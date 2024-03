2023/24 Europa Conference League top scorer: Petković, Zahavi

Dinamo Zagreb striker Bruno Petković and Maccabi Tel Aviv's Eran Zahavi are top scorers in the 2023/24 UEFA Europa Conference League with seven goals apiece.

Zahavi's club-mate Dor Peretz is two further back along with Nordsjælland's Benjamin Nygren, Fredrik Gulbrandsen of Molde and Gift Orban, who joined Lyon during the winter break.



UEFA.com shines a spotlight on the competition's top scorers and providers, as well as detailing the leading scorers by Europa Conference League season.

Top scorers in 2023/24 Europa Conference League

7 Eran Zahavi (Maccabi Tel Aviv)

7 Bruno Petković (Dinamo Zagreb)

5 Fredrik Gulbrandsen (Molde)

5 Benjamin Nygren (Nordsjælland)

5 Gift Orban (Gent)

5 Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) 4 Michy Batshuayi (Fenerbahçe)

4 Aleksandar Čavrić (Slovan Bratislava)

4 Omar Marmoush (Frankfurt)

4 Jakub Piotrowski (Ludogorets)

4 Thiago (Club Brugge)

4 Hans Vanaken (Club Brugge)

4 Yusuf Yazıcı (LOSC Lille)



Most assists in 2023/24 Europa Conference League

5 Fares Chaibi (Frankfurt)

4 Fred (Fenerbahçe)

4 Gavriel Kanichowsky (Maccabi Tel Aviv)

3 Mohammad Abu Fani (Ferencváros)

3 Leon Bailey (Aston Villa)

3 Árni Frederiksberg (KÍ Klaksvík)

3 Markus Kaasa (Molde)

3 Felício Milson (Maccabi Tel Aviv)

3 Michał Skóraś (Club Brugge)

3 Bernard Tekpetey (Ludogorets)

3 Tarik Tissoudali (Gent)

Most goals and assists combined in 2023/24 Europa Conference League

8 Eran Zahavi (Maccabi Tel Aviv)

7 Bruno Petković (Dinamo Zagreb)

7 Fares Chaibi (Frankfurt)

7 Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv)

6 Aleksandar Čavrić (Slovan Bratislava)

6 Tarik Tissoudali (Gent)



Hat-tricks in the 2023/24 Europa Conference League

Gift Orban (Breidablik 2-3 Genk, 09/11/2023)

Benjamin Nygren (Nordsjælland 6-1 Fenerbahçe, 30/11/2023)

Leading all-time Europa Conference League scorers (group stage to final)

12 Arthur Cabral (Basel/Fiorentina)

12 Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar)

11 Eran Zahavi (Maccabi Tel Aviv)

10 Cyriel Dessers (Feyenoord)

10 Gift Orban (Gent)

9 Tammy Abraham (Roma)

9 Aleksandar Čavrić (Slovan Bratislava)

9 Hugo Cuypers (Gent)



Europa Conference League top scorers by season (group stage to final)

2022/23 Zeki Amdouni (Basel), Arthur Cabral (Fiorentina) – 7

2021/22 Cyriel Dessers (Feyenoord) – 10