2025/26 Europa League: Knockout phase play-off ties and league phase results
Friday, January 30, 2026
Keep track of the 2025/26 UEFA Europa League knockout phase fixtures and recap the league phase results.
The 2025/26 UEFA Europa League proper kicked off on 24 September and concludes with the Istanbul final on 20 May 2026.
Knockout phase play-offs
First legs: 19 February 2026
Ludogorets vs Ferencváros
Panathinaikos vs Viktoria Plzeň
GNK Dinamo vs Genk
PAOK vs Celta
Celtic vs Stuttgart
Fenerbahçe vs Nottingham Forest
Brann vs Bologna
Lille vs Crvena Zvezda
Second legs: 26 February 2026
Ferencváros vs Ludogorets
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Genk vs GNK Dinamo
Celta vs PAOK
Stuttgart vs Celtic
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Bologna vs Brann
Crvena Zvezda vs Lille
Matchday 8 results
Thursday 29 January 2026
Aston Villa 3-2 Salzburg
Celtic 4-2 Utrecht
Porto 3-1 Rangers
Basel 0-1 Viktoria Plzeň
Midtjylland 2-0 GNK Dinamo
Crvena Zvezda 1-1 Celta
FCSB 1-1 Fenerbahçe
Go Ahead Eagles 0-0 Braga
Genk 2-1 Malmö
Lille 1-0 Freiburg
Maccabi Tel-Aviv 0-3 Bologna
Nottingham Forest 4-0 Ferencváros
Lyon 4-2 PAOK
Panathinaikos 1-1 Roma
Ludogorets 1-0 Nice
Real Betis 2-1 Feyenoord
Sturm Graz 1-0 Brann
Stuttgart 3-2 Young Boys
Matchday 7 results
Thursday 22 January 2026
Bologna 2-2 Celtic
Young Boys 0-1 Lyon
Viktoria Plzeň 1-1 Porto
Fenerbahçe 0-1 Aston Villa
Feyenoord 3-0 Sturm Graz
Malmö 0-1 Crvena Zvezda
PAOK 2-0 Real Betis
Freiburg 1-0 Maccabi Tel-Aviv
Brann 3-3 Midtjylland
Roma 2-0 Stuttgart
Utrecht 0-2 Genk
Salzburg 3-1 Basel
Ferencváros 1-1 Panathinaikos
GNK Dinamo 4-1 FCSB
Nice 3-1 Go Ahead Eagles
Rangers 1-0 Ludogorets
Celta 2-1 Lille
Braga 1-0 Nottingham Forest
Matchday 6 results
Thursday 11 December 2025
Young Boys 1-0 Lille
Midtjylland 1-0 Genk
Utrecht 1-2 Nottingham Forest
Ferencváros 2-1 Rangers
GNK Dinamo 1-3 Real Betis
Nice 0-1 Braga
Ludogorets 3-3 PAOK
Sturm Graz 0-1 Crvena Zvezda
Stuttgart 4-1 Maccabi Tel-Aviv
Celtic 0-3 Roma
Porto 2-1 Malmö
Basel 1-2 Aston Villa
FCSB 4-3 Feyenoord
Lyon 2-1 Go Ahead Eagles
Panathinaikos 0-0 Viktoria Plzeň
Celta 1-2 Bologna
Freiburg 1-0 Salzburg
Brann 0-4 Fenerbahçe
Matchday 5 results
Thursday 27 November 2025
Roma 2-1 Midtjylland
Aston Villa 2-1 Young Boys
Porto 3-0 Nice
Viktoria Plzeň 0-0 Freiburg
Fenerbahçe 1-1 Ferencváros
Feyenoord 1-3 Celtic
Lille 4-0 GNK Dinamo
PAOK 1-1 Brann
Ludogorets 3-2 Celta
Bologna 4-1 Salzburg
Crvena Zvezda 1-0 FCSB
Go Ahead Eagles 0-4 Stuttgart
Genk 2-1 Basel
Maccabi Tel-Aviv 0-6 Lyon
Nottingham Forest 3-0 Malmö
Panathinaikos 2-1 Sturm Graz
Rangers 1-1 Braga
Real Betis 2-1 Utrecht
Matchday 4 results
Thursday 6 November 2025
Salzburg 2-0 Go Ahead Eagles
Basel 3-1 FCSB
Midtjylland 3-1 Celtic
Utrecht 1-1 Porto
Crvena Zvezda 1-0 Lille
GNK Dinamo 0-3 Celta
Malmö 0-1 Panathinaikos
Nice 1-3 Freiburg
Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest
Aston Villa 2-0 Maccabi Tel-Aviv
Bologna 0-0 Brann
Viktoria Plzeň 0-0 Fenerbahçe
Ferencváros 3-1 Ludogorets
PAOK 4-0 Young Boys
Rangers 0-2 Roma
Real Betis 2-0 Lyon
Braga 3-4 Genk
Stuttgart 2-0 Feyenoord
Matchday 3 results
Thursday 23 October 2025
Salzburg 2-3 Ferencváros
Fenerbahçe 1-0 Stuttgart
FCSB 1-2 Bologna
Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa
Genk 0-0 Real Betis
Lyon 2-0 Basel
Braga 2-0 Crvena Zvezda
Brann 3-0 Rangers
Roma 1-2 Viktoria Plzeň
Young Boys 3-2 Ludogorets
Celtic 2-1 Sturm Graz
Lille 3-4 PAOK
Maccabi Tel-Aviv 0-3 Midtjylland
Malmö 1-1 GNK Dinamo
Nottingham Forest 2-0 Porto
Celta 2-1 Nice
Freiburg 2-0 Utrecht
Feyenoord 3-1 Panathinaikos
Matchday 2 results
Thursday 2 October 2025
Roma 0-1 Lille
Bologna 1-1 Freiburg
Celtic 0-2 Braga
Viktoria Plzeň 3-0 Malmö
Fenerbahçe 2-1 Nice
FCSB 0-2 Young Boys
Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles
Ludogorets 0-2 Real Betis
Brann 1-0 Utrecht
Basel 2-0 Stuttgart
Porto 2-1 Crvena Zvezda
Feyenoord 0-2 Aston Villa
Genk 0-1 Ferencváros
Maccabi Tel-Aviv 1-3 GNK Dinamo
Nottingham Forest 2-3 Midtjylland
Lyon 2-0 Salzburg
Celta 3-1 PAOK
Sturm Graz 2-1 Rangers
Matchday 1 results
Wednesday 24 September 2025
Midtjylland 2-0 Sturm Graz
PAOK 0-0 Maccabi Tel-Aviv
Crvena Zvezda 1-1 Celtic
GNK Dinamo 3-1 Fenerbahçe
Malmö 1-2 Ludogorets
Nice 1-2 Roma
Real Betis 2-2 Nottingham Forest
Braga 1-0 Feyenoord
Freiburg 2-1 Basel
Thursday 25 September 2025
Go Ahead Eagles 0-1 FCSB
Lille 2-1 Brann
Aston Villa 1-0 Bologna
Young Boys 1-4 Panathinaikos
Salzburg 0-1 Porto
Utrecht 0-1 Lyon
Ferencváros 1-1 Viktoria Plzeň
Rangers 0-1 Genk
Stuttgart 2-1 Celta