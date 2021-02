All the Europa League teams' winter transfers

In accordance with Article 43 of the UEFA Europa League regulations, a club may register a maximum of three new eligible players for the remaining matches in the current competition.



Sébastien Haller is enjoying life at Ajax ANP/AFP via Getty Images

In: Sébastien Haller (West Ham), Ousama Idrissi (Sevilla, loan)

Out: Klaas-Jan Huntelaar (Schalke)

In: Felipe Avanetti (Standard Liège, loan), Ortwin De Wolf (Eupen, loan), Maxime Le Marchand (Fulham, loan)

Out: Ivo Rodrigues (Famalicão), Benson Manuel (Zwolle, loan), Louis Verstraete (Beveren, loan), Júnior Pius (Sint-Truiden, loan)

In: Martin Ødegaard (Real Madrid, loan), Omar Rekik (Hertha Berlin), Mat Ryan (Brighton, loan)

Out: Mesut Özil (Fenerbahçe), Ainsley Maitland-Niles (West Brom, loan), Joe Willock (Newcastle, loan), Shkodran Mustafi (Schalke), Sead Kolašinac (Schalke), Sokratis Papastathopoulos (released, Olympiacos), William Saliba (Nice, loan), Matt Macey (Hibernian), Matt Smith (Charlton, loan) Zech Medley (Kilmarnock, loan)

Martin Ødegaard has joined Arsenal on loan from Real Madrid Getty Images

In: Lucas Veríssimo (Santos)

Out: Ferro (Valencia, loan), Facundo Ferreyra (Celta), Gedson Fernandes (Galatasaray, loan)



In: Cristián Borja (Sporting CP), Andraž Šporar (Sporting CP, loan), Lucas Piazón (Chelsea), Dion McGhee (free agent)

Out: Paulinho (Sporting CP), Guilherme Schettine (UD Almería, loan)

In: Bas Dost (Frankfurt), Nabil Dirar (Fenerbahçe, loan), Stefano Denswil (Bologna, loan), Tahith Chong (Manchester United, loan)

Out: Krépin DIatta (Monaco), Luan Peres (Santos), Siebe Schrijvers (Leuven), Emmanuel Dennis (Köln), Simon Deli (Slavia Praha, loan), Michael Krmenčík (PAOK, loan)

Stefano Denswil in action for Club Brugge Getty Images

In: Filippo Falco (Lecce), Sékou Sanogo (Al-Ittihad), Axel Bakayoko (Internazionale), Slavoljub Srnić (released)

Out: Stefan Hajdin (Voždovac), Marko Kontar (Pancevo, loan), Veljko Simić (Vojvodina), Nikola Vasiljević (Proleter, loan), Nikola Stanković (Graficar, loan), Srdjan Spiridonović (Gençlerbirliği, loan), Luka Marković (Macva, loan), Richmond Boakye (released)

In: Marijan Čabraja (Gorica)

Out: Fran Karačić (Brescia), Vinko Soldo (Diósgyőr, loan), Josip Šutalo (Istra, loan), Marko Lešković (Lokomotiva, loan)

In: none

Out: Heorhii Tsitaishvili (Vorskla, loan)

Chris Richards has joined Hoffenheim on loan FC Bayern via Getty Images

In: Domingos Quina (Watford, loan), Adrián Marín (Alavés)

Out: Ramon Azeez (Cartagena, loan)

In: Georginio Rutter (Rennes), Chris Richards (Bayern, loan)

Out: João Klauss (Standard Liège, loan), David Otto (Jahn Regensburg, loan), Jacob Bruun Larsen (Anderlecht, loan)

In: Goglichidze (Chayka)

Out: Sinitsin (released), Goglichidze (Nizhny Novgorod, loan), Onugkha (Vejle BK, loan)

Demarai Gray has swapped Leicester for Leverkusen Leicester City via Getty Images

In: none

Out: Demarai Gray (Leverkusen), Filip Benković (OH Leuven, loan), Admiral Muskwe (Wycombe, loan), Callum Wright (Cheltenham, loan), Matty James (Coventry, loan), Daniel Iversen (Preston, loan), Islam Slimani (Lyon), Darnell Fisher (Wimbledon, loan)

In: Demarai Gray (Leicester), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United), Jeremie Frimpong (Celtic)

Out: none

In: none

Out: Abou Ouattara (Amiens, loan), Fadiga Ouattara (Valencia, loan), Cheikh Niasse (Panathnaikos), Usman Simbakoli (Laval, loan), Adama Soumaoro (Bologna)

Amad Diallo trains with new club Man. United Manchester United via Getty Images

In: André Geraldes (APOEL)

Out: Rowan Human (Beitar Tel-Aviv, loan), Roslan Barsky (Hapoel Haifa, loan)

In: Amad Diallo (Atalanta)

Out: Teden Mengi (Derby, loan), Facundo Pellistri (Alaves, loan), Timothy Fosu-Mensah (Leverkusen), Ethan Laird (MK Dons, loan), Jesse Lingard (West Ham, loan), Tahith Chong (Club Brugge, loan), James Garner (Nottingham Forest, loan)

In: Fikayo Tomori (Chelsea, loan), Mario Mandžukić (free agent), Soualiho Meïté (Torino, loan)

Out: Léo Duarte (Istanbul Basaksehir, loan), Andrea Conti (Parma, loan), Lorenzo Colombo (Cremonese, loan), Mateo Musacchio (Lazio), David Capanni (Racing Santander, loan)

Fikayo Tomori has joined Milan on loan from Chelsea Getty Images

In: Birk Risa (Odd), Björn Sigurdsson (Lillestrøm)

Out: Henry Wingo (Ferencváros), Leke James (Al-Qadisiyah), Mattias Moström (released)

In: none

Out: Fernando Llorente (Udinese), Kévin Malcuit (Fiorentina, loan), Arkadiusz Milik (Marseille, loan), Adam Ounas (Crotone, loan)

In: Kenny Lala (Strasbourg), Oleg Reabciuk (Paços Ferreira), Sokratis Papastathopoulos (Arsenal)

Out: Pape Abou Cissé (St-Étienne, loan), Hilal Soudani (Al-Fateh), Bruno (Aris), Pêpê (Famalicão, loan)

Carlos Fernández has swapped Sevilla for Real Sociedad Icon Sport via Getty Images

In: none

Out: Jorrit Hendrix (Spartak Moskva)

In: Jack Simpson (Bournemouth)

Out: Jordan Jones (Sunderland, loan), Brandon Barker (Oxford, loan), George Edmundson (Derby, loan), Glenn Middleton (St Johnstone)

In: Carlos Fernández (Sevilla)

Out: Willian José (Wolves, loan)

Bernardo has joined Salzburg on loan from Brighton Getty Images

In: Bryan Reynolds (FC Dallas), Stephan El Shaarawy (free agent)

Out: none

In: Nico Mantl (Unterhaching), Bernardo (Brighton, loan), Brenden Aaronson (Philadelphia)

Out: Dominik Szoboszlai (Leipzig), Masaya Okugawa (Bielefeld, loan), Daniel Antosch (Horn, loan), Jérôme Onguéné (Genoa, loan), Majeed Ashimeru (Anderlecht, loan)

In: none

Out: Viktor Kovalenko (Atalanta), Vladyslav Vakula (Mariupol, loan)

In: Alexander Bah (SonderyskE), Taras Kacharaba (Liberec, loan), Simon Deli (Club Brugge, loan), Jan Stejskal (Mladá Boleslav)

Out: Petar Musa (Union Berlin, loan), Ondřej Karafiát (Liberec, loan), Tomáš Malinský (Mladá Boleslav, loan), Laco Takács (Mladá Boleslav, loan)

Étienne Capoue is Villarreal colours Getty Images

In: none

Out: Paulo Gazzaniga (Elche, loan), Jack Roles (Stevenage, loan), Kazaiah Sterling (Greenock Morton, loan), Harvey White (Portsmouth, loan), Jubril Okedina (Cambridge, loan), Jack Clarke (Stoke, loan), Anthony Georgiou (AEL Limassol), Brandon Austin (Orlando City, loan), Shilow Tracey (Cambridge, loan), Troy Parrott (Ipswich, loan), Jonathan De Bie (Molenbeek)

In: Étienne Capoue (Watford)

Out: Soufiane Chakla (Getafe, loan)

In: Gustav Henriksson (Elfsborg), Thorsten Röcher (Ingolstadt)

Out: Marc Andre Schmerböck (Hartberg)

In: none

Out: Nicolas Bürgy (Paderborn, loan), Léo Seydoux (Westerlo), Taulant Seferi (KF Tirana, loan)