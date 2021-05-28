UEFA Europa League Squad of the Season 2020/21
Friday 28 May 2021
Article summary
UEFA's Technical Observers have selected their 23-man all-star squad from the 2020/21 UEFA Europa League.
Article body
Goalkeepers
Dominik Livaković (Dinamo Zagreb)
Pau López (Roma)
Gerónimo Rulli (Villarreal)
Defenders
Raúl Albiol (Villarreal)
Harry Maguire (Manchester United)
Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)
Gianluca Mancini (Roma)
Leonardo Spinzzola (Roma)
Alfonso Pedraza (Villarreal)
Pau Torres (Villarreal)
Midfielders
Bruno Fernandes (Manchester United)
Daniel Parejo (Villarreal)
Lorenzo Pellegrini (Roma)
Paul Pogba (Manchester United)
Étienne Capoue (Villarreal)
Mislav Oršić (Dinamo Zagreb)
Lukáš Provod (Slavia Praha)
Scott McTominay (Manchester United)
Forwards
Gerard Moreno (Villarreal)
Edinson Cavani (Manchester United)
Dušan Tadiċ (Ajax)
Edin Džeko (Roma)
Nicolas Pépé (Arsenal)
Technical Observers
Packie Bonner, Boštjan Cesar, Savvas Constantinou, Cosmin Contra, Dušan Fitzel, Frans Hoek, Hans Leitert, Jarmo Matikainen, Ginés Meléndez, John Peacock, Ghenadie Scurtul