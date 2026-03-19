2025/26 Europa League: Quarter-final ties, round of 16, knockout phase play-off and league phase results

The 2025/26 UEFA Europa League proper kicked off on 24 September and concludes with the Istanbul final on 20 May 2026.

Wednesday 18 March

Braga 4-0 Ferencváros (agg: 4-2)

Thursday 19 March

Freiburg 5-1 Genk (agg: 5-2)

Lyon 0-2 Celta (agg: 1-3)

Midtjylland 1-2 Nottingham Forest (aet, agg: 2-2, Forest win 3-0 on pens)

Aston Villa 2-0 Lille (agg 3-0)

Porto 2-0 Stuttgart (agg 4-1)

Real Betis 4-0 Panathinaikos (agg 4-1)

Roma 3-4 Bologna (aet, agg 4-5)

Thursday 12 March

Bologna 1-1 Roma

Lille 0-1 Aston Villa

Panathinaikos 1-0 Real Betis

Stuttgart 1-2 Porto

Celta 1-1 Lyon

Ferencváros 2-0 Braga

Genk 1-0 Freiburg

Nottingham Forest 0-1 Midtjylland



Road to Istanbul

Quarter-finals (9 & 16 April)

1 Braga vs Real Betis

2 Freiburg vs Celta

3 Porto vs Nottingham Forest

4 Bologna vs Aston Villa

Semi-finals (30 April & 7 May)

1 Quarter-final 1 vs Quarter-final 2

2 Quarter-final 3 vs Quarter-final 4

Final (20 May)

Semi-final 1 vs Semi-final 2