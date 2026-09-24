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2026/27 UEFA Nations League: All the league phase fixtures and results

Thursday, September 24, 2026

Check out all the 2026/27 UEFA Nations League fixtures for each league phase group and keep track of the results.

The UEFA Nations League trophy on display ahead on the league phase draw
The UEFA Nations League trophy on display ahead on the league phase draw UEFA via Getty Images

The league phase of the 2026/27 UEFA Nations League kicked off on 24 September and concludes on 17 November.

Check out all the fixtures that lie in store and stay up-to-date with the results.

Download the full fixture list

League phase fixtures and results

*All times CET; 20:45 kick-off unless stated.

Matchday 1

Thursday 24 September

D1 Andorra 1-2 Malta
A2 Netherlands 1-1 Germany
A2 Serbia 1-2 Greece
A4 Norway 3-2 Denmark
A4 Portugal 1-0 Wales
B3 Austria 3-1 Israel
B3 Kosovo 1-0 Republic of Ireland
D2 Liechtenstein 0-2 Lithuania

Friday 25 September

B2 Georgia vs Northern Ireland (18:00)
C2 Armenia vs Latvia (18:00)
A1 Italy vs Belgium
A1 Türkiye vs France
B2 Hungary vs Ukraine
B4 Poland vs Bosnia and Herzegovina
B4 Sweden vs Romania
C2 Montenegro vs Cyprus

Saturday 26 September

B1 Slovenia vs Scotland (15:00)
C1 San Marino vs Finland (18:00)
C3 Faroe Islands vs Kazakhstan (18:00)
C4 Bulgaria vs Luxembourg (18:00)
C4 Iceland vs Estonia (18:00)
A3 Czechia vs Croatia
A3 England vs Spain
B1 North Macedonia vs Switzerland
C1 Albania vs Belarus
C3 Slovakia vs Moldova

Matchday 2

Sunday 27 September

D2 Lithuania vs Azerbaijan (15:00)
A2 Serbia vs Netherlands (18:00)
A4 Denmark vs Wales (18:00)
B3 Austria vs Kosovo (18:00)
D1 Gibraltar vs Andorra (18:00)
A2 Germany vs Greece
A4 Norway vs Portugal
B3 Israel vs Republic of Ireland

Monday 28 September

B2 Georgia vs Ukraine (18:00)
C2 Armenia vs Montenegro (18:00)
A1 Belgium vs France
A1 Türkiye vs Italy
B2 Northern Ireland vs Hungary
B4 Romania vs Bosnia and Herzegovina
B4 Sweden vs Poland
C2 Latvia vs Cyprus (18:00)

Tuesday 29 September

C1 Finland vs Belarus (18:00)
C3 Moldova vs Faroe Islands (18:00)
A3 Czechia vs England
A3 Spain vs Croatia
B1 Scotland vs Switzerland
B1 Slovenia vs North Macedonia
C1 San Marino vs Albania
C3 Slovakia vs Kazakhstan
C4 Bulgaria vs Estonia
C4 Luxembourg vs Iceland

Matchday 3

Thursday 1 October

D2 Azerbaijan vs Liechtenstein (18:00)
A2 Germany vs Serbia
A2 Greece vs Netherlands
A4 Denmark vs Portugal
A4 Wales vs Norway
B3 Israel vs Kosovo
B3 Republic of Ireland vs Austria
D1 Malta vs Gibraltar

Friday 2 October

C3 Kazakhstan vs Moldova (16:00)
C2 Cyprus vs Armenia (18:00)
A1 Belgium vs Türkiye
A1 France vs Italy
B2 Hungary vs Georgia
B2 Ukraine vs Northern Ireland
B4 Bosnia and Herzegovina vs Sweden
B4 Poland vs Romania
C2 Latvia vs Montenegro (18:00)
C3 Faroe Islands vs Slovakia

Saturday 3 October

C1 Finland vs Albania (15:00)
A3 Croatia vs England (18:00)
C1 Belarus vs San Marino (18:00)
C4 Estonia vs Luxembourg (18:00)
C4 Iceland vs Bulgaria (18:00)
A3 Spain vs Czechia
B1 North Macedonia vs Scotland
B1 Switzerland vs Slovenia

Matchday 4

Sunday 4 October

D2 Azerbaijan vs Lithuania (15:00)
B3 Kosovo vs Austria (18:00)
D1 Malta vs Andorra (18:00)
A2 Greece vs Germany
A2 Netherlands vs Serbia
A4 Portugal vs Norway
A4 Wales vs Denmark
B3 Republic of Ireland vs Israel

Monday 5 October

C2 Cyprus vs Latvia (18:00)
A1 France vs Belgium
A1 Italy vs Türkiye
B2 Northern Ireland vs Georgia
B2 Ukraine vs Hungary
B4 Bosnia and Herzegovina vs Poland
B4 Romania vs Sweden
C2 Montenegro vs Armenia

Tuesday 6 October

C3 Kazakhstan vs Faroe Islands (16:00)
A3 Croatia vs Spain
A3 England vs Czechia
B1 Scotland vs Slovenia
B1 Switzerland vs North Macedonia
C1 Albania vs San Marino
C1 Belarus vs Finland
C3 Moldova vs Slovakia
C4 Estonia vs Iceland
C4 Luxembourg vs Bulgaria

Matchday 5

Thursday 12 November

A1 Türkiye vs Belgium (18:00)
C2 Armenia vs Cyprus (18:00)
A1 Italy vs France
A3 Czechia vs Spain
A3 England vs Croatia
C1 Albania vs Finland
C1 San Marino vs Belarus
C2 Montenegro vs Latvia

Friday 13 November

C3 Moldova vs Kazakhstan (18:00)
A2 Netherlands vs Greece
A2 Serbia vs Germany
B1 Scotland vs North Macedonia
B1 Slovenia vs Switzerland
C3 Slovakia vs Faroe Islands
C4 Bulgaria vs Iceland
C4 Luxembourg vs Estonia
D1 Andorra vs Gibraltar
D2 Liechtenstein vs Azerbaijan

Saturday 14 November

B3 Kosovo vs Israel (15:00)
A4 Norway vs Wales (18:00)
B2 Georgia vs Hungary (18:00)
A4 Portugal vs Denmark
B2 Northern Ireland vs Ukraine
B3 Austria vs Republic of Ireland
B4 Romania vs Poland
B4 Sweden vs Bosnia and Herzegovina

Matchday 6

Sunday 15 November

C2 Cyprus vs Montenegro (15:00)
C2 Latvia vs Armenia (15:00)
C1 Belarus vs Albania (18:00)
C1 Finland vs San Marino (18:00)
A1 Belgium vs Italy
A1 France vs Türkiye
A3 Croatia vs Czechia
A3 Spain vs England

Monday 16 November

C3 Faroe Islands vs Moldova (16:00)
C3 Kazakhstan vs Slovakia (16:00)
C4 Estonia vs Bulgaria (18:00)
C4 Iceland vs Luxembourg (18:00)
D2 Lithuania vs Liechtenstein (18:00)
A2 Germany vs Netherlands
A2 Greece vs Serbia
B1 North Macedonia vs Slovenia
B1 Switzerland vs Scotland
D1 Gibraltar vs Malta

Tuesday 17 November

A4 Denmark vs Norway
A4 Wales vs Portugal
B2 Hungary vs Northern Ireland
B2 Ukraine vs Georgia
B3 Israel vs Austria
B3 Republic of Ireland vs Kosovo
B4 Bosnia and Herzegovina vs Romania
B4 Poland vs Sweden

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Last updated: Thursday, September 24, 2026

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