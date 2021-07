EURO 2020 final Italy vs England line-ups: all the finalists' starting XIs at EURO 2020

How the two finalists have lined up for every match at UEFA EURO 2020.





Final: Italy 1-1 England (aet, Italy win 3-2 on pens) (11 July)

Starting line-up: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane

Semi-final: England 2-1 Denmark (7 July)

Starting line-up: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane

Quarter-final: Ukraine 0-4 England (3 July)

Starting line-up: Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Rice, Phillips, Mount; Sancho, Kane, Sterling

Round of 16: England 2-0 Germany (29 June)

Starting line-up: Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Saka, Kane, Sterling

Matchday 3: Czech Republic 0-1 England (22 June)

Starting line-up: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Grealish, Sterling; Kane

Matchday 2: England 0-0 Scotland (18 June)

Starting line-up: Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane



Matchday 1: England 1-0 Croatia (13 June)

Starting line-up: Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane

Final: Italy 1-1 England (aet, Italy win 3-2 on pens) (11 July)

Starting line-up: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Semi-final: Italy 1-1 Spain (aet, Italy win 4-2 on pens) (6 July)

Starting line-up: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Quarter-final: Belgium 1-2 Italy (2 July)

Starting line-up: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Round of 16: Italy 2-1 Austria (aet) (26 June)

Starting line-up: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

Matchday 3: Italy 1-0 Wales (20 June)

Starting line-up: Donnarumma; Tolói, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi

Matchday 2: Italy 3-0 Switzerland (16 June)

Starting line-up: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Matchday 1: Turkey 0-3 Italy (11 June)

Starting line-up: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne