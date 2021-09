All the 2021/22 Europa League fixtures and results

Matchday 1

Wednesday 15 September

Group C: Spartak Moskva 0-1 Legia Warszawa

Highlights: Spartak Moskva 0-1 Legia

Thursday 16 September

Group A: Rangers 0-2 Lyon, Brøndby 0-0 Sparta Praha

Group B: PSV Eindhoven 2-2 Real Sociedad, Monaco 1-0 Sturm Graz

Group C: Leicester 2-2 Napoli

Group D: Olympiacos 2-1 Royal Antwerp, Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

Group E: Galatasaray 1-0 Lazio, Lokomotiv Moskva 1-1 Marseille

Group F: Midtjylland 1-1 Ludogorets, Crvena zvezda 2-1 Braga

Group G: Leverkusen 2-1 Ferencváros, Real Betis 4-3 Celtic

Group H: GNK Dinamo 0-2 West Ham, Rapid Wien 0-1 Genk

Matchday 2

Thursday 30 September

Group A: Sparta Praha vs Rangers (18:45 CET), Lyon vs Brøndby (18:45 CET)

Group B: Real Sociedad vs Monaco (18:45 CET), Sturm Graz vs PSV Eindhoven (18:45 CET)

Group C: Legia Warszawa vs Leicester (18:45 CET), Napoli vs Spartak Moskva (18:45 CET)

Group D: Royal Antwerp vs Eintracht Frankfurt (18:45 CET), Fenerbahçe vs Olympiacos (18:45 CET)

Group E: Lazio vs Lokomotiv Moskva (21:00 CET), Marseille vs Galatasaray (21:00 CET)

Group F: Ludogorets vs Crvena zvezda (21:00 CET), Braga vs Midtjylland (21:00 CET)

Group G: Celtic vs Leverkusen (21:00 CET), Ferencváros vs Real Betis (21:00 CET)

Group H: Genk vs GNK Dinamo (21:00 CET), West Ham vs Rapid Wien (21:00 CET)

Matchday 3

Tuesday 19 October

Group G: Celtic vs Ferencváros (16:30 CET))

Wednesday 20 October

Group C: Spartak Moskva vs Leicester (16:30 CET)

Thursday 21 October

Group A: Sparta Praha vs Lyon (21:00 CET), Rangers vs Brøndby (21:00 CET)

Group B: PSV Eindhoven vs Monaco (21:00 CET), Sturm Graz vs Real Sociedad (21:00 CET)

Group C: Napoli vs Legia Warszawa (21:00 CET)

Group D: Fenerbahçe vs Royal Antwerp (18:45 CET), Eintracht Frankfurt vs Olympiacos (21:00 CET)

Group E: Lazio vs Marseille (18:45 CET), Lokomotiv Moskva vs Galatasaray (21:00 CET)

Group F: Ludogorets vs Braga (18:45 CET), Midtjylland vs Crvena zvezda (18:45 CET)

Group G: Real Betis vs Leverkusen (18:45 CET)

Group H: Rapid Wien vs GNK Dinamo (18:45 CET), West Ham vs Genk (21:00 CET)

Matchday 4

Thursday 4 November

Group A: Lyon vs Sparta Praha (18:45 CET), Brøndby vs Rangers (18:45 CET)

Group B: Real Sociedad vs Sturm Graz (18:45 CET), Monaco vs PSV Eindhoven (18:45 CET)

Group C: Legia Warszawa vs Napoli (18:45 CET), Leicester vs Spartak Moskva (21:00 CET)

Group D: Olympiacos vs Eintracht Frankfurt (18:45 CET), Royal Antwerp vs Fenerbahçe (21:00 CET)

Group E: Galatasaray vs Lokomotiv Moskva (18:45 CET), Marseille vs Lazio (21:00 CET)

Group F: Braga vs Ludogorets (21:00 CET), Crvena zvezda vs Midtjylland (21:00 CET)

Group G: Leverkusen vs Real Betis (21:00 CET), Ferencváros vs Celtic (21:00 CET)

Group H: Genk vs West Ham (18:45 CET), GNK Dinamo vs Rapid Wien (21:00 CET)

Matchday 5

Wednesday 24 November

Group C: Spartak Moskva vs Napoli (16:30 CET)

Thursday 25 November

Group A: Rangers vs Sparta Praha (21:00 CET), Brøndby vs Lyon (21:00 CET)

Group B: PSV Eindhoven vs Sturm Graz (21:00 CET), Monaco vs Real Sociedad (21:00 CET)

Group C: Leicester vs Legia Warszawa (21:00 CET)

Group D: Olympiacos vs Fenerbahçe (21:00 CET), Eintracht Frankfurt vs Royal Antwerp (21:00 CET)

Group E: Galatasaray vs Marseille (18:45 CET), Lokomotiv Moskva vs Lazio (18:45 CET)

Group F: Midtjylland vs Braga (18:45 CET), Crvena zvezda vs Ludogorets (18:45 CET)

Group G: Leverkusen vs Celtic (18:45 CET), Real Betis vs Ferencváros (18:45 CET)

Group H: GNK Dinamo vs Genk (18:45 CET), Rapid Wien vs West Ham (18:45 CET)

Matchday 6

Thursday 9 December

Group A: Sparta Praha vs Brøndby (18:45 CET), Lyon vs Rangers (18:45 CET)

Group B: Real Sociedad vs PSV Eindhoven (18:45 CET), Sturm Graz vs Monaco (18:45 CET)

Group C: Legia Warszawa vs Spartak Moskva (18:45 CET), Napoli vs Leicester (18:45 CET)

Group D: Royal Antwerp vs Olympiacos (18:45 CET), Fenerbahçe vs Eintracht Frankfurt (18:45 CET)

Group E: Lazio vs Galatasaray (21:00 CET), Marseille vs Lokomotiv Moskva (21:00 CET)

Group F: Ludogorets vs Midtjylland (21:00 CET), Braga vs Crvena zvezda (21:00 CET)

Group G: Celtic vs Real Betis (21:00 CET), Ferencváros vs Leverkusen (21:00 CET)

Group H: Genk vs Rapid Wien (21:00 CET), West Ham vs GNK Dinamo (21:00 CET)

Note: The current rule not to allow travelling fans at UEFA club competitions matches is currently being reviewed by UEFA and a subsequent decision will be communicated in the next days. We advise fans to not make any travel arrangements before a decision has been communicated.

Knockout stage dates

Knockout round play-offs draw: 13 December 2021

Knockout round play-offs: 17 & 24 February 2022

Round of 16 draw: 25 February 2022

Round of 16: 10 & 17 March 2022

Quarter & semi-finals draw: 18 March 2022

Quarter-finals: 7 & 14 April 2022

Semi-finals: 28 April & 5 May 2022

Final: 18 May 2022