2025/26 Europa League: Knockout phase play-off ties and league phase results

The 2025/26 UEFA Europa League proper kicked off on 24 September and concludes with the Istanbul final on 20 May 2026.

League phase fixtures by matchday

Knockout phase play-offs

First legs: 19 February 2026

Ludogorets vs Ferencváros

Panathinaikos vs Viktoria Plzeň

GNK Dinamo vs Genk

PAOK vs Celta

Celtic vs Stuttgart

Fenerbahçe vs Nottingham Forest

Brann vs Bologna

Lille vs Crvena Zvezda

Second legs: 26 February 2026

Ferencváros vs Ludogorets

Viktoria Plzeň vs Panathinaikos

Genk vs GNK Dinamo

Celta vs PAOK

Stuttgart vs Celtic

Nottingham Forest vs Fenerbahçe

Bologna vs Brann

Crvena Zvezda vs Lille

Matchday 8 results

Thursday 29 January 2026

Aston Villa 3-2 Salzburg

Celtic 4-2 Utrecht

Porto 3-1 Rangers

Basel 0-1 Viktoria Plzeň

Midtjylland 2-0 GNK Dinamo

Crvena Zvezda 1-1 Celta

FCSB 1-1 Fenerbahçe

Go Ahead Eagles 0-0 Braga

Genk 2-1 Malmö

Lille 1-0 Freiburg

Maccabi Tel-Aviv 0-3 Bologna

Nottingham Forest 4-0 Ferencváros

Lyon 4-2 PAOK

Panathinaikos 1-1 Roma

Ludogorets 1-0 Nice

Real Betis 2-1 Feyenoord

Sturm Graz 1-0 Brann

Stuttgart 3-2 Young Boys

Panathinaikos vs Roma: All ten goals in 2010 thriller

Matchday 7 results

Thursday 22 January 2026

Bologna 2-2 Celtic

Young Boys 0-1 Lyon

Viktoria Plzeň 1-1 Porto

Fenerbahçe 0-1 Aston Villa

Feyenoord 3-0 Sturm Graz

Malmö 0-1 Crvena Zvezda

PAOK 2-0 Real Betis

Freiburg 1-0 Maccabi Tel-Aviv

Brann 3-3 Midtjylland

Roma 2-0 Stuttgart

Utrecht 0-2 Genk

Salzburg 3-1 Basel

Ferencváros 1-1 Panathinaikos

GNK Dinamo 4-1 FCSB

Nice 3-1 Go Ahead Eagles

Rangers 1-0 Ludogorets

Celta 2-1 Lille

Braga 1-0 Nottingham Forest

Matchday 6 results

Thursday 11 December 2025

Young Boys 1-0 Lille

Midtjylland 1-0 Genk

Utrecht 1-2 Nottingham Forest

Ferencváros 2-1 Rangers

GNK Dinamo 1-3 Real Betis

Nice 0-1 Braga

Ludogorets 3-3 PAOK

Sturm Graz 0-1 Crvena Zvezda

Stuttgart 4-1 Maccabi Tel-Aviv

Celtic 0-3 Roma

Porto 2-1 Malmö

Basel 1-2 Aston Villa

FCSB 4-3 Feyenoord

Lyon 2-1 Go Ahead Eagles

Panathinaikos 0-0 Viktoria Plzeň

Celta 1-2 Bologna

Freiburg 1-0 Salzburg

Brann 0-4 Fenerbahçe

Matchday 5 results

Thursday 27 November 2025

Roma 2-1 Midtjylland

Aston Villa 2-1 Young Boys

Porto 3-0 Nice

Viktoria Plzeň 0-0 Freiburg

Fenerbahçe 1-1 Ferencváros

Feyenoord 1-3 Celtic

Lille 4-0 GNK Dinamo

PAOK 1-1 Brann

Ludogorets 3-2 Celta

Bologna 4-1 Salzburg

Crvena Zvezda 1-0 FCSB

Go Ahead Eagles 0-4 Stuttgart

Genk 2-1 Basel

Maccabi Tel-Aviv 0-6 Lyon

Nottingham Forest 3-0 Malmö

Panathinaikos 2-1 Sturm Graz

Rangers 1-1 Braga

Real Betis 2-1 Utrecht

Matchday 4 results

Thursday 6 November 2025

Salzburg 2-0 Go Ahead Eagles

Basel 3-1 FCSB

Midtjylland 3-1 Celtic

Utrecht 1-1 Porto

Crvena Zvezda 1-0 Lille

GNK Dinamo 0-3 Celta

Malmö 0-1 Panathinaikos

Nice 1-3 Freiburg

Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest

Aston Villa 2-0 Maccabi Tel-Aviv

Bologna 0-0 Brann

Viktoria Plzeň 0-0 Fenerbahçe

Ferencváros 3-1 Ludogorets

PAOK 4-0 Young Boys

Rangers 0-2 Roma

Real Betis 2-0 Lyon

Braga 3-4 Genk

Stuttgart 2-0 Feyenoord

Roma vs Rangers: Watch Leon Bailey strike

Matchday 3 results

Thursday 23 October 2025

Salzburg 2-3 Ferencváros

Fenerbahçe 1-0 Stuttgart

FCSB 1-2 Bologna

Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa

Genk 0-0 Real Betis

Lyon 2-0 Basel

Braga 2-0 Crvena Zvezda

Brann 3-0 Rangers

Roma 1-2 Viktoria Plzeň

Young Boys 3-2 Ludogorets

Celtic 2-1 Sturm Graz

Lille 3-4 PAOK

Maccabi Tel-Aviv 0-3 Midtjylland

Malmö 1-1 GNK Dinamo

Nottingham Forest 2-0 Porto

Celta 2-1 Nice

Freiburg 2-0 Utrecht

Feyenoord 3-1 Panathinaikos

Matchday 2 results

Thursday 2 October 2025

Roma 0-1 Lille

Bologna 1-1 Freiburg

Celtic 0-2 Braga

Viktoria Plzeň 3-0 Malmö

Fenerbahçe 2-1 Nice

FCSB 0-2 Young Boys

Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles

Ludogorets 0-2 Real Betis

Brann 1-0 Utrecht

Basel 2-0 Stuttgart

Porto 2-1 Crvena Zvezda

Feyenoord 0-2 Aston Villa

Genk 0-1 Ferencváros

Maccabi Tel-Aviv 1-3 GNK Dinamo

Nottingham Forest 2-3 Midtjylland

Lyon 2-0 Salzburg

Celta 3-1 PAOK

Sturm Graz 2-1 Rangers

Highlights: Nott'm Forest 2-3 Midtjylland

Matchday 1 results

Wednesday 24 September 2025

Midtjylland 2-0 Sturm Graz

PAOK 0-0 Maccabi Tel-Aviv

Crvena Zvezda 1-1 Celtic

GNK Dinamo 3-1 Fenerbahçe

Malmö 1-2 Ludogorets

Nice 1-2 Roma

Real Betis 2-2 Nottingham Forest

Braga 1-0 Feyenoord

Freiburg 2-1 Basel

Highlights: Nice 1-2 Roma

Thursday 25 September 2025

Go Ahead Eagles 0-1 FCSB

Lille 2-1 Brann

Aston Villa 1-0 Bologna

Young Boys 1-4 Panathinaikos

Salzburg 0-1 Porto

Utrecht 0-1 Lyon

Ferencváros 1-1 Viktoria Plzeň

Rangers 0-1 Genk

Stuttgart 2-1 Celta

Highlights: Lille 2-1 Brann

League phase fixtures by team