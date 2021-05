All the EURO 2020 squads

Provisional UEFA EURO 2020 squads are being added below as they are named, and updated if there are subsequent changes.

Squads in: Austria, Belgium, Croatia, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, North Macedonia, Poland, Portugal, Russia, Scotland, Slovakia, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine

Rules

The final 26-man squads must be submitted by 1 June.

Once squads have been submitted, there can be unlimited replacements before the first match in the event of serious injury or illness (including COVID-19 or 'close contact' to positive case).

Goalkeepers can be replaced during the tournament in the event of physical incapacity, even if one or two goalkeepers in the squad are still available.

A player who has been replaced cannot be re-added to the squad.

Austria Austria have named a provisional 30-man squad. Goalkeepers: Daniel Bachmann (Watford), Heinz Lindner (Basel), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK) Defenders: David Alaba (Bayern), Aleksandar Dragović (Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen) Martin Hinteregger (Frankfurt), Stefan Lainer (Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlin), Andreas Ulmer (Salzburg) Midfielders: Husein Balić (LASK), Julian Baumgartlinger (Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Frankfurt), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Mönchengladbach), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Luzern), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke) Forwards: Marko Arnautović (Shanghai Port), Adrian Grbić (Lorient), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart), Karim Onisiwo (Mainz)

Belgium Belgium have named their 26-man squad, plus 11 reserves. Goalkeepers: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Mats Selz (Strasbourg) Defenders: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Jason Denayer (Lyon), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica) Midfielders: Timothy Castagne (Leicester), Nacer Chadli (İstanbul Başakşehir), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolves), Thorgan Hazard (Dortmund), Thomas Meunier (Dortmund), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Dortmund) Forwards: Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jérémy Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter Milan), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton) Reserves: Thomas Kaminski (Blackburn), Brandon Mechele (Club Brugge), Zinho Vanheusden (Standard Liège), Jordan Lukaku (Antwerp), Thomas Foket (Reims), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Brayn Heynen (Genk), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Yari Verschaeren (Anderlecht), Charles De Ketelaere (Club Brugge)

Croatia Croatia have named their 26-man squad. Goalkeepers: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinić (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton) Defenders: Šime Vrsaljko (Atlético Madrid), Borna Barišić (Rangers), Duje Ćaleta-Car (Marseille), Dejan Lovren (Zenit), Josip Juranović (Legia Warszawa), Domagoj Vida (Beşiktaş), Joško Gvardiol (Leipzig), Domagoj Bradarić (LOSC Lille), Mile Škorić (Osijek) Midfielders: Mateo Kovačić (Chelsea), Luka Modrić (Real Madrid), Marcelo Brozović (Inter Milan), Milan Badelj (Genoa), Nikola Vlašić (CSKA Moskva), Mario Pašalić (Atalanta), Ivan Perišić (Inter Milan), Josip Brekalo (Wolfsburg), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb), Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb) Forwards: Ante Rebić (AC Milan), Bruno Petković (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramarić (Hoffenheim)

Czech Republic Squad to follow.

Denmark Squad to follow.

England Squad to follow.

Finland Finland have named a 26-man squad for a pre-EURO training camp, with five more players set to arrive later due to domestic duties: Goalkeepers: Lukas Hradecky (Leverkusen), Jesse Joronen (Brescia), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers) Defenders: Juhani Ojala (Vejle), Leo Väisänen (Elfsborg), Sauli Väisänent (Chievo), Paulus Arajuuri (Pafos), Daniel O’Shaugnessy (HJK Helsinki), Robert Ivanov (Warta Poznań), Albin Granlund (Stal Mielec), Jere Uronen (Genk), Nicholas Hämäläinen (QPR), Nikolai Alho (MTK Budapest) Midfielders: Pyry Soiri (Esbjerg), Glen Kamara (Rangers), Joni Kauko (Esbjerg), Onni Valakari (Pafos), Rasmus Schüller (Djurgården), Thomas Lam (Zwolle), Tim Sparv (Larissa), Fredrik Jensen (Augsburg) Forwards: Joel Pohjanpalo (Union Berlin), Lassi Lappalainen (Montréal), Marcus Forss (Brentford), Jasin Assehnoun (Lahti), Teemu Pukki (Norwich) Set to arrive later: Jukka Raitala (Minnesota United), Joona Toivio (Häcken), Robert Taylor (Brann), Robin Lod (Minnesota United), Niki Mäenpää (Venezia)

France France have named their 26-man squad. Goalkeepers: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mike Meignan (LOSC Lille) Defenders: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern), Presnel Kimpembe (Paris), Jules Koundé (Sevilla), Clément Lenglet (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea) Midfielders: N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern) Forwards: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern), Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Kylian Mbappé (Paris), Marcus Thuram (Mönchengladbach)

Germany Germany have named their 26-man squad. Goalkeepers: Manuel Neuer (Bayern), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Frankfurt) Defenders: Matthias Ginter (Mönchengladbach), Antonio Rüdiger (Chelsea), Robin Gosens (Atalanta), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg (Leipzig), Mats Hummels (Dortmund), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Leeds), Niklas Süle (Bayern) Midfielders: İlkay Gündoğan (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Emre Can (Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern), Thomas Müller (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Serge Gnabry (Bayern), Leon Goretzka (Bayern), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Mönchengladbach), Leroy Sané (Bayern), Florian Neuhaus (Mönchengladbach) Forwards: Timo Werner (Chelsea), Kevin Volland (Monaco)

Hungary Provisional 30-man squad. Goalkeepers: Ádám Bogdán (Ferencváros), Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (Leipzig), Balázs Tóth (Puskás Akademia) Defenders: Bendegúz Bolla (Fehérvár), Endre Botka (Ferencváros), Attila Fiola (Fehérvár), Szilveszter Hangya (Fehérvár), Ákos Kecskés (Lugano), Ádám Lang (Omonoia), Gergő Lovrencsics (Ferencváros), Willi Orbán (Leipzig), Csaba Spandler (Puskás Akademia), Attila Szalai (Fenerbahçe) Midfielders: Tamás Cseri (Mezőkövesd), Dániel Gazdag (Budapest Honvéd), Filip Holender (Partizan), László Kleinheisler (Osijek), Ádám Nagy (Bristol City), Loïc Négo (Fehérvár), Ándras Schäfer (Dunajská Streda), Dávid Sigér (Ferencváros), Dominik Szoboszlai (Leipzig) Forwards: János Hahn (Paks), Nemanja Nikolić (Fehérvár), Roland Sallai (Freiburg), Szabolcs Schön (Dallas), Ádám Szalai (Mainz), Kevin Varga (Kasımpaşa), Roland Varga (MTK Budapest)

Italy Provisional 33-man squad. Goalkeepers: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino) Defenders: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta) Midfielders: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris) Forwards: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

Netherlands Provisional 34-man squad. Goalkeepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich), Maarten Stekelenburg (Ajax) Defenders: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Rick Karsdorp (Roma), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St. Juste (Mainz), Kenny Tete (Fulham), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton), Stefan de Vrij (Inter Milan), Owen Wijndal (AZ) Midfielders: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool) Forwards: Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham), Anwar El Ghazi (Aston Villa), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Lyon), Quincy Promes (Spartak Moskva), Wout Weghorst (Wolfsburg)

North Macedonia Provisional 26-man squad. Goalkeepers: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa Katokopia), Riste Jankov (Rabotnicki) Defenders: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu (Fehérvár), Egzon Bejtulai (Shkëndija), Kire Ristevski (Újpest), Gjoko Zajkov (Charleroi), Darko Velkovski (Rijeka), Ezdzan Alioski (Leeds) Midfielders: Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (AEK Larnaca), Boban Nikolov (Lecce), Tihomir Kostadinov (Ružomberok), Ferhan Hasani (Partizani), Eljif Elmas (Napoli), Daniel Avramovski (Kayserispor), Darko Curlinov (Stuttgart), Marjan Radeski (Akademija Pandev) Forwards: Goran Pandev (Genoa), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Ivan Trickovski (AEK Larnaca), Vlatko Stojanovski (Chambly), Krste Velkovski (Sarajevo), Milan Ristovski (Spartak Trnava)

Poland Poland have named their 26-man squad, plus five reserves. Goalkeepers: Łukasz Fabiański (West Ham), Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna) Defenders: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Paweł Dawidowicz (Verona), Kamil Glik (Benevento), Michał Helik (Barnsley), Tomasz Kędziora (Dynamo Kyiv), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskva) Midfielders: Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jóźwiak (Derby), Mateusz Klich (Leeds), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moskva), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemysław Płacheta (Norwich), Piotr Zieliński (Napoli) Forwards: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert Lewandowski (Bayern), Arkadiusz Milik (Marseille), Karol Świderski (PAOK), Jakub Świerczok (Piast Gliwice) Reserves: Radosław Majecki (Monaco), Rafał Augustyniak (Ural Ekaterinburg), Kamil Grosicki (West Brom), Robert Gumny (Augsburg), Sebastian Szymański (Dinamo Moskva)

Portugal Portugal have named their 26-man squad. Goalkeepers: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolves), Rui Silva (Granada) Defenders: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolves), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Dortmund) Midfielders: Danilo Pereira (Paris), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolves), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolves), Renato Sanches (LOSC Lille), Sérgio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis) Forwards: Pedro Gonçalves (Sporting CP), André Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), João Félix (Atlético Madrid), Rafa Silva (Benfica)

Russia Provisional 30-man squad. Goalkeepers: Yuri Dyupin (Rubin), Andrei Lunev (Zenit), Matvei Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo Moskva) Defenders: Georgi Dzhikiya (Spartak Moskva), Igor Diveev (CSKA Moskva), Roman Yevgenyev (Dinamo Moskva), Yuri Zhirkov (Zenit), Vyacheslav Karavaev (Zenit), Fedor Kudryashov (Antalyaspor), Ilya Samoshnikov (Rubin), Andrei Semenov (Akhmat), Mario Fernandes (CSKA Moskva) Midfielders: Dmitri Barinov (Lokomotiv Moskva), Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moskva), Maksim Mukhin (Lokomotiv Moskva), Aleksandr Golovin (Monaco), Arsen Zakharyan (Dinamo Moskva), Daniil Fomin (Dinamo Moskva), Roman Zobnin (Spartak Moskva), Alexei Ionov (Krasnodar), Daler Kuzyayev (Zenit), Andrei Mostovoy (Zenit), Magomed Ozdoev (Zenit), Denis Makarov (Rubin), Aleksei Miranchuk (Atalanta), Denis Cheryshev (Valencia) Forwards: Artem Dzyuba (Zenit), Anton Zabolotny (Sochi), Aleksandr Sobolev (Spartak Moskva)

Scotland Scotland have named their 26-man squad. Goalkeepers: Craig Gordon (Heart of Midlothian), David Marshall (Derby), Jon McLaughlin (Rangers) Defenders: Liam Cooper (Leeds), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Celtic), Scott McKenna (Nottingham Forest), Stephen O'Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Arsenal) Midfielders: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Fleck (Sheffield United), Billy Gilmour (Chelsea), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United), David Turnbull (Celtic) Forwards: Ché Adams (Southampton), Lyndon Dykes (QPR), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United), Kevin Nisbet (Hibernian)

Slovakia Provisional 24-man squad. Goalkeepers: Martin Dúbravka (Newcastle), Marek Rodák (Fulham), Dušan Kuciak (Lechia Gdańsk) Defenders: Peter Pekarík (Hertha Berlin), Ľubomír Šatka (Lech Poznań), Denis Vavro (Huesca), Milan Škriniar (Inter Milan), Tomáš Hubočan (Omonoia), Jakub Holúbek (Gliwice) Midfielders: Marek Hamšík (IFK Göteborg), Stanislav Lobotka (Napoli), Patrik Hrošovský (Genk), Juraj Kucka (Parma), Ondrej Duda (Köln), Róbert Mak (Ferencváros), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), László Bénes (Augsburg), Lukáš Haraslín (Sassuolo), Tomáš Suslov (Groningen), Matúš Bero (Arnhem), Erik Jirka (Mirandés) Forwards: Michal Ďuriš (Omonoia), Róbert Boženík (Feyenoord), Dávid Strelec (Slovan Bratislava)

Spain Squad to follow.

Sweden Provisional 26-man squad. Goalkeepers: Karl-Johan Johnsson (København), Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirliği), Robin Olsen (Everton) Defenders: Emil Krafth (Newcastle United), Victor Lindelöf (Manchester United), Marcus Danielson (Dalian Yifang), Martin Olsson (Häcken), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Pontus Jansson (Brentford), Filip Helander (Rangers), Mikael Lustig (AIK), Andreas Granqvist (Helsingborg) Midfielders: Emil Forsberg (Leipzig), Ken Sema (Watford), Viktor Claesson (Krasnodar), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK), Albin Ekdal (Sampdoria), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Jens-Lys Cajuste (Midtjylland), Mattias Svanberg (Bologna), Gustav Svensson (Guangzhou) Forwards: Marcus Berg (Krasnodar), Alexander Isak (Real Sociedad), Robin Quaison (Mainz), Jordan Larsson (Spartak Moskva)

Switzerland Provisional 29-man squad. Goalkeepers: Yann Sommer (Mönchengladbach), Yvon Mvogo (PSV), Jonas Omlin (Montpellier), Gregor Kobel (Stuttgart) Defenders: Manuel Akanji (Dortmund), Loris Benito (Bordeaux), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (Zürich), Ricardo Rodríguez (Torino), Silvan Widmer (Basel), Fabian Schär (Newcastle United), Jordan Lotomba (Nice), Eray Cömert (Basel) Midfielders: Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Mönchengladbach), Remo Freuler (Atalanta), Djibril Sow (Frankfurt), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Ruben Vargas (Augsburg), Steven Zuber (Frankfurt), Edimilson Fernandes (Mainz), Christian Fassnacht (Young Boys), Dan Ndoye (Nice), Andi Zeqiri (Brighton) Forwards: Breel Embolo (Mönchengladbach), Mario Gavranović (Dinamo Zagreb), Haris Seferović (Benfica)

Turkey Provisional 30-man squad. Goalkeepers: Mert Günok (İstanbul Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Rizespor) Defenders: Zeki Çelik (LOSC Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş) Midfielders: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Leicester), Efecan Karaca (Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir (İstanbul Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Brom), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille) Forwards: Burak Yılmaz (LOSC Lille), Enes Ünal (Getafe), Halil İbrahim Dervişoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Ukraine Provisional 35-man squad. Goalkeepers: Georgiy Bushchan (Dynamo Kyiv), Andriy Lunin (Real Madrid), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk) Defenders: Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dynamo Kyiv), Viktor Korniienko (Shakhtar Donetsk), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dynamo Kyiv), Oleksandr Syrota (Dynamo Kyiv), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kyiv), Bogdan Mykhaylichenko (Anderlecht), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kyiv), Oleksandr Karavaev (Dynamo Kyiv), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk) Midfielders: Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kyiv), Volodymyr Shepeliev (Dynamo Kyiv), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Yevhen Konoplyanka (Shakhtar Donetsk), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Viktor Kovalenko (Atalanta), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dynamo Kyiv), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zubkov (Ferencváros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Andriyevskiy (Dynamo Kyiv), Bogdan Lednev (Dynamo Kyiv), Artem Bondarenko (Mariupol) Forwards: Roman Yaremchuk (Gent), Artem Besedin (Dynamo Kyiv), Artem Dovbyk (Dnipro-1)