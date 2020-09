EURO form guide: the contenders' latest results

The countdown for the rescheduled UEFA EURO 2020 is on, with the UEFA Nations League and a few friendlies helping hopefuls hone their teams. Check out the 20 contenders' form, upcoming fixtures and latest XIs.

Form includes all competitions; most recent result listed first.

Form: LWLWWW

Latest: Austria 2-3 Romania, 07/09

Next: Northern Ireland vs Austria, 08/10

Most recent XI: A Schlager; Lainer, Posch, Hinteregger, Ulmer; Grillitsch, Baumgartlinger; Sabitzer, X Schlager, Baumgartner; Gregoritsch

Form: WWWWWW

Latest: Belgium 5-1 Iceland, 08/09

Next: Belgium vs New Zealand, 08/10

Most recent XI: Casteels; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, T Hazard; Mertens, Batshuayi, Doku

Form: LLWWDW

Latest: France 4-2 Croatia, 08/09

Next: Switzerland vs Croatia, 07/10

Most recent XI: Livaković; Uremović, Lovren, Ćaleta-Car, Melnjak; Kovačić, Brozović, Vlašić; Rebić, Kramarić, Perišić

Form: LWLWLW

Latest: Czech Republic 1-2 Scotland, 07/09

Next: Israel vs Czech Republic, 08/10

Most recent XI: Mandous; Holeš, Hubník, Jemelka, Zelený; Jánoš, Budinsky, Havlík; Malinský, Tecl, Pešek

Form: DLDWWW

Latest: Denmark 0-0 England, 08/09

Next: Iceland vs Denmark, 11/10

Most recent XI: Schmeichel; Wass, Jørgensen, Andreas Christensen, Skov; Nørgaard, Eriksen, Delaney; Poulsen, Dolberg, Braithwaite

Form: DWWWWL

Latest: Denmark 0-0 England, 08/09

Next: England vs Wales, 08/10

Most recent XI: Pickford; Alexander-Arnold, Gomez, Coady, Dier, Trippier; Rice, Phillips; Sancho, Kane, Sterling

Form: WLLWWL

Latest: Republic of Ireland 0-1 Finland, 06/09

Next: Poland vs Finland, 07/10

Most recent XI: Hradecky; Väisänen, O'Shaughnessy, Ojala, Hämäläinen; Alho, Sparv, Kamara, Taylor; Pohjanpalo, Pukki

Form: WWWWDW

Latest: France 4-2 Croatia, 08/09

Next: France vs Portugal, 11/10

Most recent XI: Lloris; Upamecano, Lenglet, Hernández; Sissoko, Kanté, Nzonzi, Mendy; Griezmann; Ben Yedder, Martial

Form: DDWWWD

Latest: Switzerland 1-1 Germany, 06/09

Next: Germany vs Turkey, 07/10

Most recent XI: Leno; Ginter, Süle, Rüdiger; Kehrer, Gündoğan, Kroos, Gosens; Sané, Draxler, Werner

Form: WDWWWW

Latest: Netherlands 0-1 Italy, 07/09

Next: Italy vs Moldova, 07/10

Most recent XI: Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Insigne, Immobile, Zaniolo

Form: LWWDWW

Latest: Netherlands 0-1 Italy, 07/09

Next: Netherlands vs Mexico, 07/10

Most recent XI: Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Van de Beek, F de Jong; Wijnaldum, Depay, Promes

Form: WLWWWW

Latest: Bosnia and Herzegovina 1-2 Poland, 07/09

Next: Poland vs Finland, 07/10

Most recent XI: Fabiański; Kędziora, Glik, Bednarek, Rybus; Góralski, Krychowiak; Jóźwiak, Zieliński, Grosicki; Milik

Form: WWWWLW

Latest: Sweden 0-2 Portugal, 08/09

Next: Portugal vs Spain, 07/10

Most recent XI: Lopes, João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; João Moutinho, Danilo, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Félix, Ronaldo

Form: WWWLWW

Latest: Hungary 2-3 Russia, 06/09

Next: Sweden vs Russia, 08/10

Most recent XI: Shunin; Mário Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov; Ozdoev, Zobnin, Ionov; Anton Miranchuk, Dzyuba, Kuzyaev

Form: WDWWDD

Latest: Spain 4-0 Ukraine, 06/09

Next: Portugal vs Spain, 07/10

Most recent XI: De Gea; Jesús Navas, Ramos, Pau Torres, Reguilón; Olmo, Rodri, Thiago Alcántara, Merino; Fati, Gerard Moreno

Form: LLWWWW

Latest: Sweden 0-2 Portugal, 08/09

Next: Sweden vs Russia, 08/10

Most recent XI: Olsen; Krafth, Jansson, Helander, Augstinsson; Kulusevski, Svensson, Olsson, Forsberg; Berg, Isak

Form: LDWWWL

Latest: Switzerland 1-1 Germany, 06/09

Next: Switzerland vs Croatia, 07/10

Most recent XI: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Benito; Embolo, Sow, Xhaka, Steffen; Seferović

Form: DLWDDW

Latest: Serbia 0-0 Turkey, 06/09

Next: Germany vs Turkey, 07/10

Most recent XI: Mert Günok; Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Hasan Ali Kaldırım; Ozan Tufan, Kökçü; Mahmut Tekdemir, Enes Ünal, Yusuf Yazıcı; Kenan Karaman

Form: LWDWWW

Latest: Spain 4-0 Ukraine, 06/09

Next: Ukraine vs Germany, 10/10

Most recent XI: Pyatov; Tymchyk, Matviyenko, Kryvtsov, Mykhaylichenko; Kharatin, Malinovskyi; Yarmolenko, Zinchenko, Yaremchuk; Marlos

Form: WWWWDD

Latest: Wales 1-0 Bulgaria, 06/09

Next: England vs Wales, 08/10

Most recent XI: Hennessey; Roberts, Lockyer, Ampadu, Davies; Smith, Morrell; Brooks, Bale, James; Moore