2026/27 Europa League: All the league phase fixtures
Saturday, August 29, 2026
Article summary
The fixtures for the league phase of the 2026/27 UEFA Europa League have been confirmed.
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The league phase of the 2026/27 UEFA Europa League kicks off on Wednesday 16 September and concludes on Thursday 28 January 2027.
Kick-offs are 21:00 unless stated; all times CET.
Matchday 1
Wednesday 16 September 2026
Ararat-Armenia vs Sparta Praha (18:45)
Omonia vs Celta (18:45)
Milan vs Benfica
Leverkusen vs Celje
H. Beer-Sheva vs GNK Dinamo
Olympiacos vs Jagiellonia
Anderlecht vs Lyon
Sturm Graz vs Rennes
Sunderland vs AZ Alkmaar
Thursday 17 September 2026
OFI Crete vs Hoffenheim (18:45)
Levski Sofia vs Salzburg (18:45)
Beşiktaş vs Marseille
Celtic vs Ferencváros
Crystal Palace vs Lech Poznań
Viktoria Plzeň vs Union SG
Juventus vs N.E.C.
Lillestrøm vs Torreense
Real Sociedad vs Bournemouth
Matchday 2
Thursday 15 October 2026
Sparta Praha vs Lillestrøm (18:45)
AZ Alkmaar vs H. Beer-Sheva (18:45)
Salzburg vs Milan (18:45)
Lech Poznań vs Leverkusen (18:45)
Celje vs Omonia (18:45)
Lyon vs Crystal Palace (18:45)
Union SG vs Real Sociedad (18:45)
Torreense vs Sunderland (18:45)
Bournemouth vs Sturm Graz
Ferencváros vs Viktoria Plzeň
GNK Dinamo vs Anderlecht
Jagiellonia vs Ararat-Armenia
N.E.C. vs Levski Sofia
Marseille vs Olympiacos
Celta vs Juventus
Benfica vs Celtic
Rennes vs OFI Crete
Hoffenheim vs Beşiktaş
Matchday 3
Thursday 22 October 2026
Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar (18:45)
Ferencváros vs Torreense (18:45)
GNK Dinamo vs N.E.C. (18:45)
Juventus vs Rennes (18:45)
Lech Poznań vs Sunderland (18:45)
OFI Crete vs Leverkusen (18:45)
Union SG vs H. Beer-Sheva (18:45)
Sturm Graz vs Marseille (18:45)
Bournemouth vs Milan
Beşiktaş vs Crystal Palace
Celtic vs Celta
Viktoria Plzeň vs Levski Sofia
Jagiellonia vs Anderlecht
Lillestrøm vs Real Sociedad
Celje vs Salzburg
Olympiacos vs Sparta Praha
Omonia vs Benfica
Hoffenheim vs Lyon
Matchday 4
Thursday 5 November 2026
Milan vs Ferencváros (18:45)
Sparta Praha vs Bournemouth (18:45)
Crystal Palace vs Hoffenheim (18:45)
Lillestrøm vs Viktoria Plzeň (18:45)
N.E.C. vs Omonia (18:45)
Levski Sofia vs Jagiellonia (18:45)
Real Sociedad vs Lyon (18:45)
Anderlecht vs Salzburg (18:45)
Rennes vs Olympiacos (18:45)
AZ Alkmaar vs Juventus
Leverkusen vs Marseille
Celtic vs Beşiktaş
H. Beer-Sheva vs OFI Crete
Celta vs Union SG
Torreense vs Ararat-Armenia
Sturm Graz vs Celje
Benfica vs Lech Poznań
Sunderland vs GNK Dinamo
Matchday 5
Thursday 26 November 2026
Beşiktaş vs H. Beer-Sheva (18:45)
Salzburg vs Ararat-Armenia (18:45)
Viktoria Plzeň vs Benfica (18:45)
GNK Dinamo vs Leverkusen (18:45)
Olympiacos vs Milan (18:45)
Marseille vs Levski Sofia (18:45)
Union SG vs Lech Poznań (18:45)
Celta vs Bournemouth (18:45)
Sparta Praha vs AZ Alkmaar
Crystal Palace vs Real Sociedad
Ferencváros vs Celje
Juventus vs Omonia
N.E.C. vs Rennes
OFI Crete vs Anderlecht
Lyon vs Lillestrøm
Torreense vs Celtic
Sunderland vs Jagiellonia
Hoffenheim vs Sturm Graz
Matchday 6
Thursday 10 December 2026
AZ Alkmaar vs Sturm Graz (18:45)
Ararat-Armenia vs N.E.C. (18:45)
H. Beer-Sheva vs Juventus (18:45)
Jagiellonia vs Crystal Palace (18:45)
Marseille vs Celta (18:45)
Omonia vs Celtic (18:45)
Anderlecht vs Hoffenheim (18:45)
Rennes vs GNK Dinamo (18:45)
Milan vs Sunderland
Bournemouth vs Viktoria Plzeň
Leverkusen vs Beşiktaş
Salzburg vs Sparta Praha
Lech Poznań vs Ferencváros
Celje vs Olympiacos
Lyon vs Union SG
Levski Sofia vs Lillestrøm
Real Sociedad vs Torreense
Benfica vs OFI Crete
Matchday 7
Thursday 21 January 2027
Beşiktaş vs Union SG (18:45)
Ararat-Armenia vs Celje (18:45)
Ferencváros vs Juventus (18:45)
Jagiellonia vs Lyon (18:45)
Lillestrøm vs Bournemouth (18:45)
N.E.C. vs Benfica (18:45)
Olympiacos vs Hoffenheim (18:45)
Real Sociedad vs Viktoria Plzeň (18:45)
Sturm Graz vs OFI Crete (18:45)
AZ Alkmaar vs GNK Dinamo
Leverkusen vs Salzburg
Celtic vs Marseille
Crystal Palace vs Sparta Praha
H. Beer-Sheva vs Celta
Lech Poznań vs Torreense
Levski Sofia vs Milan
Anderlecht vs Sunderland
Rennes vs Omonia
Matchday 8
Thursday 28 January 2027
Milan vs Ararat-Armenia
Sparta Praha vs Rennes
Bournemouth vs H. Beer-Sheva
Salzburg vs Crystal Palace
Viktoria Plzeň vs Jagiellonia
GNK Dinamo vs Sturm Graz
Juventus vs Real Sociedad
Celje vs N.E.C.
OFI Crete vs Lech Poznań
Marseille vs Anderlecht
Lyon vs Leverkusen
Omonia vs Beşiktaş
Union SG vs Celtic
Celta vs Lillestrøm
Torreense vs Olympiacos
Benfica vs AZ Alkmaar
Sunderland vs Levski Sofia
Hoffenheim vs Ferencváros