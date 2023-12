Europa League: All the fixtures and results

The 2023/24 UEFA Europa League group stage began on 21 September and ran to 14 December. It resumes on 15 February, culminating in the final on 22 May.

All times CET.

Knockout stages

Knockout round play-offs

First legs

15 February

Feyenoord vs Roma (18:45)

Young Boys vs Sporting CP (18:45)

Galatasaray vs Sparta Praha (18:45)

Shakhtar Donetsk vs Marseille (18:45)

Milan vs Rennes (21:00)

Lens vs Freiburg (21:00)

Benfica vs Toulouse (21:00)

Braga vs Qarabağ (21:00)

Second legs

22 February

Rennes vs Milan (18:45)

Freiburg vs Lens (18:45)

Toulouse vs Benfica (18:45)

Qarabağ vs Braga (18:45)Roma vs Feyenoord (21:00)

Sporting CP vs Young Boys (21:00)

Sparta Praha vs Galatasaray (21:00)

Marseille vs Shakhtar Donetsk (21:00)

When are the remaining 2023/24 Europa League knockout stage fixtures? Round of 16: 7 and 14 March

Quarter-finals: 11 and 18 April

Semi-finals: 2 and 9 May

Final: 22 May

Group stage

Matchday 6 fixtures

14 December

Union SG 2-1 Liverpool

LASK 1-2 Toulouse

Rennes 2-3 Villarreal

Panathinaikos 1-2 Maccabi Haifa

Roma 3-0 Sheriff Tiraspol

Slavia Praha 4-0 Servette

Leverkusen 5-1 Molde

Qarabağ 2-1 Häcken

West Ham 2-0 Freiburg

Olympiacos 5-2 TSC

Ajax 3-1 AEK Athens

Brighton 1-0 Marseille

Real Betis 2-3 Rangers

Aris Limassol 1-3 Sparta Praha

Sporting CP 3-0 Sturm Graz

Raków Czestochowa 0-4 Atalanta

Matchday 5 results

30 November

Freiburg 5-0 Olympiacos

TSC 0-1 West Ham

AEK Athens 0-1 Brighton

Sparta Praha 1-0 Real Betis

Atalanta 1-1 Sporting CP

Sturm Graz 0-1 Raków Czestochowa

Maccabi Haifa 0-3 Rennes

Marseille 4-3 Ajax

Rangers 1-1 Aris Limassol

Liverpool 4-0 LASK

Toulouse 0-0 Union SG

Villarreal 3-2 Panathinaikos

Servette 1-1 Roma

Sheriff Tiraspol 2-3 Slavia Praha

Molde 2-2 Qarabağ

Häcken 0-2 Leverkusen

Matchday 4 results

Matchday 4: Best goals

9 November

LASK 3-0 Union SG

Toulouse 3-2 Liverpool

Rennes 3-1 Panathinaikos

Maccabi Haifa 1-2 Villarreal

Servette 2-1 Sheriff Tiraspol

Slavia Praha 2-0 Roma

Qarabağ 0-1 Leverkusen

Ajax 0-2 Brighton

Häcken 1-3 Molde

Freiburg 5-0 TSC

West Ham 1-0 Olympiacos

AEK Athens 0-2 Marseille

Real Betis 4-1 Aris Limassol

Rangers 2-1 Sparta Praha

Atalanta 1-0 Sturm Graz

Sporting CP 2-1 Raków Czestochowa

Matchday 3 results

Matchday 3: Best goals

26 October

Olympiacos 2-1 West Ham

TSC 1-3 Freiburg

Marseille 3-1 AEK Athens

Sparta Praha 0-0 Rangers

Aris Limassol 0-1 Real Betis

Sturm Graz 2-2 Atalanta

Raków Czestochowa 1-1 Sporting CP

Brighton 2-0 Ajax

Molde 5-1 Häcken

Union SG 2-1 LASK

Liverpool 5-1 Toulouse

Panathinaikos 1-2 Rennes

Roma 2-0 Slavia Praha

Sheriff Tiraspol 1-1 Servette

Leverkusen 5-1 Qarabağ

6 December

Villarreal 0-0 Maccabi Haifa

Matchday 2 results

Matchday 2: Best goals

5 October

Freiburg 1-2 West Ham

TSC 2-2 Olympiacos

Marseille 2-2 Brighton

AEK Athens 1-1 Ajax

Real Betis 2-1 Sparta Praha

Aris Limassol 2-1 Rangers

Sporting CP 1-2 Atalanta

Raków Czestochowa 0-1 Sturm Graz

Liverpool 2-0 Union SG

Toulouse 1-0 LASK

Villarreal 1-0 Rennes

Maccabi Haifa 0-0 Panathinaikos

Roma 4-0 Servette

Slavia Praha 6-0 Sheriff Tiraspol

Molde 1-2 Leverkusen

Häcken 0-1 Qarabağ

Matchday 1 results

Matchday 1: Best goals

21 September

Union SG 1-1 Toulouse

LASK 1-3 Liverpool

Rennes 3-0 Maccabi Haifa

Panathinaikos 2-0 Villarreal

Servette 0-2 Slavia Praha

Sheriff Tiraspol 1-2 Roma

Leverkusen 4-0 Häcken

Qarabağ 1-0 Molde

West Ham 3-1 TSC

Olympiacos 2-3 Freiburg

Ajax 3-3 Marseille

Brighton 2-3 AEK Athens

Sparta Praha 3-2 Aris Limassol

Rangers 1-0 Real Betis

Atalanta 2-0 Raków Czestochowa

Sturm Graz 1-2 Sporting CP

