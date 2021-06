Every country's all-time EURO top scorer

Top finals scorers for Portugal and France respectively, Cristiano Ronaldo and Michel Platini share the record for the most goals scored at UEFA European Championship final tournaments: nine goals each.

UEFA.com turns the spotlight on the players who have scored the most goals for their respective countries at EURO final tournaments.

Armando Sadiku scoring Albania's only EURO goal to date

Albania

1 Armando Sadiku

Austria

1 Alessandro Schöpf, Ivica Vastic

Belgium

4 Romelu Lukaku

Bulgaria

3 Hristo Stoichkov

1 Martin Petrov

Great Croatia EURO goals

Croatia

3 Mario Mandžukić, Davor Šuker

2 Ivan Klasnić, Luka Modrić, Ivan Perišić

Czech Republic (including Czechoslovakia)

5 Milan Baroš

4 Vladimír Šmícer

3 Jan Koller, Zdeněk Nehoda

Denmark

3 Frank Arnesen, Brian Laudrup, Henrik Larsen, Jon Dahl Tomasson

Watch great England EURO goals

England

7 Alan Shearer

6 Wayne Rooney

3 Frank Lampard

Finland

1 Joel Pohjanpalo

France

9 Michel Platini

6 Antoine Griezmann, Thierry Henry

Watch great Germany EURO goals

Germany (including West Germany)

5 Mario Gómez, Jurgen Klinsmann

4 Gerd Müller, Dieter Müller, Rudi Völler, Lukas Podolski

Greece

4 Angelos Charisteas

2 Giorgos Karagounis, Dmitris Salpingidis

Hungary

2 Ferenc Bene, Balázs Dzsudzsák, Dezső Novák

1 Zoltán Gera, Lajos Kű, Ádám Szalai, Zoltán Stieber

Iceland

2 Birkir Bjarnason, Kolbeinn Sigthórsson

1 Jón Dadi Bödvarsson, Gylfi Sigurdsson, Ragnar Sigurdsson, Arnor Traustason

Great Italy EURO goals

Italy

3 Mario Balotelli, Antonio Cassano

2 Pierluigi Casiraghi, Filippo Inzaghi, Graziano Pellè, Andrea Pirlo, Francesco Totti

Latvia

1 Māris Verpakovskis

Netherlands

6 Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy

5 Marco Van Basten

Northern Ireland

1 Gareth McAuley, Niall McGinn

Steffen Iversen scored against Spain at EURO 2000 ©Getty Images

Norway

1 Steffen Iversen

Poland

3 Jakub Błaszczykowski

2 Robert Lewandowski

1 Roger Guerrero, Arkadiusz Milik

Portugal

All Cristiano Ronaldo's EURO goals

9 Cristiano Ronaldo

6 Nuno Gomes

3 Sérgio Conceição, Nani, Heldér Postiga

Republic of Ireland

2 Robbie Brady

1 Wes Hoolahan, Ray Houghton, Sean St Ledger, Ronnie Whelan

Romania

2 Bogdan Stancu

1 László Bölöni, Cristian Chivu, Marcel Coraş, Ionel Ganea, Viorel Moldovan, Dorinel Munteanu, Adrian Mutu, Florin Răducioiu

Russia's top EURO scorer, Roman Pavlyuchenko

Russia (including USSR, CIS)

4 Roman Pavlyuchenko

3 Alan Dzagoev, Valentin Ivanov, Viktor Ponedelnik

Scotland

1 Gary McAllister, Brian McClair, Ally McCoist, Paul McStay

Serbia (including Yugoslavia)

Savo Milošević in action for Yugoslavia ©Getty Images

5 Savo Milošević

4 Dragan Džajić

2 Milan Galić, Drazen Jerković

Slovakia (including Czechoslovakia)

1 Ondrej Duda, Marek Hamšík, Anton Ondruš*, Vladimír Weiss

*goal scored for Czechoslovakia

Slovenia

3 Zlatko Zahovič

1 Miran Pavlin

Great Spain goals at EURO

Spain

5 Fernando Torres

4 David Villa

3 Alfonso, Cesc Fàbregas, Álvaro Morata, David Silva

Sweden

6 Zlatan Ibrahimović

4 Henrik Larsson

3 Thomas Brolin

Hakan Yakin scores for Switzerland

Switzerland

3 Hakan Yakin

1 Admir Mehmedi, Fabian Schär, Xherdan Shaqiri, Kübilay Türkyilmaz, Johan Vonlanthen, Breel Embolo

Turkey

3 Semih Şentürk

2 Nihat Kahveci, Hakan Şukür, Arda Turan

Ukraine (including USSR, CIS)

2 Oleh Protasov*, Andriy Shevchenko

1 Anatoliy Konkov*, Gennadiy Lytovchenko*, Oleksiy Mykhailychenko*, Viktor Pasulko*, Vasyl Rats*

*goals scored for USSR

Wales

3 Gareth Bale

2 Hal Robson-Kanu

1 Aaron Ramsey, Neil Taylor, Sam Vokes, Ashley Williams, Kieffer Moore