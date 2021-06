EURO 2020 Fantasy Football: Reporters' tips

Picking your EURO Fantasy team is no easy task. With 24 teams each having 26 players, that's a lot of footballers to choose from – and that's before you're faced with the plethora of options provided by some of Europe's top footballers. Just think about which three forwards you could choose. Cristiano Ronaldo? Romelu Lukaku? Kylian Mbappé? Harry Kane? Robert Lewandowski? Memphis Depay? There's dilemmas everywhere you look – but fortunately, UEFA.com's pool of EURO reporters has the inside line on the key members of every single team to help you make your choices.

Austria

Attacking threat: Marko Arnautović (FW, €7.0m)

Penalty taker: Marcel Sabitzer (MF, €8.0m), Marko Arnautović

Set-piece takers: David Alaba (MF, €5.5m), Marcel Sabitzer

Secret weapon: Martin Hinteregger (MF €4.5m), Christoph Baumgartner (MF €7.0m)

Banker: Marcel Sabitzer (MF, €8.0m)

Bargain signing: David Alaba

Belgium

Attacking threat: Romelu Lukaku (FW, €11.0m)

Penalty taker: Eden Hazard (MF, €10.0m)

Set piece takers: Kevin De Bruyne (MF, €10.5m), Eden Hazard

Secret weapon: Jérémy Doku (FW, €7.0m)

Banker: Romelu Lukaku

Bargain signing: Jason Denayer (DF, €4.5m)

Croatia

Attacking threat: Bruno Petković (FW, €6.0m)

Penalty taker: Luka Modrić (MF, €8.5m)

Set-piece takers: Luka Modrić, Ivan Perišić (MF, €8.5m)

Secret weapon: Andrej Kramarić (FW, €6.5m)

Banker: Ivan Perišić

Bargain signing: Bruno Petković, Domagoj Vida (DF, €5.0m)

Czech Republic

Attacking threat: Patrik Schick (FW, €8.0m)

Penalty taker: Vladimír Darida (MF, €7.5m)

Set-piece takers: Jakub Jankto (MF €6.0m), Vladimír Darida

Secret weapons: Vladimír Coufal (DF, €5.0m), Alex Král (MF, €5.5m)

Banker: Tomáš Souček (MF, €6.5m)

Bargain signing: Jan Bořil (DF, €4.5m)

Denmark

Attacking threat: Jonas Wind (FW, €6.0m)

Penalty taker: Christian Eriksen (MF, €9.0m)

Set-piece takers: Christian Eriksen

Secret weapon: Andreas Skov Olsen (FW, €6.5m)

Banker: Christian Eriksen

Bargain signing: Simon Kjær (DF, €4.5m)

England

Attacking threat: Harry Kane (FW, €11.5m)

Penalty taker: Harry Kane

Set-piece takers: Harry Kane, Marcus Rashford (FW, €9.5m), Jadon Sancho (FW, €9.5m)

Secret weapon: Phil Foden (MF, €8.0m)

Banker: Harry Kane

Bargain signing: Jude Bellingham (MF, €6.0m), Mason Mount (MF, €7.0m)

Finland

Attacking threat: Teemu Pukki (FW, €7.0m)

Penalty taker: Teemu Pukki

Set-piece takers: Robin Lod (MF, €5.5m), Onni Valakari (MF, €5.5m)

Secret weapon: Joona Toivio (DF, €4.0m)

Banker: Glen Kamara (MF, €6.0M)

Bargain signing: Lukas Hradecky (GK, €4.0m)

France

Attacking threat: Kylian Mbappé (FW, €12.0m)

Penalty takers: Karim Benzema (FW €10.0m), Antoine Griezmann (FW, €11.0m), Kylian Mbappé

Set-piece takers: Antoine Griezmann

Secret weapon: Raphaël Varane (DF, €6.0m)

Banker: Antoine Griezmann

Bargain signing: N’Golo Kanté (MF, €5.5m)

Germany

Attacking threat: Timo Werner (FW, €8.5m)

Penalty taker: Thomas Müller (FW, €9.0m)

Set-piece takers: Toni Kroos (MF, €7.0m), Joshua Kimmich (MF, €6.0m)

Secret weapon: Mats Hummels (DF, €5.0m)

Banker: Thomas Müller

Bargain signing: Florian Neuhaus (MF, €5.0m)

Hungary

Attacking threat: Roland Sallai (FW, €6.5m)

Penalty taker: Ádám Szalai (FW, €6.0m)

Set-piece takers: László Kleinheisler (MF, €5.0m), Loic Nego (MF, €4.0m)

Secret weapon: Willi Orbán (DF, €4.5m)

Banker: Ádám Nagy (MF, €5.5m)

Bargain signing: Attila Szalai (DF, €4.5m)

Italy

Attacking threat: Ciro Immobile (FW, €10.0m)

Penalty taker: Jorginho (MF, €6.0m)

Set-piece takers: Lorenzo Insigne (MF, €8.5m), Domenico Berardi (MF, €6.0m)

Secret weapon: Federico Chiesa (MF, €7.0m)

Banker: Gianluigi Donnarumma (GK, €5.5m)

Bargain signing: Leonardo Spinazzola (DF, €5.5m)

Netherlands

Attacking threat: Memphis Depay (FW, €10.0m)

Penalty taker: Steven Berghuis (MF, €7.0m)

Set-piece takers: Memphis Depay, Steven Berghuis

Secret weapon: Davy Klaassen (MF, €5.5m)

Banker: Matthijs de Ligt (DF, €5.5m)

Bargain signing: Owen Wijndal (DF, €4.5m)

North Macedonia

Attacking threat: Goran Pandev (FW, €6.5m)

Penalty taker: Ezgijan Alioski (DF, €4.5m)

Set-piece takers: Enis Bardi (MF, €6.0m), Ezgijan Alioski

Secret weapon: Elif Elmas (MF, €6.0m)

Banker: Goran Pandev

Bargain signing: Arijan Ademi (MF, €5.5m)

Poland

Attacking threat: Robert Lewandowski (FW, €11.5m)

Penalty taker: Robert Lewandowski

Set piece takers: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik (FW, €8.0m)

Secret weapon: Piotr Zieliński (MF, €7.0m)

Banker: Robert Lewandowski

Bargain signing: Kamil Jóźwiak (MF, €6.0m)

Portugal

Attacking threat: Bruno Fernandes (MF, €10.5m)

Penalty taker: Cristiano Ronaldo (FW, €12.0m)

Set-piece takers: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes

Secret weapon: Diogo Jota (MF, €8.5m)

Banker: Cristiano Ronaldo

Bargain signing: Gonçalo Guedes (MF, €6.5m), Nuno Mendes (DF €4.5m)

Russia

Attacking threat: Aleksandr Golovin (MF, €7.5m)

Penalty taker: Artem Dzyuba (FW, €8.5m)

Set-piece takers: Aleksandr Golovin (MF, €7.5m), Aleksei Miranchuk (MF, €6.5m), Georgi Dzhikiya (DF, €5m)

Secret weapon: Vyacheslav Karavaev (DF, €4.5m)

Banker: Artem Dzyuba

Bargain signing: Igor Diveev (DF, €4.0m)

Scotland

Attacking threat: Ché Adams (FWD, €6.5m)

Penalty taker: Ryan Christie (MF, €7.0m)

Set-piece takers: Ryan Christie, David Turnbull (MF, €5.5m)

Secret weapon: Kieran Tierney (DF, €5.0m)

Banker: John McGinn (MF, €7.5m)

Bargain signing: Andy Robertson (DF, €5.5m)

Slovakia

Attacking threat: Róbert Boženík (FW, €6.0m)

Penalty taker: Marek Hamšík (MF, €8.0m)

Set-piece takers: Juraj Kucka (MF, €6.0m)

Secret weapon: Milan Škriniar (DF, €5m)

Banker: Ondrej Duda (MF, €6.5m)

Bargain signing: Tomáš Suslov (MF, €6.0m)

Spain

Attacking threat: Gerard Moreno (FW, €6.5m)

Penalty taker: Gerard Moreno (FW, €6.5m)

Set-piece takers: Thiago Alcántara (MF, €6.0m), Sergio Busquets (MF, €5.5m), Koke (MF, €7.0m)

Secret weapon: Ferran Torres (MF, €8.0m)

Banker: Pau Torres (DF, €4.5m)

Bargain signing: Marcos Llorente (MF, €5.0m)

Sweden

Attacking threat: Alexander Isak (FW, €8m)

Penalty taker: Emil Forsberg (MF, €7.5m)

Set-piece takers: Emil Forsberg, Sebastian Larsson (MF, €6m)

Secret weapon: Marcus Danielson (DF, €4.5m)

Banker: Emil Forsberg

Bargain signing: Marcus Danielson

Switzerland

Attacking threat: Haris Seferović (FW, €8.5m)

Penalty taker: Ricardo Rodriguez (DF, €5.5m)

Set-piece takers: Xherdan Shaqiri (MF, €7.0m, Ricardo Rodriguez (DF, €5.5m)

Secret weapon: Fabian Schär (DF, €5.0m)

Banker: Ruben Vargas (MF, €6.5m)

Bargain signing: Kevin Mbabu (DF, €5.0m)

Turkey

Attacking threat: Burak Yılmaz (FW, €8.0m)

Penalty taker: Burak Yılmaz

Set-piece takers: Hakan Çalhanoğlu (MF, €8.5m), Yusuf Yazıcı (MF, €5.5m)

Secret weapon: Ozan Tufan (MF, €6.0m), Çağlar Söyüncü (DF, €5.0m)

Banker: Hakan Çalhanoğlu

Bargain signing: Uğurcan Çakır (GK, €4.5m )

Ukraine

Attacking threat: Viktor Tsygankov (MF, €6.5m)

Penalty taker: Andriy Yarmolenko (MF, €8.5m)

Set-piece taker: Ruslan Malinovskyi (MF, €7.0m)

Secret weapon: Mykola Shaparenko (MF, €5.5m)

Banker: Oleksandr Zinchenko (DF, €5.5m)

Bargain signing: Oleksandr Karavaev (DF, €5.0m)

Wales

Attacking threat: Daniel James (MF, €6.5m)

Penalty taker: Gareth Bale (MF, €9.5m)

Set-piece takers: Gareth Bale, Harry Wilson (MF, €7.5m)

Secret weapon: Kieffer Moore (FW, €6.5m)

Banker: Gareth Bale

Bargain signing: Neco Williams (DF, €4.5m)