2026/27 UEFA Nations League: All the league phase fixtures
Friday, February 13, 2026
Check out all the 2026/27 UEFA Nations League fixtures for each league phase group.
The 2026/27 UEFA Nations League gets going with the start of the league phase on 24 September and concludes on 17 November.
Check out all the fixtures that lie in store.
League phase fixtures
*All times CET; 20:45 kick-off unless stated.
Matchday 1
Thursday 24 September
A2 Netherlands vs Germany
A2 Serbia vs Greece
A4 Norway vs Denmark
A4 Portugal vs Wales
B3 Austria vs Israel
B3 Kosovo vs Republic of Ireland
D1 Andorra vs Malta or Luxembourg
D2 Liechtenstein vs Lithuania
Friday 25 September
B2 Georgia vs Northern Ireland (18:00)
C2 Armenia vs Latvia or Gibraltar (18:00)
A1 Italy vs Belgium
A1 Türkiye vs France
B2 Hungary vs Ukraine
B4 Poland vs Bosnia and Herzegovina
B4 Sweden vs Romania
C2 Montenegro vs Cyprus
Saturday 26 September
B1 Slovenia vs Scotland (15:00)
C1 San Marino vs Finland (18:00)
C3 Faroe Islands vs Kazakhstan (18:00)
C4 Bulgaria vs Luxembourg or Malta (18:00)
C4 Iceland vs Estonia (18:00)
A3 Czechia vs Croatia
A3 England vs Spain
B1 North Macedonia vs Switzerland
C1 Albania vs Belarus
C3 Slovakia vs Moldova
Matchday 2
Sunday 27 September
D2 Lithuania vs Azerbaijan (15:00)
A2 Serbia vs Netherlands (18:00)
A4 Denmark vs Wales (18:00)
B3 Austria vs Kosovo (18:00)
D1 Gibraltar or Latvia vs Andorra (18:00)
A2 Germany vs Greece
A4 Norway vs Portugal
B3 Israel vs Republic of Ireland
Monday 28 September
B2 Georgia vs Ukraine (18:00)
C2 Armenia vs Montenegro (18:00)
A1 Belgium vs France
A1 Türkiye vs Italy
B2 Northern Ireland vs Hungary
B4 Romania vs Bosnia and Herzegovina
B4 Sweden vs Poland
C2 Latvia or Gibraltar vs Cyprus
Tuesday 29 September
A3 Czechia vs England
A3 Spain vs Croatia
B1 Scotland vs Switzerland
B1 Slovenia vs North Macedonia
C1 Finland vs Belarus
C1 San Marino vs Albania
C3 Moldova vs Faroe Islands
C3 Slovakia vs Kazakhstan
C4 Bulgaria vs Estonia
C4 Luxembourg or Malta vs Iceland
Matchday 3
Thursday 1 October
D2 Azerbaijan vs Liechtenstein (18:00)
A2 Germany vs Serbia
A2 Greece vs Netherlands
A4 Denmark vs Portugal
A4 Wales vs Norway
B3 Israel vs Kosovo
B3 Republic of Ireland vs Austria
D1 Malta or Luxembourg vs Gibraltar or Latvia
Friday 2 October
C3 Kazakhstan vs Moldova (16:00)
A1 Belgium vs Türkiye
A1 France vs Italy
B2 Hungary vs Georgia
B2 Ukraine vs Northern Ireland
B4 Bosnia and Herzegovina vs Sweden
B4 Poland vs Romania
C2 Cyprus vs Armenia
C2 Latvia or Gibraltar vs Montenegro
C3 Faroe Islands vs Slovakia
Saturday 3 October
C1 Finland vs Albania (15:00)
A3 Croatia vs England (18:00)
C1 Belarus vs San Marino (18:00)
C4 Estonia vs Luxembourg or Malta (18:00)
C4 Iceland vs Bulgaria (18:00)
A3 Spain vs Czechia
B1 North Macedonia vs Scotland
B1 Switzerland vs Slovenia
Matchday 4
Sunday 4 October
D2 Azerbaijan vs Lithuania (15:00)
B3 Kosovo vs Austria (18:00)
D1 Malta or Luxembourg vs Andorra (18:00)
A2 Greece vs Germany
A2 Netherlands vs Serbia
A4 Portugal vs Norway
A4 Wales vs Denmark
B3 Republic of Ireland vs Israel
Monday 5 October
A1 France vs Belgium
A1 Italy vs Türkiye
B2 Northern Ireland vs Georgia
B2 Ukraine vs Hungary
B4 Bosnia and Herzegovina vs Poland
B4 Romania vs Sweden
C2 Cyprus vs Latvia or Gibraltar
C2 Montenegro vs Armenia
Tuesday 6 October
C3 Kazakhstan vs Faroe Islands (16:00)
A3 Croatia vs Spain
A3 England vs Czechia
B1 Scotland vs Slovenia
B1 Switzerland vs North Macedonia
C1 Albania vs San Marino
C1 Belarus vs Finland
C3 Moldova vs Slovakia
C4 Estonia vs Iceland
C4 Luxembourg or Malta vs Bulgaria
Matchday 5
Thursday 12 November
A1 Türkiye vs Belgium (18:00)
C2 Armenia vs Cyprus (18:00)
A1 Italy vs France
A3 Czechia vs Spain
A3 England vs Croatia
C1 Albania vs Finland
C1 San Marino vs Belarus
C2 Montenegro vs Latvia or Gibraltar
Friday 13 November
A2 Netherlands vs Greece
A2 Serbia vs Germany
B1 Scotland vs North Macedonia
B1 Slovenia vs Switzerland
C3 Moldova vs Kazakhstan
C3 Slovakia vs Faroe Islands
C4 Bulgaria vs Iceland
C4 Luxembourg or Malta vs Estonia
D1 Andorra vs Gibraltar or Latvia
D2 Liechtenstein vs Azerbaijan
Saturday 14 November
B3 Kosovo vs Israel (15:00)
A4 Norway vs Wales (18:00)
B2 Georgia vs Hungary (18:00)
A4 Portugal vs Denmark
B2 Northern Ireland vs Ukraine
B3 Austria vs Republic of Ireland
B4 Romania vs Poland
B4 Sweden vs Bosnia and Herzegovina
Matchday 6
Sunday 15 November
C2 Cyprus vs Montenegro (15:00)
C2 Latvia or Gibraltar vs Armenia (15:00)
C1 Belarus vs Albania (18:00)
C1 Finland vs San Marino (18:00)
A1 Belgium vs Italy
A1 France vs Türkiye
A3 Croatia vs Czechia
A3 Spain vs England
Monday 16 November
C3 Faroe Islands vs Moldova (16:00)
C3 Kazakhstan vs Slovakia (16:00)
C4 Estonia vs Bulgaria (18:00)
C4 Iceland vs Luxembourg or Malta (18:00)
D2 Lithuania vs Liechtenstein (18:00)
A2 Germany vs Netherlands
A2 Greece vs Serbia
B1 North Macedonia vs Slovenia
B1 Switzerland vs Scotland
D1 Gibraltar or Latvia vs Malta or Luxembourg (KO time TBC)
Tuesday 17 November
A4 Denmark vs Norway
A4 Wales vs Portugal
B2 Hungary vs Northern Ireland
B2 Ukraine vs Georgia
B3 Israel vs Austria
B3 Republic of Ireland vs Kosovo
B4 Bosnia and Herzegovina vs Romania
B4 Poland vs Sweden