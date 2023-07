Europa League qualifying: All the fixtures and results

UEFA Europa League qualifying runs from 10 to 31 August.

Europa League qualifying explained

Third qualifying round

First legs

Thursday 10 August

Champions path

FK Žalgiris Vilnius (LTU) / Galatasaray A.Ş. (TUR) vs KÍ Klaksvík (FRO) / BK Häcken (SWE)

Raków Czestochowa (POL) / Qarabağ FK (AZE) vs HJK Helsinki (FIN) / Molde FK (NOR)

HŠK Zrinjski (BIH) / ŠK Slovan Bratislava (SVK) vs Breidablik (ISL) / F.C. Copenhagen (DEN)

FC Sheriff Tiraspol (MDA) / Maccabi Haifa FC (ISR) vs Aris Limassol FC (CYP) / FC BATE Borisov (BLR)

GNK Dinamo (CRO) / FC Astana (KAZ) vs PFC Ludogorets 1945 (BUL) / NK Olimpija Ljubljana (SVN)

Main path

Olympiacos FC (GRE) vs Servette FC (SUI) / KRC Genk (BEL)

SK Slavia Praha (CZE) vs SC Dnipro-1 (UKR) / Panathinaikos FC (GRE)

Second legs

Thursday 17 August

Champions path

KÍ Klaksvík (FRO) / BK Häcken (SWE) vs FK Žalgiris Vilnius (LTU) / Galatasaray A.Ş. (TUR)

HJK Helsinki (FIN) / Molde FK (NOR) vs Raków Czestochowa (POL) / Qarabağ FK (AZE)

Breidablik (ISL) / F.C. Copenhagen (DEN) vs HŠK Zrinjski (BIH) / ŠK Slovan Bratislava (SVK)

Aris Limassol FC (CYP) / FC BATE vs FC Sheriff Tiraspol (MDA) / Maccabi Haifa FC (ISR)

PFC Ludogorets 1945 (BUL) / NK Olimpija Ljubljana (SVN) vs GNK Dinamo (CRO) / FC Astana (KAZ)

Main path

Servette FC (SUI) / KRC Genk (BEL) vs Olympiacos FC (GRE)

SC Dnipro-1 (UKR) / Panathinaikos FC (GRE) vs SK Slavia Praha (CZE)

Play-offs

The play-off round draw takes place on Monday 7 August, with the two-legged ties scheduled for 24 and 31 August.