Europa League group stage draw made in Monaco

The 2019/20 UEFA Europa League group stage draw has been made in Monaco, with trips to Kazakhstan, Serbia and the Netherlands in store for Manchester United.

Full group stage draw



Group A: Sevilla (ESP), APOEL (CYP), Qarabağ (AZE), Dudelange (LUX)

Group B: Dynamo Kyiv (UKR), København (DEN), Malmö (SWE), Lugano (SUI)

Group C: Basel (SUI), Krasnodar (RUS), Getafe (ESP), Trabzonspor (TUR)

Group D: Sporting CP (POR), PSV Eindhoven (NED), Rosenborg (NOR), LASK (AUT)

Group E: Lazio (ITA), Celtic (SCO), Rennes (FRA), CFR Cluj (ROU)

Group F: Arsenal (ENG), Eintracht Frankfurt (GER), Standard Liège (BEL), Vitória SC (POR)

Group G: Porto (POR), Young Boys (SUI), Feyenoord (NED), Rangers (SCO)

Group H: CSKA Moskva (RUS), Ludogorets (BUL), Espanyol (ESP), Ferencváros (HUN)

Group I: Wolfsburg (GER), Gent (BEL), St-Étienne (FRA), Olexandriya (UKR)

Group J: Roma (ITA), Borussia Mönchengladbach (GER), İstanbul Başakşehir (TUR), Wolfsberg (AUT)

Group K: Beşiktaş (TUR), Braga (POR), Wolves (ENG), Slovan Bratislava (SVK)

Group L: Manchester United (ENG), Astana (KAZ), Partizan (SRB), AZ Alkmaar (NED)

Chelsea celebrate winning last season's competition ©Getty Images

When are the games?

Group stage

Matchday one: 19 September

Matchday two: 3 October

Matchday three: 24 October

Matchday four: 7 November

Matchday five: 28 November

Matchday six: 12 December

Round of 32

Draw: 16 December

First legs: 20 February

Second legs: 27 February

Gdansk Stadium will stage this season's final ©Getty Images

Round of 16

Draw: 28 February

First legs: 12 March

Second legs: 19 March

Quarter-finals

Draw: 20 March

First legs: 9 April

Second legs: 16 April

Semi-finals

Draw: 20 March

First legs: 30 April

Second legs: 7 May

Final

Gdansk Stadium, Poland: 27 May