Where to watch the Europa League final: TV broadcast partners, live streams

The full drama of the 2024/25 UEFA Europa League final is available to watch across Europe and throughout the world thanks to UEFA's official broadcast partners.

Fans can find their local UEFA Europa League broadcaster(s) below.

Where to watch: broadcast partners

Europe

Albania: Digit-Alb, RTSH

Armenia: Fast Media

Austria: Sky Austria*, Canal+, Servus TV*

Azerbaijan: CBC Sport, İçtimai TV

Belarus: Okko

Belgium: RTBF, Telenet, Be TV*

Bosnia and Herzegovina: Arena Sport

Bulgaria: bTV, A1

Croatia: Arena Sport

Cyprus: CYTA*, CyBC

Czechia: TV Nova, Sport 1*

Denmark: Disney+

Estonia: TV3

Finland: Viaplay

France: Canal+

Georgia: Setanta, Silknet

Germany: RTL

Gibraltar: Gibtelecom

Greece: Antenna TV, Cosmote TV

Hungary: RTL*, MTVA

Iceland: Syn, Viaplay

Israel: Charlton

Italy: Sky

Kazakhstan: Quest Media, Qaz Sport

Kosovo: RTK, Artmotion*

Latvia: TV3

Liechtenstein: blue, Sky Austria*, RTL

Lithuania: TV3

Luxembourg: RTL, Be TV*

Malta: PBS, Melita

Moldova: Setanta, Jurnal TV, WE SPORT TV

Montenegro: Arena Sport

Netherlands: Ziggo Sport

North Macedonia: Arena Sport

Norway: Viaplay

Poland: Polsat

Portugal: Sport TV, DAZN*

Republic of Ireland: Saran Media, Premier Sports

Romania: DIGI, Clever Media*

Russia: Okko

Serbia: Arena Sport

Slovakia: JOJ, Sport1*

Slovenia: Sport TV, Sportklub*

Spain: Telefonica

Sweden: Disney+

Switzerland: blue, SRG

Türkiye: TRT

United Kingdom: TNT Sports

Ukraine: Megogo

Africa and Middle East

Middle East/North Africa: beIN

Sub-Saharan Africa: SuperSport, New World TV

Americas

Brazil: LiveMode, Band

Canada: DAZN

Caribbean: CPSL (Flow Sports & SportsMax)

Central America: Claro

Dominican Republic: Televideo

Haiti: Canal+

Mexico: Fox Sports, ESPN

South America (excluding Brazil): ESPN

Suriname: ATV

United States of America: Paramount+, TUDN

Asia and Pacific

Australia: Stan Sport

Bangladesh: Sony, TAPMAD

Brunei: beIN

Cambodia: beIN

PR China: iQIYI

Hong Kong SAR: beIN

Indian Sub-Continent: Sony

Indonesia: beIN

Japan: WOWOW, Fuji TV**, NTV**

Kyrgyzstan: Quest Media

Laos: beIN

Macau SAR: TDM

Malaysia: beIN

Mongolia: Premier Sports Network

Myanmar: Canal+

New Zealand: DAZN

Pacific Islands: Digicel

Pakistan: Sony, TAPMAD

Philippines: beIN

Republic of Korea: SPO TV

Singapore: beIN

Taiwan/Chinese Taipei: Elta

Tajikistan: Quest Media

Thailand: beIN

Turkmenistan: Quest Media

Uzbekistan: Quest Media, Z'Or TV

Vietnam: VTVCab, Viettel

In-flight and in-ship broadcasts: Sport24

*Highlights only

**Clip rights only