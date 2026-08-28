2026/27 Europa League league phase draw: Contenders learn opponents
Friday, August 28, 2026
Article summary
The 36 teams have discovered their fate for the league phase of the UEFA Europa League.
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The league phase draw for the 2026/27 UEFA Europa League has been made in Monaco, with all 36 teams discovering their opponents.
Each team's league phase opponents
Home
Lyon (FRA)
Salzburg (AUT)
Sunderland (ENG)
Hoffenheim (GER)
Away
Marseille (FRA)
GNK Dinamo (CRO)
Jagiellonia (POL)
OFI Crete (GRE)
Home
AZ Alkmaar (NED)
Sparta Praha (CZE)
Celje (SVN)
N.E.C. (NED)
Away
Milan (ITA)
Salzburg (AUT)
Jagiellonia (POL)
Torreense (POR)
Home
Juventus (ITA)
GNK Dinamo (CRO)
Sturm Graz (AUT)
H. Beer-Sheva (ISR)
Away
Benfica (POR)
Sparta Praha (CZE)
Sunderland (ENG)
Ararat-Armenia (ARM)
Home
AZ Alkmaar (NED)
Celtic (SCO)
Lech Poznań (POL)
OFI Crete (GRE)
Away
Milan (ITA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Omonia (CYP)
N.E.C. (NED)
Home
Marseille (FRA)
Union SG (BEL)
Crystal Palace (ENG)
H. Beer-Sheva (ISR)
Away
Leverkusen (GER)
Celtic (SCO)
Omonia (CYP)
Hoffenheim (GER)
Home
Milan (ITA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Sturm Graz (AUT)
H. Beer-Sheva (ISR)
Away
Real Sociedad (ESP)
Sparta Praha (CZE)
Celta (ESP)
Lillestrøm (NOR)
Home
Olympiacos (GRE)
Salzburg (AUT)
Omonia (CYP)
N.E.C. (NED)
Away
Leverkusen (GER)
Ferencváros (HUN)
Sturm Graz (AUT)
Ararat-Armenia (ARM)
Home
Juventus (ITA)
Union SG (BEL)
Bournemouth (ENG)
Lillestrøm (NOR)
Away
Marseille (FRA)
Celtic (SCO)
Omonia (CYP)
H. Beer-Sheva (ISR)
Home
Marseille (FRA)
Ferencváros (HUN)
Celta (ESP)
Beşiktaş (TUR)
Away
Benfica (POR)
Union SG (BEL)
Omonia (CYP)
Torreense (POR)
Home
Real Sociedad (ESP)
Sparta Praha (CZE)
Lech Poznań (POL)
Hoffenheim (GER)
Away
Lyon (FRA)
Salzburg (AUT)
Jagiellonia (POL)
Beşiktaş (TUR)
Home
Juventus (ITA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Celje (SVN)
Torreense (POR)
Away
Milan (ITA)
Celtic (SCO)
Lech Poznań (POL)
Hoffenheim (GER)
Home
Leverkusen (GER)
Anderlecht (BEL)
Sturm Graz (AUT)
N.E.C. (NED)
Away
AZ Alkmaar (NED)
Rennes (FRA)
Sunderland (ENG)
H. Beer-Sheva (ISR)
Home
Juventus (ITA)
GNK Dinamo (CRO)
Celta (ESP)
OFI Crete (GRE)
Away
AZ Alkmaar (NED)
Union SG (BEL)
Bournemouth (ENG)
Beşiktaş (TUR)
Home
Lyon (FRA)
Ferencváros (HUN)
Sturm Graz (AUT)
Beşiktaş (TUR)
Away
Olympiacos (GRE)
Anderlecht (BEL)
Crystal Palace (ENG)
OFI Crete (GRE)
Home
Lyon (FRA)
Anderlecht (BEL)
Crystal Palace (ENG)
Ararat-Armenia (ARM)
Away
Olympiacos (GRE)
Viktoria Plzeň (CZE)
Sunderland (ENG)
Levski Sofia (BUL)
Home
Real Sociedad (ESP)
Rennes (FRA)
Omonia (CYP)
N.E.C (NED)
Away
AZ Alkmaar (NED)
Ferencváros (HUN)
Celta (ESP)
H. Beer-Sheva (ISR)
Home
Leverkusen (ENG)
Ferencváros (HUN)
Sunderland (ENG)
Torreense (POR)
Away
Benfica (POR)
Union SG (BEL)
Crystal Palace (ENG)
OFI Crete (GRE)
Home
Marseille (FRA)
Salzburg (AUT)
Celje (SVN)
Beşiktaş (TUR)
Away
Lyon (FRA)
GNK Dinamo (CRO)
Lech Poznań (POL)
OFI Crete (GRE)
Home
Milan (ITA)
Salzburg (AUT)
Jagiellonia (POL)
Lillestrøm (NOR)
Away
Marseille (FRA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Sunderland (ENG)
N.E.C. (NED)
Home
Real Sociedad (ESP)
Viktoria Plzeň (CZE)
Bournemouth (ENG)
Torreense (POR)
Away
Lyon (FRA)
Sparta Praha (CZE)
Celta (ESP)
Levski Sofia (BUL)
Home
Leverkusen (GER)
Union SG (BEL)
Crystal Palace (ENG)
Lillestrøm (NOR)
Away
Real Sociedad (ESP)
Anderlecht (BEL)
Jagiellonia (POL)
Hoffenheim (GER)
Home
Olympiacos (GRE)
Anderlecht (BEL)
Celta (ESP)
Levski Sofia (BUL)
Away
Leverkusen (GER)
Celtic (SCO)
Sturm Graz (AUT)
Beşiktaş (TUR)
Home
Benfica (POR)
Ferencváros (HUN)
Sunderland (ENG)
Ararat-Armenia (ARM)
Away
Olympiacos (GRE)
Salzburg (AUT)
Bournemouth (ENG)
Levski Sofia (BUL)
Home
Benfica (POR)
Rennes (FRA)
Omonia (CYP)
Levski Sofia (BUL)
Away
Juventus (ITA)
GNK Dinamo (CRO)
Celje (SVN)
Ararat-Armenia (ARM)
Home
Leverkusen (GER)
Anderlecht (BEL)
Lech Poznań (POL)
Hoffenheim (GER)
Away
Benfica (POR)
Rennes (FRA)
Sturm Graz (AUT)
H. Beer-Sheva (ISR)
Home
Milan (ITA)
Sparta Praha (CZE)
Jagiellonia (POL)
Hoffenheim (GER)
Away
Marseille (FRA)
Rennes (FRA)
Celje (SVN)
Torreense (POR)
Home
Benfica (POR)
Celtic (SCO)
Celta (ESP)
Beşiktaş (TUR)
Away
Juventus (ITA)
Rennes (FRA)
Celje (SVN)
N.E.C. (NED)
Home
Lyon (FRA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Bournemouth (ENG)
Torreense (POR)
Away
Juventus (ITA)
Union SG (BEL)
Crystal Palace (ENG)
Lillestrøm (NOR)
Home
Olympiacos (GRE)
GNK Dinamo (CRO)
Omonia (CYP)
OFI Crete (GRE)
Away
Juventus (ITA)
Sparta Praha (CZE)
Sturm Graz (AUT)
N.E.C. (NED)
Home
Milan (ITA)
Sparta Praha (CZE)
Crystal Palace (ENG)
Ararat-Armenia (ARM)
Away
Leverkusen (GER)
Anderlecht (BEL)
Celje (SVN)
Levski Sofia (BUL)
Home
AZ Alkmaar (NED)
Rennes (FRA)
Bournemouth (ENG)
Lillestrøm (NOR)
Away
Olympiacos (GRE)
Salzburg (AUT)
Crystal Palace (ENG)
Ararat-Armenia (ARM)
Home
Marseille (FRA)
Rennes (FRA)
Celje (SVN)
OFI Crete (GRE)
Away
AZ Alkmaar (NED)
GNK Dinamo (CRO)
Bournemouth (ENG)
Hoffenheim (GER)
Home
AZ Alkmaar (NED)
GNK Dinamo (CRO)
Jagiellonia (POL)
Levski Sofia (BUL)
Away
Milan (ITA)
Anderlecht (BEL)
Lech Poznań (POL)
Torreense (POR)
Home
Olympiacos (GRE)
Celtic (SCO)
Sunderland (ENG)
Ararat-Armenia (ARM)
Away
Real Sociedad (ESP)
Ferencváros (HUN)
Lech Poznań (POL)
Lillestrøm (NOR)
Home
Real Sociedad (ESP)
Celtic (SCO)
Lech Poznań (POL)
H. Beer-Sheva (ISR)
Away
Lyon (FRA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Celta (ESP)
Beşiktaş (TUR)
Home
Benfica (POR)
Union SG (BEL)
Jagiellonia (POL)
Levski Sofia (BUL)
Away
Real Sociedad (ESP)
Ferencváros (HUN)
Bournemouth (ENG)
Lillestrøm (NOR)
When are the Europa League league phase matches?
Matchday 1: 16/17 September 2026
Matchday 2: 15 October 2026
Matchday 3: 22 October 2026
Matchday 4: 5 November 2026
Matchday 5: 26 November 2026
Matchday 6: 10 December 2026
Matchday 7: 21 January 2027
Matchday 8: 28 January 2027
How did the draw work?
To determine the eight different opponents, teams were seeded in four pots based on their individual club coefficient at the beginning of the season. Each team was then drawn against two opponents from each pot, one of which they will play at home and one away.
In the league phase, teams cannot face opponents from the same association and could be drawn against a maximum of two sides from the same country.
Where is the 2027 Europa League final?
The 2026/27 UEFA Europa League final will take place at Stadion Frankfurt in Frankfurt, Germany, on Wednesday 26 May 2027.
Draws are provisional and subject to the outcome of ongoing investigations and/or legal proceedings and final confirmation by UEFA.