Jagiellonia Białystok vs Olimpija Ljubljana

03/10 Omonoia vs Víkingur Reykjavík (18:45)

28/11 Omonoia vs Legia Warszawa

12/12 Omonoia vs Rapid Wien

19/12 Borac vs Omonoia

03/10 Petrocub vs Pafos

24/10 Pafos vs Heidenheim

28/11 Fiorentina vs Pafos

12/12 Pafos vs Celje

19/12 Lugano vs Pafos

03/10 Borac vs Panathinaikos

07/11 Djurgården vs Panathinaikos

12/12 The New Saints vs Panathinaikos

19/12 Panathinaikos vs Dinamo-Minsk

03/10 Petrocub vs Pafos

07/11 Petrocub vs Rapid Wien (18:45)

12/12 Petrocub vs Real Betis (18:45)

19/12 Hearts vs Petrocub

28/11 Rapid Wien vs Shamrock Rovers

12/12 Omonoia vs Rapid Wien

19/12 Rapid Wien vs Copenhagen

24/10 Real Betis vs Copenhagen

07/11 Real Betis vs Celje

28/11 Mladá Boleslav vs Real Betis

19/12 Real Betis vs HJK Helsinki

03/10 Shamrock Rovers vs APOEL

07/11 Shamrock Rovers vs The New Saints (18:45)

28/11 Rapid Wien vs Shamrock Rovers

12/12 Shamrock Rovers vs Borac

19/12 Chelsea vs Shamrock Rovers

03/10 Cercle Brugge vs St Gallen (18:45)

07/11 Larne vs St Gallen

12/12 St Gallen vs Vitória SC

19/12 Heidenheim vs St Gallen

03/10 Fiorentina vs The New Saints

24/10 The New Saints vs Astana

12/12 The New Saints vs Panathinaikos

19/12 Celje vs The New Saints

03/10 Astana vs TSC (18:45)

24/10 TSC vs Legia Warszawa

28/11 St Gallen vs TSC (18:45)

12/12 Gent vs TSC

19/12 TSC vs Noah

24/10 Víkingur Reykjavík vs Cercle Brugge

12/12 Víkingur Reykjavík vs Djurgården

19/12 LASK vs Víkingur Reykjavík

02/10 Vitória SC vs Celje (16:30)

07/11 Vitória SC vs Mladá Boleslav

12/12 St Gallen vs Vitória SC

19/12 Vitória SC vs Fiorentina