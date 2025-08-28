Conference League qualifying: Fixtures, dates, results, how it worked
Thursday, August 28, 2025
UEFA Conference League qualifying for the 2025/26 season started on 8 July and concluded on 28 August.
All 36 teams have entered the league phase of the 2025/26 UEFA Conference League via qualifying, with none qualifying directly.
There was a first, second and third qualifying round, then the play-offs. The stage at which teams entered qualifying was based on their association club coefficient rankings. All ties were played over two legs.
We explain how qualifying worked and list all the results.
When were the qualifying rounds and play-offs?
First qualifying round: 10 & 17 July 2025 (Draw: 17 June)
Second qualifying round: 24 & 31 July 2025 (Draw: 18 June)
Third qualifying round: 7 & 14 August 2025 (Draw: 21 July)
Play-offs: 21 & 28 August 2025 (Draw: 4 August)
First qualifying round
Teams involved
48 (48 enter in this round)
First legs: 10 July 2025
St Joseph's 2-2 Cliftonville
Floriana 2-1 Haverfordwest County
NSÍ Runavík 4-0 HJK Helsinki
Torpedo Kutaisi 4-3 Ordabasy
Željezničar 1-1 Koper
SJK Seinäjoki 1-2 KÍ Klaksvík
Nõmme Kalju 1-1 Partizani
SS Tre Fiori 1-0 Pyunik
St. Patrick's Athletic 1-0 Hegelmann
Dečić 2-0 Sileks
Sutjeska 1-2 Dynamo Brest
Larne 0-0 Auda
Torpedo-Belaz 3-0 Rabotnicki
Magpies 2-3 Paide
Birkirkara 1-0 Petrocub
Atlètic Escaldes 2-0 F91 Diddeleng
Valur 3-0 Flora Tallinn
Malisheva 0-1 Víkingur Reykjavík
Racing Union Luxembourg 1-2 Dila Gori
Vllaznia 0-1 Daugavpils
Urartu 1-2 Neman Grodno
Vardar 3-0 La Fiorita
Kauno Žalgiris 3-0 Penybont
Borac 1-4 FC Santa Coloma
Second legs: 17 July 2025
Auda 2-2 Larne (aet, agg: 2-2, Larne win 4-2 on pens)
HJK Helsinki 5-0 NSÍ Runavík (aet, agg: 5-4)
Ordabasy 1-1 Torpedo Kutaisi (agg: 4-5)
Koper 3-1 Željezničar (agg: 4-2)
KÍ Klaksvík 2-0 SJK Seinäjoki (agg: 4-1)
Partizani 0-1 Nõmme Kalju (aet, agg: 1-2)
Pyunik 5-0 SS Tre Fiori (agg: 5-1)
Hegelmann 0-2 St. Patrick's Athletic (agg: 0-3)
Sileks 2-1 Dečić (agg: 2-3)
Dynamo Brest 0-2 Sutjeska (agg: 2-3)
Haverfordwest County 2-3 Floriana (agg: 3-5)
Rabotnicki 0-1 Torpedo-Belaz (agg: 0-4)
Paide 4-1 Magpies (agg: 7-3)
Petrocub 3-0 Birkirkara (agg: 3-1)
F91 Diddeleng 2-3 Atlètic Escaldes (agg: 2-5)
Flora Tallinn 1-2 Valur (agg: 1-5)
Víkingur Reykjavík 8-0 Malisheva (agg: 9-0)
Dila Gori 1-0 Racing Union Luxembourg (agg: 3-1)
Daugavpils 2-4 Vllaznia (agg: 3-4)
Neman Grodno 4-0 Urartu (agg: 6-1)
La Fiorita 2-2 Vardar (agg: 2-5)
Penybont 1-1 Kauno Žalgiris (agg: 1-4)
Cliftonville 2-3 St Joseph's (aet, agg: 4-5)
FC Santa Coloma 0-2 Borac (agg: 4-3)
How does it work?
• The winners of each tie advance to the second qualifying round.
• Defeated sides are eliminated from the competition.
Second qualifying round
Teams involved
Champions Path: 12 (12 of the 14 defeated sides from UEFA Champions League first qualifying round)
Main Path: 88 (56 enter in this round, along with the 24 winners from the first qualifying round Main Path and 8 defeated sides from the UEFA Europa League first qualifying round Main Path)
First legs: 24 July 2025
Champions Path
Levadia Tallinn 1-0 Iberia Tbilisi **
The New Saints 0-1 Differdange **
Olimpija Ljubljana 4-2 Inter Escaldes **
Budućnost Podgorica 0-0 Milsami Orhei **
Žalgiris 0-0 Linfield
Dinamo-Minsk 0-2 Egnatia
Main Path
Ballkani 4-2 Floriana *
Zire 1-1 Hajduk Split **
Silkeborg 1-1 KA Akureyri **
Dundee United 1-0 UNA Strassen
Larne 0-0 Prishtina
Košice 2-3 Neman Grodno ***
Vaduz 0-1 Dungannon Swifts
Rosenborg 5-0 Banga
Atlètic Escaldes 1-2 Dinamo City
Austria Wien 2-0 Spaeri
Viking 7-0 Koper
AEK Athens 1-0 Hapoel Beer-Sheva
Pyunik 2-1 Győri ETO
Riga 2-1 Dila Gori
Raków Częstochowa 3-0 Žilina
Petrocub 0-2 Sabah
Ararat-Armenia 0-0 Universitatea Cluj
Varaždin 2-1 Santa Clara
Kauno Žalgiris 1-1 Valur
Paksi 1-0 Maribor
Vllaznia 2-1 Víkingur Reykjavík
Hammarby 0-0 Charleroi
Radnički 1923 0-0 KÍ Klaksvík
Novi Pazar 1-2 Jagiellonia Białystok
Polissya 1-2 FC Santa Coloma
Vardar 2-1 Lausanne-Sport
H. Bóltefelag 1-1 Brøndby
Olexandriya 0-2 Partizan
Hibernians 1-2 Spartak Trnava
St. Patrick's Athletic 1-0 Nõmme Kalju
Paide 0-2 AIK
Sarajevo 2-1 Universitatea Craiova
Aris Limassol 3-2 Puskás Akadémia
St Joseph's 0-4 Shamrock Rovers
Ilves Tampere 4-3 AZ Alkmaar
Arda Kardzhali 0-0 HJK Helsinki
Aktobe 2-1 Sparta Praha
Astana 1-1 Zimbru
Dečić 0-2 SK Rapid
Torpedo-Belaz 1-1 Maccabi Haifa
Araz-Naxçıvan 2-1 Aris Thessaloniki
Omonoia 1-0 Torpedo Kutaisi
Cherno More 0-1 İstanbul Başakşehir
Sutjeska 1-2 Beitar Jerusalem
* game played 22 July
** games played 23 July
*** Košice replaced DAC Dunajská Streda
Second legs: 31 July 2025
Champions Path
Iberia Tbilisi 2-2aet Levadia Tallinn (agg: 2-3) *
Differdange 1-0 The New Saints (agg: 2-0) *
Inter Escaldes 1-1 Olimpija Ljubljana (agg: 3-5) *
Linfield 2-0 Žalgiris (agg: 2-0)
Milsami Orhei 2-1 Budućnost Podgorica (agg: 2-1)
Egnatia 1-0 Dinamo-Minsk (agg: 3-0)
Main Path
UNA Strassen 0-1 Dundee United (agg: 0-2)
Prishtina 1-1 Larne (aet, agg: 1-1, Larne win 5-4 on pens)
Neman Grodno 1-1 Košice (agg: 4-3)
Dungannon Swifts 0-3 Vaduz (aet, agg: 1-3)
KA Akureyri 2-3 Silkeborg (aet, agg: 3-4)
Banga 0-2 Rosenborg (agg: 0-7)
Dinamo City 1-1 Atlètic Escaldes (agg: 3-2)
Spaeri 0-5 Austria Wien (agg: 0-7)
Floriana 1-1 Ballkani (agg: 3-5)
Koper 3-5 Viking (agg: 3-12)
Hapoel Beer-Sheva 0-0 AEK Athens (agg: 0-1)
Győri ETO 3-1 Pyunik (agg: 4-3)
Dila Gori 3-3 Riga (agg: 4-5)
Žilina 1-3 Raków Częstochowa (agg: 1-6)
Sabah 4-1 Petrocub (agg: 6-1)
Universitatea Cluj 1-2 Ararat-Armenia (aet, agg: 1-2)
Santa Clara 2-0 Varaždin (agg: 3-2)
Valur 1-2 Kauno Žalgiris (agg: 2-3)
Maribor 1-1 Paksi (agg: 1-2)
Víkingur Reykjavík 4-2 Vllaznia (aet, agg: 5-4)
Charleroi 1-2 Hammarby (aet, agg: 1-2)
KÍ Klaksvík 1-0 Radnički 1923 (agg: 1-0)
Jagiellonia Białystok 3-1 Novi Pazar (agg: 5-2)
FC Santa Coloma 1-4 Polissya (agg: 3-5)
Lausanne-Sport 5-0 Vardar (agg: 6-2)
Brøndby 1-0 H. Bóltfelag (agg: 2-1)
Partizan 4-0 Olexandriya (agg: 6-0)
Spartak Trnava 5-1 Hibernians (agg: 7-2)
Nõmme Kalju 2-2 St. Patrick's Athletic (aet, agg: 2-3)
AIK 6-0 Paide (agg: 8-0)
Universitatea Craiova 4-0 Sarajevo (agg: 5-2)
Puskás Akadémia 0-2 Aris Limassol (agg: 2-5)
Shamrock Rovers 0-0 St Joseph's (agg: 4-0)
AZ Alkmaar 5-0 Ilves Tampere (agg: 8-4)
Hajduk Split 2-1 Zire (aet, agg: 3-2)
HJK Helsinki 2-2 Arda Kardzhali (aet, agg: 2-2, Arda win 4-3 on pens)
Sparta Praha 4-0 Aktobe (agg: 5:2)
Zimbru 0-2 Astana (agg: 1-3)
SK Rapid 4-2 Dečić (agg: 6-2)
Maccabi Haifa 3-0 Torpedo-Belaz (agg: 4-1)
Aris Thessaloniki 2-2 Araz-Naxçıvan (agg: 3-4)
Torpedo Kutaisi 0-4 Omonoia (agg: 0-5)
İstanbul Başakşehir 4-0 Cherno More (agg: 5-0)
Beitar Jerusalem 5-2 Sutjeska (agg: 7-3)
* game played 29 July
How does it work?
• The winners of each tie advance to the third qualifying round.
• Defeated sides are eliminated from the competition.
Third qualifying round
Teams involved
Champions Path: 8 (six winners from Conference League second qualifying round Champions Path, two defeated sides from UEFA Champions League first qualifying round)
Main Path: 52 (44 winners from the second qualifying round Main Path, plus eight defeated sides from the UEFA Europa League second qualifying round Main Path)
First legs: 7 August 2025
Champions Path
Milsami Orhei 3-2 Virtus
Olimpija Ljubljana 0-0 Egnatia
Differdange 2-3 Levadia Tallinn
Víkingur 2-1 Linfield
Main Path
KÍ Klaksvík 2-0 Neman Grodno*
Aris Limassol 2-2 AEK Athens
Araz-Naxçıvan 0-4 Omonoia
Rosenborg 0-0 Hammarby
Kauno Žalgiris 0-1 Arda Kardzhali
Baník Ostrava 4-3 Austria Wien
Riga 3-0 Beitar Jerusalem
Viking 1-3 İstanbul Başakşehir
AIK 2-1 Győri ETO
Silkeborg 0-1 Jagiellonia Białystok
Sparta Praha 4-1 Ararat-Armenia
AZ Alkmaar 3-0 Vaduz
Anderlecht 3-0 Sheriff Tiraspol
Polissya 3-0 Paksi
Levski Sofia 1-0 Sabah
Lausanne-Sport 3-1 Astana
Lugano 0-5 Celje
Ballkani 1-0 Shamrock Rovers
Universitatea Craiova 3-0 Spartak Trnava
Víkingur Reykjavík 3-0 Brøndby
St. Patrick's Athletic 1-4 Beşiktaş
SK Rapid 2-2 Dundee United
Hajduk Split 2-1 Dinamo City
Larne 0-3 Santa Clara
Raków Częstochowa 0-1 Maccabi Haifa
Partizan 0-2 Hibernian
*Game played 5 August
Second legs: 14 August 2025
Champions Path
Levadia Tallinn 1-3 Differdange (aet, agg: 4-5)
Linfield 2-0 Víkingur (agg: 3-2)
Egnatia 2-4 Olimpija Ljubljana (aet, agg: 2-4)
Virtus 3-0 Milsami Orhei (agg: 5-3)
Main Path
İstanbul Başakşehir 1-1 Viking (agg: 4-2)*
Astana 0-2 Lausanne-Sport (agg: 1-5)
Ararat-Armenia 1-2 Sparta Praha (agg: 2-6)
Sabah 0-2 Levski Sofia (agg: 0-3)
Sheriff Tiraspol 1-1 Anderlecht (agg: 1-4)
Omonoia 5-0 Araz-Naxçıvan (agg: 9-0)
Győri ETO 2-0 AIK (agg: 3-2)
Paksi 2-1 Polissya (agg: 2-4)
Hammarby 0-1 Rosenborg (agg: 0-1)
Vaduz 0-1 AZ Alkmaar (agg: 0-4)
Beitar Jerusalem 3-1 Riga (agg: 3-4)
Brøndby 4-0 Víkingur Reykjavík (agg: 4-3)
Arda Kardzhali 2-0 Kauno Žalgiris (agg: 3-0)
Celje 2-4 Lugano (agg: 7-4)
Neman Grodno 2-0 KÍ Klaksvík (aet, agg: 2-2, Neman win 5-4 on pens)
AEK Athens 3-1 Aris Limassol (aet, agg: 5-3)
Maccabi Haifa 0-2 Raków Częstochowa (agg: 1-2)
Beşiktaş 3-2 St. Patrick's Athletic (agg: 7-3)
Jagiellonia Białystok 2-2 Silkeborg (agg: 3-2)
Spartak Trnava 4-3 Universitatea Craiova (agg: 4-6)
Dundee United 2-2 SK Rapid (aet, agg: 4-4, SK Rapid win 5-4 on pens)
Dinamo City 3-1 Hajduk Split (aet, agg: 4-3)
Santa Clara 0-0 Larne (agg: 3-0)
Shamrock Rovers 4-0 Ballkani (agg: 4-1)
Hibernian 2-3 Partizan (aet, agg: 4-3)
Austria Wien 1-1 Baník Ostrava (agg: 4-5)
*Game played 13 August
How does it work?
• The winners of each tie advance to the play-off round.
• Defeated sides are eliminated from the competition.
Play-off round
Teams involved
Champions path: 10 (four winners from UEFA Conference League third qualifying round Champions Path, six defeated sides from UEFA Europa League third qualifying round Champions Path)
Main path: 38 (five enter in this round plus 26 winners from the third qualifying round Main Path and seven defeated sides from the UEFA Europa League third qualifying round Main Path)
First legs: 21 August
Champions Path
Hamrun Spartans 1-0 RFS
Shelbourne 3-1 Linfield
Breidablik 2-1 Virtus
Drita 2-1 Differdange
Olimpija Ljubljana 1-4 Noah
Main Path
Strasbourg 0-0 Brøndby
Jagiellonia Białystok 3-0 Dinamo City
Shakhtar Donetsk 1-1 Servette
Anderlecht 1-1 AEK Athens
İstanbul Başakşehir 1-2 Universitatea Craiova
Crystal Palace 1-0 Fredrikstad
Celje 1-0 Baník Ostrava
Raków Częstochowa 1-0 Arda Kardzhali
Hibernian 1-2 Legia Warszawa
Levski Sofia 0-2 AZ Alkmaar
Polissya 0-3 Fiorentina
Győri ETO 2-1 SK Rapid
Neman 0-1 Rayo Vallecano
Lausanne-Sport 1-1 Beşiktaş
Santa Clara 1-2 Shamrock Rovers
Rosenborg 2-1 Mainz
Sparta Praha 2-0 Riga
Häcken 7-2 CFR Cluj
Wolfsberger 2-1 Omonoia
Second legs: 28 August
Champions Path
RFS 2-2 Hamrun Spartans (agg: 2-3)
Linfield 0-2 Shelbourne (agg: 1-5)
Virtus 1-3 Breidablik (agg: 2-5)
Differdange 0-1 Drita (agg: 1-3)
Noah 3-2 Olimpija Ljubljana (agg: 7-3)
Main Path
Brøndby 2-3 Strasbourg (agg: 2-3)
Dinamo City 1-1 Jagiellonia Białystok (agg: 1-4)
Servette 1-2 Shakhtar Donetsk (aet, agg: 2-3)
AEK Athens 2-0 Anderlecht (agg: 3-1)
Universitatea Craiova 3-1 İstanbul Başakşehir (agg: 5-2)
Fredrikstad 0-0 Crystal Palace (agg: 0-1)
Baník Ostrava 0-2 Celje (agg: 0-3)
Arda Kardzhali 1-2 Raków Częstochowa (agg: 1-3)
Legia Warszawa 3-3 Hibernian (agg: 5-4)
AZ Alkmaar 4-1 Levski Sofia (agg: 6-1)
Fiorentina 3-2 Polissya (agg: 6-2)
SK Rapid 2-0 Győri ETO (agg: 3-2)
Rayo Vallecano 4-0 Neman Grodno (agg: 5-0)
Beşiktaş 0-1 Lausanne-Sport (agg: 1-2)
Shamrock Rovers 0-0 Santa Clara (agg: 2-1)
Mainz 4-1 Rosenborg (agg: 5-3)
Riga 1-0 Sparta Praha (agg: 1-2)*
CFR Cluj 1-0 Häcken (agg: 3-7)
Omonoia 1-0 Wolfsberger (aet, agg: 2-2, Omonoia win 5-4 on penalties)
*game played on 27 August
How does it work?
• The winners of each tie advance to the league phase.
• Defeated sides are eliminated from the competition.
League phase draw
The league phase draw for the 2025/26 UEFA Conference League takes place at the Grimaldi Forum, Monaco, on Friday 29 August.
The draw will feature the 24 winners of the play-off round ties and the 12 losers from the UEFA Europa League play-offs.