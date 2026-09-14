2026/27 Conference League: Meet the teams
Monday, September 14, 2026
Article summary
Get to know the 36 teams taking on the league phase of the 2026/27 UEFA Conference League.
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The league phase of the 2026/27 UEFA Conference League is upon us. We take a closer look at the 36 teams hoping to make their mark.
UEFA coefficient rankings accurate as of 14 September.
Which nations are represented in the league phase?
England: Brighton
Italy: Atalanta
Spain: Getafe
Germany: Freiburg
France: Monaco
Portugal: Braga
Netherlands: Ajax, Twente
Belgium: Gent, Sint-Truidense
Türkiye: Trabzonspor
Czechia: Jablonec
Greece: Panathinaikos
Denmark: Aarhus, Copenhagen, Midtjylland, Nordsjælland
Norway: Brann
Cyprus: Pafos
Switzerland: Lugano, Thun
Scotland: Hearts
Sweden: Mjällby
Croatia: Hajduk Split
Serbia: Crvena Zvezda
Romania: U. Craiova
Kazakhstan: Kairat Almaty
Bulgaria: CSKA Sofia
Finland: KuPS Kuopio
Bosnia and Herzegovina: Borac
Latvia: Riga
Albania: Egnatia
Lithuania: Kauno Žalgiris
Gibraltar: L. Red Imps
Andorra: Inter Escaldes
Georgia: Iberia Tbilisi
Aarhus (DEN)
UEFA coefficient ranking: 212
How they qualified: Danish champions; Europa League play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Second qualifying round (2021/22)
Ajax (NED)
UEFA coefficient ranking: 59
How they qualified: Fifth in Netherlands; qualifying play-offs
Last season: Champions League league phase
Best Conference League performance: Round of 16 (2023/24)
Atalanta (ITA)
UEFA coefficient ranking: 23
How they qualified: Seventh in Italy; qualifying play-offs
Last season: Champions League round of 16
Best Conference League performance: N/A
Borac (BIH)
UEFA coefficient ranking: 145
How they qualified: Bosnian champions; qualifying play-offs
Last season: Conference League first qualifying round
Best Conference League performance: Round of 16 (2024/25)
Braga (POR)
UEFA coefficient ranking: 44
How they qualified: Fourth in Portugal; qualifying play-offs
Last season: Europa League semi-finals
Best Conference League performance: Knockout round play-offs (2022/23)
Brann (NOR)
UEFA coefficient ranking: 136
How they qualified: Fourth in Norway; qualifying play-offs
Last season: Europa League knockout round play-offs
Best Conference League performance: Play-offs (2023/24, 2024/25)
Brighton (ENG)
UEFA coefficient ranking: 95
How they qualified: Eighth in England; qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: N/A
Copenhagen (DEN)
UEFA coefficient ranking: 48
How they qualified: Seventh in Denmark; qualifying play-offs
Last season: Champions League league phase
Best Conference League performance: Round of 16 (2021/22, 2024/25)
Crvena Zvezda (SRB)
UEFA coefficient ranking: 64
How they qualified: Serbian champions; Europa League play-offs
Last season: Europa League knockout round play-offs
Best Conference League performance: N/A
CSKA Sofia (BUL)
UEFA coefficient ranking: 253
How they qualified: Fourth in Bulgaria; Europa League play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Group stage (2021/22)
Egnatia (ALB)
UEFA coefficient ranking: 310
How they qualified: Albanian champions; Europa League play-offs
Last season: Conference League third qualifying round
Best Conference League performance: Third qualifying round (2025/26)
Freiburg (GER)
UEFA coefficient ranking: 30
How they qualified: Seventh in Germany; qualifying play-offs
Last season: Europa League runners-up
Best Conference League performance: N/A
Gent (BEL)
UEFA coefficient ranking: 73
How they qualified: Fifth in Belgium; qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Quarter-finals (2022/23)
Getafe (ESP)
UEFA coefficient ranking: 113
How they qualified: Seventh in Spain; qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: N/A
Hajduk Split (CRO)
UEFA coefficient ranking: 198
How they qualified: Second in Croatia; qualifying play-offs
Last season: Conference League third qualifying round
Best Conference League performance: Play-offs (2022/23)
Hearts (SCO)
UEFA coefficient ranking: 153
How they qualified: Second in Scotland; qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: League phase/group stage (2022/23, 2024/25)
Iberia Tbilisi (GEO)
UEFA coefficient ranking: 287
How they qualified: Georgian champions; Europa League play-offs
Last season: Conference League second qualifying round
Best Conference League performance: Third qualifying round (2024/25)
Inter Escaldes (AND)
UEFA coefficient ranking: 246
How they qualified: Andorran champions; qualifying play-offs
Last season: Conference League second qualifying round
Best Conference League performance: Second qualifying round (2021/11, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26)
Jablonec (CZE)
UEFA coefficient ranking: 189
How they qualified: Fifth in Czechia; qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Group stage (2021/22)
Kairat Almaty (KAZ)
UEFA coefficient ranking: 196
How they qualified: Kazakhstani champions; Europa League play-offs
Last season: Champions League league phase
Best Conference League performance: Group stage (2021/22)
Kauno Žalgiris (LTU)
UEFA coefficient ranking: 311
How they qualified: Lithuanian champions; Europa League play-offs
Last season: Conference League third qualifying round
Best Conference League performance: Third qualifying round (2025/26)
KuPS Kuopio (FIN)
UEFA coefficient ranking: 150
How they qualified: Finnish champions; qualifying play-offs
Last season: Conference League knockout round play-offs
Best Conference League performance: Knockout round play-offs (2025/26)
L. Red Imps (GIB)
UEFA coefficient ranking: 156
How they qualified: Gibraltarian champions; qualifying play-offs
Last season: Conference League league phase
Best Conference League performance: League phase (2025/26)
Lugano (SUI)
UEFA coefficient ranking: 92
How they qualified: Third in Switzerland; qualifying play-offs
Last season: Conference League third qualifying round
Best Conference League performance: Round of 16 (2024/25)
Midtjylland (DEN)
UEFA coefficient ranking: 49
How they qualified: Second in Denmark; qualifying play-offs
Last season: Europa League round of 16
Best Conference League performance: Knockout round play-offs (2021/22)
Mjällby (SWE)
UEFA coefficient ranking: 277
How they qualified: Swedish champions; Europa League play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: N/A
Monaco (FRA)
UEFA coefficient ranking: 51
How they qualified: Seventh in France; qualifying play-offs
Last season: Champions League knockout round play-offs
Best Conference League performance: N/A
Nordsjælland (DEN)
UEFA coefficient ranking: 211
How they qualified: Third in Denmark; qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Group stage (2023/24)
Pafos (CYP)
UEFA coefficient ranking: 81
How they qualified: Fourth in Cyprus; qualifying play-offs
Last season: Champions League league phase
Best Conference League performance: Round of 16 (2024/25)
Panathinaikos (GRE)
UEFA coefficient ranking: 68
How they qualified: Fourth in Greece; qualifying play-offs
Last season: Europa League round of 16
Best Conference League performance: Round of 16 (2024/25)
Riga (LVA)
UEFA coefficient ranking: 204
How they qualified: Latvian champions; qualifying play-offs
Last season: Conference League play-offs
Best Conference League performance: Play-offs (2021/22, 2025/26)
Sint-Truidense (BEL)
UEFA coefficient ranking: 143
How they qualified: Third in Belgium; Europa League play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: N/A
Thun (SUI)
UEFA coefficient ranking: 237
How they qualified: Swiss champions; Europa League play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: N/A
Trabzonspor (TUR)
UEFA coefficient ranking: 169
How they qualified: Third in Türkiye; Europa League play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Play-offs (2021/22, 2024/25)
Twente (NED)
UEFA coefficient ranking: 128
How they qualified: Fourth in Netherlands; qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Play-offs (2022/23, 2023/24)
U. Craiova (ROU)
UEFA coefficient ranking: 182
How they qualified: Romanian champions; Europa League play-offs
Last season: Conference League league phase
Best Conference League performance: League phase (2025/26)