Europa League qualifying: All the fixtures and results

UEFA Europa League qualifying runs from 10 to 31 August, with the group stage draw scheduled to take place on Friday 1 September.

Europa League qualifying explained

Third qualifying round fixtures

First legs

Tuesday 8 August

Champions path

Astana (KAZ) 2-1 Ludogorets (BUL)

Thursday 10 August

Champions path

Žalgiris Vilnius (LTU) 1-3 Häcken (SWE)

Qarabağ (AZE) 2-1 HJK Helsinki (FIN)

Zrinjski (BIH) 6-2 Breidablik (ISL)

Sheriff Tiraspol (MDA) 5-1 BATE Borisov (BLR)

Main path

Olympiacos (GRE) 1-0 Genk (BEL)

Slavia Praha (CZE) 3-0 Dnipro-1 (UKR)

Second legs

Thursday 17 August

Champions path

Häcken (SWE) vs Žalgiris Vilnius (LTU)

HJK Helsinki (FIN) vs Qarabağ (AZE)

Breidablik (ISL) vs Zrinjski (BIH)

BATE Borisov (BLR) vs Sheriff Tiraspol (MDA)

Ludogorets (BUL) vs Astana (KAZ)

Main path

Genk (BEL) vs Olympiacos (GRE)

Dnipro-1 (UKR) vs Slavia Praha (CZE)

Play-off fixtures

The play-off round draw took place on Monday 7 August, with the two-legged ties scheduled for 24 and 31 August.

First legs

Thursday 24 August

Slavia Praha (CZE) / Dnipro-1 (UKR) vs Zorya Luhansk (UKR)

Olympiacos FC (GRE) / Genk (BEL) vs Čukarički (SRB)

Union SG (BEL) vs Lugano (SUI)

Astana (KAZ) / Ludogorets (BUL) vs Ajax (NED)

Žalgiris Vilnius (LTU) / Häcken (SWE) vs Aberdeen (SCO)

LASK (AUT) vs Zrinjski (BIH) / Breidablik (ISL)

KÍ Klaksvík (FRO) / Molde (NOR) vs Sheriff Tiraspol (MDA) / BATE Borisov (BLR)

Olimpija Ljubljana (SVN) / Galatasaray (TUR) vs Qarabağ (AZE) / HJK Helsinki (FIN)

Slovan Bratislava (SVK) / Maccabi Haifa (ISR) vs Raków Czestochowa (POL) / Aris Limassol (CYP)

AEK Athens (GRE) / GNK Dinamo (CRO) vs Copenhagen (DEN) / Sparta Praha (CZE)

Second legs

Thursday 31 August

Zorya Luhansk (UKR) vs Slavia Praha (CZE) / Dnipro-1 (UKR)

Čukarički (SRB) vs Olympiacos FC (GRE) / Genk (BEL)

Lugano (SUI) vs Union SG (BEL)

Ajax (NED) vs Astana (KAZ) / Ludogorets (BUL)

Aberdeen (SCO) vs Žalgiris Vilnius (LTU) / Häcken (SWE)

Zrinjski (BIH) / Breidablik (ISL) vs LASK (AUT)

Sheriff Tiraspol (MDA) / BATE Borisov (BLR) vs KÍ Klaksvík (FRO) / Molde (NOR)

Qarabağ (AZE) / HJK Helsinki (FIN) vs Olimpija Ljubljana (SVN) / Galatasaray (TUR)

Raków Czestochowa (POL) / Aris Limassol (CYP) vs Slovan Bratislava (SVK) / Maccabi Haifa (ISR)

Copenhagen (DEN) / Sparta Praha (CZE) vs Slovan Bratislava (SVK) / Maccabi Haifa (ISR)