Europa League play-off ties

The UEFA Europa League play-off fixtures will be confirmed here as the third qualifying round ties conclude.

The fixtures will be played on 22 and 29 August, with the group stage draw taking place in Monaco on Friday 30 August.

Champions path

Maccabi Tel-Aviv (ISR) / Sūduva (LTU) v Ferencváros (HUN)*

København (DEN)* v Riga FC (LVA) / HJK Helsinki (FIN)

Celtic (SCO)* v Sheriff Tiraspol (MDA) / AIK (SWE)

Ararat-Armenia (ARM) / Saburtalo (GEO) v Dudelange (LUX)

Ludogorets (BUL) / The New Saints (WAL) v Maribor (SVN)*

Linfield (NIR) v Qarabağ (AZE)*

Slovan Bratislava (SVK) v PAOK (GRE)*

Astana (KAZ) / Valletta (MLT) v Sarajevo (BIH) / BATE Borisov (BLR)

*Transferred from UEFA Champions League third qualifying round

Main path

Torino (ITA) / Shakhtyor Soligorsk (BLR) v Pyunik (ARM) / Wolverhampton Wanderers (ENG)

Legia Warszawa (POL) / Atromitos (GRE) v Midtjylland (DEN) / Rangers (SCO)

FCSB (ROU) / Mladá Boleslav (CZE) v Ventspils (LVA) / Vitória SC (POR)

Haugesund (NOR) / PSV Eindhoven (NED) v Austria Wien (AUT) / Apollon Limassol (CYP)

Universitatea Craiova (ROU) / AEK Athens (GRE) v Sparta Praha (CZE) / Trabzonspor (TUR)

Feyenoord (NED) / Dinamo Tbilisi (GEO) v Norrköping (SWE) / Hapoel Beer-Sheva (ISR)

AEK Larnaca (CYP) / Gent (BEL) v Rijeka (CRO) / Aberdeen (SCO)

Luzern (SUI) / Espanyol (ESP) v CSKA Sofia (BUL) / Zorya Luhansk (UKR)

Partizan (SRB) / Malatyaspor (TUR) v Molde (NOR) / Aris Thessaloniki (GRE)

Brøndby (DEN) / Braga (POR) v Thun (SUI) / Spartak Moskva (RUS)

Malmö (SWE) / Zrinjski (BIH) v Neftçi (AZE) / Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR)

Lokomotiv Plovdiv 1926 (BUL) / Strasbourg (FRA) v Vaduz (LIE) / Eintracht Frankfurt (GER)

Mariupol (UKR) / AZ Alkmaar (NED) v Royal Antwerp (BEL) / Viktoria Plzeň (CZE)